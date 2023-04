Artigianalità dei gioielli, una tradizione e passione senza tempo

In una società sempre più stereotipata e che tende a uniformare gusti e prodotti, standardizzando le proposte sul mercato in ogni campo, l’artigianalità si riscopre eccellenza da coltivare e preservare, da sostenere ed apprezzare. La porta d’ingresso verso un mondo forgiato dalla tradizione e sorretto dalla voglia di riscoperta, dall’intraprendenza e dalla passione di donne e uomini dall’immenso talento, oltre che dalla qualità di prodotti unici e sorprendenti, capaci di racchiudere l’impagabile professionalità senza tempo della tradizione e unirvi ricerca, passione e materie prime d’eccellenza.

Una ricchezza capace di ritagliarsi un ruolo importante dell’economia del nostro Paese, con prodotti artigianali acquistati e apprezzati in tutto il mondo. Tra i settori più rappresentativi dell’artigianalità italiana c’è senza dubbio quello della moda, che spazia dall’abbigliamento, ovviamente, e arriva a toccare punte di grande eccellenza nelle piccole-grandi lavorazioni di gioielli e preziosi, la cui produzione è affidata a mani sapienti e tecniche uniche.



Un raggio di luce nella lavorazione di corallo e cammeo

Tra queste, sette anni fa, da un momento non semplice della sua vita, Lucia Vitiello ha dato vita a Lucia Vitiello Gioielli di Napoli, marchio che rispecchia al meglio la radiosa passione della sua fondatrice e che, con il duro lavoro, la ricerca, le capacità artigianali e uno stile inconfondibile nella lavorazione in corallo e cammeo pregiati ha conquistato clienti in tutto il mondo. Descrivendo una storia di rivalsa e tradizione senza pari.

«Il gioiello è parte di me, fa risplendere la mia vita», racconta l’imprenditrice, che ha deciso di tuffarsi in questa splendida avventura per inseguire il proprio sogno e rinascere dopo un periodo difficile, con una separazione dolorosa alle spalle e il fallimento dell’azienda navale in cui operava. «Ho ricevuto molte offerte di lavoro, anche importanti, nel mio settore, ma arrivata a quel punto del percorso, ho scelto di prendere in mano la mia vita e inseguire il mio sogno».



La rinascita nel gioiello e nella passione

Un sogno che l’imprenditrice ha sempre tenuto nel cassetto: «Ho sempre amato produrre i miei gioielli e indossarli. Quando ero più giovane, li facevo anche alle mie amiche, ma poi ho dovuto fermarmi. Oggi, però, il marchio Lucia Vitiello è un’azienda sana e in crescita: la rappresentazione più bella del mio riscatto alla vita. Ho lavorato duramente per dare un futuro a mio figlio e, dopo il licenziamento, ho deciso di provare questa nuova avventura. Con la crisi, nei primi due anni è stato complicato, ma con il tempo sono riuscita a crescere. Oggi, sono sempre in prima linea».

«Per me – prosegue l’imprenditrice –, ascoltare e soddisfare le richieste di chi mi contatta è la cosa più soddisfacente. Oltre alle mie creazioni uniche, infatti, produco gioielli completamente personalizzati, con soggetti proposti dei clienti. Ogni creazione viene fatta per emozionare e per trasmettere questa emozione, lavorando e ragionando sempre su pezzo unico fatto a mano e, quindi, con la certezza che ogni gioiello sia esclusivo».

Riscoprire un’arte unica e inimitabile

«Lavoro alla costante ricerca di artigiani invisibili, per far risplendere una professionalità che ha in Torre del Greco, paese in cui vivo e lavoro, la sua produzione più fulgida. Qui, infatti, la lavorazione del corallo e del cammeo è una tradizione culturale e commerciale tramandata di padre in figlio. Da un mio disegno, uno schizzo, i migliori artigiani cammeisti, corallari, incisori e orafi danno vita a gioielli unici e irripetibili, che accolgono sempre un pizzico di Lucia Vitiello».

«La mia passione – sottolinea l’imprenditrice – mi spinge a utilizzare anche pietre diverse, per cercare sempre la perfetta combinazione di colori e grandezze, che si tratti di anelli, bracciali, orecchini, accessori moda – come la nuovissima linea di occhiali-gioiello – e molto altro ancora».

«Ci stiamo muovendo anche verso oro e diamanti, realizzando anche bomboniere e accessori per la sposa con materia prima Swarovski. Senza dimenticare il bracciale “Napoli” che ha riscosso un grandissimo successo tra gli appassionati di pallone. È ancora dura, ma non mi pesa, perché è la mia passione e la mia vita», conclude Lucia Vitiello, che rappresenta senza dubbio una delle più belle storie di artigianalità e passione del nostro Paese.



Tutte le creazioni di Lucia Vitiello sono acquistabili in esclusiva sul sito internet www.luciavitiello.it e su Amazon. Per maggiori informazioni o visite private in showroom è possibile scrive all’indirizzo mail info@luciavitiello.it.