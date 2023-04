A Venticano torna la fiera che mette in relazione il mondo delle imprese

Non solo storia, archeologia, mare e natura. La Campania è la seconda regione italiana (dopo la Toscana) per numero di siti riconosciuti dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità, come la Reggia e il Parco di Caserta, l’area archeologica di Pompei e di Ercolano, Paestum e la Costiera Amalfitana: comprende comuni e zone dove le manifestazioni locali sono le protagoniste che, con la loro risonanza, esaltano il territorio valorizzandone le tradizioni, le potenzialità e le eccellenze gastronomiche. È il caso di Venticano, un piccolo paese nella provincia di Avellino, costituitosi comune il 21 aprile 1948 e rinomato per la produzione di vini e torroni artigianali esportati in tutto il mondo, oltre che per la lavorazione e la stagionatura del prosciutto.

Un luogo denso di vita, volontà e voglia di organizzare eventi di ogni tipo – musicali, artistici, sportivi, culinari – grazie all’operato attento e attivo della Pro Loco, che dal 1978 anima il territorio. Infatti è del 9 Settembre 1978 la “I Edizione della Marcialonga”, intitolata “4 passi per…Venticano”, la quale attirò centinaia di persone; in parallelo debuttò la “I Sagra del Prosciutto e dell’Agnello”, oggi famosissima in tutta la regione e giunta alla trentanovesima edizione, e riscossero enorme successo anche la “Carnevalata” e la “Salsicciata”, gli eventi per scaldare l’inverno in attesa dell’estate. Importantissime, inoltre, le rappresentazioni teatrali di fama internazionale, i numerosi concerti, la Caccia al tesoro automobilistica, la Gimkana dei Trattori e i molti tornei sportivi, tutti eventi che nel corso degli anni hanno contribuito a rendere la Pro Loco venticanese un solido e affermato punto di riferimento per il divertimento e il tempo libero. Fiore all’occhiello dell’Irpinia e del centro-sud Italia è senza dubbio la Fiera Campionaria, che si accinge a entrare nella 44esima edizione, dal 22 al 26 aprile nel quartiere fieristico di Venticano: 30mila metri quadrati, 350 box espositori, più di 118mila (dati del 2018) visitatori attesi, per la Mostra Mercato che si configura come il più grande expo del Mezzogiorno e quest’anno si prospetta davvero ricco e dinamico.

“C’era una volta”: storia e origini di una fiera di successo

La Fiera Campionaria di Venticano ne ha fatta di strada: da semplice fiera agricola, nata 44 anni fa, è oggi un momento di incontro importante per gli operatori dei vari settori, utenti, istituzioni ed esperti, con una valore strategico nel panorama economico della regione, in quanto evento capace di dare la spinta al commercio tramite l’incontro fra tante imprese diverse che hanno la possibilità, in questo modo, di conoscersi e confrontarsi. Agricoltura, agroalimentare, edilizia, commerciale, wedding, mobili, fiori, arredo per esterni riescono così a dialogare tra loro, creare sinergie e collaborazioni, scoprire e scoprirsi, innescando legami proficui e captando nuovi stimoli da investire nel proprio settore. La Fiera ha origini antichissime e trae ispirazione dalla tradizione dello scambio e della vendita, legata al ciclo delle stagioni e della vita. Infatti già alla fine del 1400, Neri Casali della montagna di Montefusco, di cui Venticano faceva parte, organizzava tre famose fiere annuali in occasione delle festività religiose: Pentecoste, S.Donato e S.Egidio. Con la scomparsa di Venticano, distrutta nel 1528 dall’esercito francese di Lautrec, e a seguito di qualche grave calamità (la zona è compresa in un’area tellurica), si dissolse anche la fiera. Venticano, inoltre, dovette fronteggiare le truppe napoleoniche di Championnet e del paese non rimase che la chiesa e il campanile, motivo per cui la località prese il nome temporaneo di Campanarello, prima che tornasse in auge il toponimo Venticano. Fu proprio intorno al campanile e alla chiesa che rinacque il casale di Campanarello e le fiere di Santa Lucia e Santa Maria, ma si dovette attendere l’estate del 1978 per vedere la Fiera Campionaria in nuce, nel suo stato embrionale e acerbo, quando un gruppo di giovani volenterosi e desiderosi di fare qualcosa per il loro paese, si inventarono, in occasione della festa patronale dal 7 al 9 settembre, la “I Mostra Mercato Città di Venticano ”, costituita da 27 espositori appartenenti ai settori dell’agricoltura, dell’industria e dell’artigianato locale. Nacque così la Pro Loco venticanese, che replicò la “II Edizione della Mostra Mercato Città di Venticano”, dal 26 al 28 Aprile 1979, con 54 espositori e ottime prospettive di crescita. La Fiera, dallo stato nebuloso di sogno, stava diventando una realtà sempre più radicata e affermata.

L’incontro fra settori diversi

Le aspettative per la 44esima edizione sono alte, come si evince dalle parole della presidente della Pro Loco Emanuela Ciarcia: «Quest’anno si parte con una marcia in più, consapevoli di una squadra di validi collaboratori che fanno parte dell’associazione, radicata da ben 45 anni sul territorio di Venticano. Siamo fieri e soddisfatti – ha sottolineato Ciarcia – che per 42 anni non ci sia mai stata una sola interruzione, fatta eccezione degli anni del Covid. L’anno scorso siamo ripartiti con mille difficoltà, ma la voglia, la costanza e la perseveranza ci hanno sostenuti per il rilanciare questo attesissimo evento. Ecco perché quest’anno si parte con una marcia in più» ha concluso la presidente. La Pro Loco ed Emanuela Ciarcia stanno dunque lavorando per offrire a commercianti e visitatori un’edizione ricca di eventi, novità e ospiti speciali. Estremamente importante il ritorno del padiglione “Me Gusta”, la prima fiera settoriale organizzata dalla Pro Loco e dal comune di Venticano: nel padiglione si potranno degustare e acquistare prodotti tipici provenienti dal territorio Irpino e da altre regioni, i protagonisti saranno gli espositori che potranno così raccontare i propri prodotti, i luoghi di origine, le tradizioni, le materie prime e, in più, verranno organizzati convegni, tavole rotonde, degustazioni, show cooking e molto altro. Oggi, a tutti gli effetti, la Fiera Campionaria di Venticano è non solo un punto di riferimento per i rappresentanti dell’informazione, le autorità e i politici, ma anche un’occasione di scambio culturale e commerciale, la cui provenienza lontana ne fa un momento storico ed economico di rilievo per la provincia di Venticano, rappresentando, fin dalle origini, un motore produttivo forte, vitale ed energico. Un vanto locale, dunque, ma che funge da buon esempio per tutto il Paese.

La 44esima edizione della Fiera Campionaria si terrà dal 22 al 26 aprile nel quartiere fieristico di Venticano, nei giorni sabato, lunedì e mercoledì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 21.00, mentre domenica e martedì 25 aprile l’orario sarà continuato. Per ricevere tutte le informazioni è possibile visitare il sito internet www.prolocoventicano.com, i social network Facebook e Instagram al nome @Fiera Venticano o chiamare il 391/7024765. La Pro Loco si trova in via Luigi Cardorna, 90, nel comune di Venticano (AV).