Acerra si rafforza: inaugurato il nuovo punto di riferimento della tecnologia

Diventati punti di riferimento per la gente e la zona, il nuovo punto vendita offre non solo una vasta scelta di prodotti, ma anche servizi per aiutare i clienti a fare le scelte giuste e rimanere aggiornati sulle ultime novità del settore che cambia continuamente.

Un'inaugurazione da record con un occhio alla comunità

L'apertura ha visto un flusso costante di visitatori, attratti da un volantino ricco di offerte speciali, grazie anche all'efficace promozione tramite influencer locali sui social media. Questi eventi hanno evidenziato l'impegno di Di Lella Expert nel connettersi con la sua base di clienti attraverso moderne strategie di digital marketing, comportando una notevole crescita digitale: oltre 2.000 nuovi followers sui profili social del gruppo (Facebook, Instagram, TikTok), oltre 55.000 visite sui profili social, e un'impressionante serie di metriche digitali con oltre 900.000 impression e circa 1,6 milioni di account social raggiunti. Inoltre, i contenuti video pubblicati dal gruppo e dagli influencer hanno raggiunto circa 8 milioni di visualizzazioni. Viene inaugurato così il centro destinato alla convenienza nel settore dell’elettronica di consumo ed elettrodomestici.

Servizi all'avanguardia per i consumatori campani

Per un'esperienza d'acquisto all'avanguardia, i clienti possono utilizzare due grandi schermi touch da 55 pollici per esplorare l'intero catalogo di prodotti e accedere al volantino digitale, che ha registrato per questo evento oltre 30.000 letture. Di Lella Expert si distingue non solo per la qualità dei prodotti offerti ma anche per la gamma di servizi pensati per facilitare e arricchire l’esperienza d’acquisto dei clienti.

Finanziamenti Flessibili: la pssibilità di finanziare gli acquisti in comode rate a partire da tre mesi, rendendo la tecnologia più accessibile a tutti

la pssibilità di finanziare gli acquisti in comode rate a partire da tre mesi, rendendo la tecnologia più accessibile a tutti Garanzia Estesa: tutti i prodotti godono di una garanzia di due anni, garantendo tranquillità e sicurezza agli acquirenti

tutti i prodotti godono di una garanzia di due anni, garantendo tranquillità e sicurezza agli acquirenti Permute di Smartphone: offerta di valutare e permutare i vecchi smartphone, permettendo ai clienti di aggiornarsi con le ultime novità tecnologiche

offerta di valutare e permutare i vecchi smartphone, permettendo ai clienti di aggiornarsi con le ultime novità tecnologiche Carte Docenti: accettazione di carte docenti, facilitando gli insegnanti nell'acquisto di tecnologia utile per il loro lavoro educativo

accettazione di carte docenti, facilitando gli insegnanti nell'acquisto di tecnologia utile per il loro lavoro educativo Ticket Edenred: accettazione di Ticket Edenred, ampliando le opzioni di pagamento per includere i buoni spesa

accettazione di Ticket Edenred, ampliando le opzioni di pagamento per includere i buoni spesa Prenotazione Online: clienti possono prenotare prodotti tramite il catalogo elettronico online, garantendo la disponibilità di articoli anche prima di arrivare in negozio

Presenza consolidata e crescita locale

Con il nuovo punto vendita ad Acerra, Di Lella Expert conta ora otto negozi, includendo le sedi di Napoli quartiere Fuorigrotta in Via Diocleziano, nel quartiere di Miano presso il centro commerciale La Birreria, Casavatore/Casoria in Via Taverna Rossa, e di Caserta con una presenza ormai consolidata a Teverola nel parco commerciale Appia Center, Trentola Ducenta nel centro commerciale Jambo1, senza dimenticare la sede storica di Aversa, in viale Kennedy 138. Con grande soddisfazione l’azienda copre anche il territorio beneventano con la presenza di un punto vendita a Montesarchio nel prestigioso centro commerciale Liz Gallery. Questi punti vendita non solo servono come nodi cruciali per l'accesso alla tecnologia, ma anche come centri vitali per l'impiego e la formazione nella regione.

Impegno e impatto sociale

L’impegno sociale e la volontà di restituire qualcosa di importante alla comunità che lo supporta hanno portato il marchio Di Lella Expert ad avviare la preziosa partnership con l’associazione benefica “Un Mondo di solidarietà”, che opera a supporto dell'ospedale pediatrico Santobono di Napoli. Al tempo stesso, gli otto punti vendita e le prossime aperture dimostrano come ogni centro non sia solo un’occasione per accedere alla migliore tecnologia del mercato, ma realtà importanti per l’impiego e la formazione nella regione.

Uno sguardo al futuro

Con l'obiettivo di ulteriore espansione, Di Lella Expert prevede di aprire nuovi punti vendita, portando innovazione e servizi eccellenti a più consumatori in tutta la regione. L'apertura del nuovo punto vendita a Acerra non è solo un successo commerciale per il gruppo Di Lella ma rappresenta anche un impegno verso l'innovazione, il servizio clienti e la responsabilità sociale.

Per ulteriori informazioni, conoscere il centro Di Lella più vicino alla propria posizione e restare aggiornati con tutte le offerte e le ultime novità è possibile visitate il sito expertdilella.it