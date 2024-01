Tracciabilità in blockchain: la rivoluzione nel campo alimentare

Nel contesto sempre più rilevante dell'industria alimentare, la tracciabilità degli alimenti si erge come pilastro fondamentale per garantire la sicurezza e la qualità dei prodotti che giungono sulle nostre tavole. Il Pastificio Liguori con sede a Gragnano e tra i maggiori produttori di Pasta di Gragnano IGP, si distingue introducendo una pietra miliare nell'innovazione e nella tutela del consumatore: la certificazione in blockchain, che emerge come garante di un viaggio alimentare trasparente e inalterabile, offrendo ai consumatori un'esperienza senza precedenti nel seguire il percorso della pasta, dal campo di grano alla tavola.

Blockchain: il nuovo capitolo della trasparenza

L'adozione della tracciabilità in blockchain rappresenta un ulteriore passo avanti per il Pastificio Liguori, dimostrando un'attenzione costante al presente e una chiara prospettiva verso il futuro.

“La blockchain è stata oggetto di molta attenzione nella nostra azienda, in quanto desideriamo sempre garantire i più alti standard per permettere ai nostri consumatori di conoscere la storia del prodotto che arriva sulle loro tavole. – Commenta il GM del Pastificio Liguori Pasquale Casillo - L’avvio del progetto ha richiesto una riorganizzazione di alcune fasi del lavoro, in particolare per quanto attiene al diretto coinvolgimento di alcuni attori della filiera. Durante questa fase però non abbiamo mai tralasciato l'esigenza primaria dei consumatori: accedere alle informazioni di filiera in modo semplice e completo.”

Grazie all'implementazione della tecnologia, è ora possibile seguire l'intera traccia di produzione della Pasta Liguori. Attraverso un QR Code impresso sulla confezione e l'inserimento del numero di lotto, i consumatori avranno accesso a un viaggio dettagliato nella filiera alimentare. La geolocalizzazione dei campi di grano, il periodo di raccolta, il molino di lavorazione, la data di consegna della semola al pastificio, i formati prodotti: tutti i passaggi della lavorazione della pasta saranno facilmente consultabili. Le informazioni sono garantite attraverso la tecnologia blockchain, un sistema sicuro e inalterabile, assicurando il massimo livello di trasparenza dei dati per il consumatore.

Sostenibilità incisa nella filosofia aziendale

Il rispetto per l'ambiente è fondamentale per il Pastificio Liguori. Ogni confezione della Pasta Liguori è accuratamente confezionata in un pack certificato FSC e completamente riciclabile nella carta, in base a quanto definito dal sistema Aticelca 501, il punto di riferimento nel settore per valutare la riciclabilità dei prodotti della filiera della carta. Anche gli imballi secondari seguono gli stessi standard elevati, essendo anch'essi certificati FSC.

La storia centenaria del Pastificio Liguori

Da oltre 200 anni, l’azienda ha custodito un know-how unico, tramandato di generazione in generazione: i segreti del suo metodo di produzione includono l'uso dei migliori grani duri del Sud Italia da filiera certificata, l'acqua proveniente dal Parco regionale dei Monti Lattari, la trafilatura al bronzo e l'essiccazione lenta a basse temperature. Il Metodo Liguori, testimone di una tradizione inimitabile e di un processo produttivo unico, prevede: 9 ore certificate di essiccazione per la pasta corta e 18 ore certificate per quella lunga, a temperature non oltre i 69°C; per una pasta tenace, ricca di sapore, colore e profumo di grano e rigorosamente al dente.

Per saperne di più sui prodotti, sulla tracciabilità della filiera Made in Italy e sulla secolare esperienza nella lavorazione della pasta del Pastificio Liguori è possibile visitare il sito internet www.pastaliguori.com