A lezione di geografia nel metaverso

L’Istituto Scolastico Miele - con sedi a Striano, San Valentino Torio e San Giuseppe Vesuviano - anticipa il futuro e propone il primo programma didattico di geografia nel metaverso. L’iniziativa ha consentito ad una classe della scuola di connettersi con un gruppo di pari età proveniente da Canton in Cina. Il progetto ha dato la possibilità a questi studenti di studiare la Cina sotto un’altra prospettiva grazie ad un visore che li ha catapultati, attraverso la tecnologia, a migliaia di chilometri di distanza, senza doversi spostare dalla propria sedia. Questa iniziativa pionieristica, realizzata in collaborazione con Wurth e Hevolus, rappresenta una svolta nell’educazione, introducendo una modalità di insegnamento innovativa.



Sinonimo di innovazione

Fondato nel 2012 dalla visione e dal sogno dei dott.ri Antonella Ruggiero e Giuseppe Comunale, una giovane coppia di genitori, l'Istituto Scolastico Miele è un'accogliente casa dell'apprendimento che ospita insegnanti talentuosi, educatori appassionati e collaboratori altamente efficienti, tutti guidati da un coordinamento di elevata specializzazione ed esperienza a cura della dott.ssa Valentina Giugliano, pedagogista e psicologa esperta dell'età evolutiva. Costituito da tre strutture, accoglie bambini sin dai primi anni di vita nel sistema integrato "zerosei" (Nido d'infanzia e Scuola dell'infanzia), estendendosi fino alla Scuola Primaria.



L'Istituto imposta la proposta programmatica attraverso una metodologia bilingua italo-inglese, dai 2 anni di età, preparando così lo scolaro a vivere, l'ormai vita globalizzata, con successo. Qui, ogni studente è accolto con attenzione alla sua storia, esperienze e caratteristiche uniche, inclusi eventuali bisogni speciali, garantendo giornate ricche di esperienze educative dirette e personalizzate. I programmi didattici sono progettati non solo per sviluppare competenze specifiche per ogni fascia d'età, ma anche per promuovere la conoscenza dei diritti e dei doveri, l'apprezzamento della scienza, dell'informatica, della cultura, della religione e delle diverse espressioni artistiche.



Le attività a disposizione degli studenti

Il Laboratorio virtuale di geografia ha dato l’opportunità agli studenti di approcciarsi alla Cina sotto un aspetto del tutto nuovo, rendendo l’apprendimento un’esperienza dinamica e coinvolgente. La tecnologia all’avanguardia ha permesso di operare sugli stessi oggetti virtuali, promuovendo un’esperienza di apprendimento condivisa e interattiva che supera i confini tradizionali della classe. Gli aspetti positivi di questa tecnica sono molti come: migliorare significativamente la comprensione e la memorizzazione delle nozioni, stimolare l’interesse degli studenti e coinvolgerli attivamente nel processo educativo.



«Dopo e durante la lezione tutti gli studenti erano davvero entusiasti e anche nei giorni successivi coloro, che hanno partecipato alla lezione, hanno dimostrato un maggiore interesse verso la materia». Queste le parole del Direttore generale dell’istituto dott. Giuseppe Comunale. Il direttore ha poi voluto aggiungere un’altra battuta: «L’Istituto Scolastico Miele, dal canto suo, è entusiasta di offrire questa innovativa opportunità educativa, che prepara gli studenti a diventare cittadini globali in un mondo sempre più interconnesso e tecnologico».

La Cina non è mai stata così vicina

Come ha spiegato Il Direttore dell’Istituto, Giuseppe Comunale: «Siamo riusciti a connetterci nel multiverso con una ragazza cinese di Canton grazie all’impegno di una coppia di genitori di una nostra studentessa. I due genitori, grazie alle loro origini cinesi, ci hanno messo in contatto con questa ragazza aiutandoci molto con la lingua. Abbiamo scelto la Cina perché volevamo avvicinare sempre di più i nostri studenti verso la cultura cinese, soprattutto per ciò che rappresenta la Cina a livello globale in termini di interscambio commerciale e culturale e anche per il numero degli studenti cinesi nella nostra scuola».



Grazie anche al software realizzato da Wurth e Hevolus, partner di Hevo lus Innovation e Microsoft Italia, gli studenti dell’Istituto Miele hanno potuto incontrarsi nella stessa aula virtuale con i pari età provenienti da più di 8 mila chilometri di distanza. Attraverso un link la studentessa dalla Cina è riuscita a collegarsi con la sua classe regalando un’esperienza unica ai ragazzi della scuola Miele. «Grazie all’aiuto di Wurth e Hevolus – aggiunge l’addetto stampa dell’Istituto, la dott.ssa Lucia La Marca: siamo riusciti a superare diversi vincoli e censure informatici che all’inizio si pensava potessero creare diversi problemi».



Le due aziende coinvolte

I due membri che hanno reso realtà il sogno dell’Istituto sono stati Wurth e Hevolus. Wurth è un’azienda leader a livello globale nella vendita all’ingrosso di prodotti per la tecnologia di fissaggio ed assemblaggio, ed è sinonimo di qualità e innovazione. La seconda, invece, Hevolus è riconosciuta come leader internazionale nello sviluppo di tecnologie per customer journey phygital e immersive, rimanendo all’avanguardia nella creazione di spazi di apprendimento ibridi e soluzioni per il metaverso, rendendo le esperienze educative più dinamiche e interattive.



I prossimi progetti

«La mobilità verso il futuro – spiega la dott.ssa La Marca - non si fermerà solo a questa lezione, ma siamo pronti a sperimentare altre lezioni, magari di altre materie, sempre con la stessa impronta». Altre esperienze aspettano perciò gli studenti dell’Istituto Scolastico Miele, molto probabilmente coinvolgendo materie come matematica, scienze e storia. Questi appuntamenti si andranno ad inserire nell’approccio unico dell’Istituto Miele, basato sul dialogo e sull’esperienza.



Le basi della didattica rimangono quelle pedagogiche, fatta di penne, libri e quaderni, con un occhio di riguardo verso le nuove tecnologie che consentono di promuovere al meglio l’esperienza scolastica dei più giovani. «Stiamo lavorando serratamente – conclude l’addetto stampa - per poter regalare ai nostri studenti nuovi progetti perché grazie alla realtà aumentata gli studenti possono visualizzare e manipolare oggetti geografici in un contesto tridimensionale, favorendo un apprendimento pratico ed esperienziale».