Auto e cavalli, il gemellaggio della velocità che ha conquistato Napoli

Il rombo di un motore e la potenza di un cavallo al trotto: due forme diverse in cui si declina la velocità, grande protagonista della primavera napoletana. Domenica 14 aprile è, infatti, in programma sul lungomare il Napoli Racing Show, spettacolare competizione automobilistica che farà, però, anche da palcoscenico al lancio di un evento storico come il Gran Premio Lotteria di Agnano: il 1° maggio l’Ippodromo di Agnano ospiterà la 75a edizione di una delle corse ippiche più prestigiose d’Europa.



Una Brezza sul lungomare di Napoli

Cavalli e auto, d’altra parte, sono due strumenti attraverso cui vivere l’emozione della velocità. Due elementi indissolubilmente legati anche nel lessico quotidiano: non a caso la potenza di un motore si misura in… cavalli.



Il circuito sul lungomare Caracciolo del Napoli Racing Show, dunque, rappresenta un luogo perfetto per ricordare questo collegamento e per ospitare una delle grandi protagoniste del prossimo appuntamento all’Ippodromo di Agnano: Brezza Du Kras, campionessa di trotto appartenente a Gennaro Riccio e compagna di scuderia di Vernissage Grif, campione in carica del GP Lotteria grazie ai trionfi delle ultime due edizioni. Due cavalli strepitosi, appartenenti a una dinastia prestigiosa, essendo rispettivamente nipote e figlio del leggendario Varenne.



Vernissage Grif, che nella finale di un anno fa fissò il record dell’Ippodromo di Agnano (1’09’’6 al km) e recentemente ha stabilito il nuovo primato europeo sul km (1’08’’00) al Criterium di Vitesse, sarà in gara il 1° maggio, ma intanto sarà la compagna di scuderia a prendersi la scena in via Caracciolo: una Brezza davanti al mare che sfilerà con i fregi da gara e con i suoi nuovi e preziosi solchi in carbonio, un accessorio all’avanguardia che la cavalla indosserà anche durante la gara del 1° maggio.



L’attesa per il GP Lotteria si aprirà ufficialmente proprio con la sfilata sul circuito del lungomare: lì Gennaro Riccio terrà la cerimonia del lancio del guanto di sfida ai contendenti del suo Vernissage Grif.



Al Napoli Racing Show biglietti gratuiti per il GP Lotteria di Agnano

La promozione del 75° Gran Premio Lotteria di Agnano andrà poi durante il Napoli Racing Show con la distribuzione di gadget e biglietti gratuiti per l’appuntamento del 1° maggio, inserito nel prestigioso UET Elite Circuit 2024 del trotto europeo. Inoltre, gli appassionati potranno conoscere da vicino Brezza Du Kras: la cavalla resterà in mostra per tutta la mattinata nel paddock accanto a quello della Ferrari, dove potrà essere anche accarezzata dai tifosi.



GP Lotteria di Agnano: le anticipazioni del presidente Pier Luigi D’Angelo

Anticipa Pier Luigi D’Angelo, presidente Ippodromi Partenopei: “Il gemellaggio tra il Napoli Racing Show e il Gran Premio Lotteria proseguirà anche durante l’evento del 1° maggio, con una sfilata all’Ippodromo di Agnano di auto d’epoca appartenenti al Motor Club Casco Azzurro.”



Prosegue, annunciando con entusiasmo che: “Lo spettacolo del 75° GP Lotteria riserverà ancora un gran numero di sorprese: dall’esibizione della Fanfara dei Carabinieri al momento dedicato a Zacon Giò, nipote di Varenne che saluterà il pubblico mettendo fine una strepitosa carriera che l’ha visto trionfare anche all’International Trot nel 2019 (oltre che ad Agnano nel 2020). E si annuncia commovente anche lo spazio che l’Ippodromo di Agnano dedicherà ad Antonio Luongo, storico protagonista dell’ultimo mezzo secolo di ippica in Italia e non solo.”



Infine, al Gran Premio Lotteria di Agnano troveranno spazio anche le realtà vincenti della Napoli sportiva. L’organizzazione non ha ancora fornito dettagli precisi, anche per mantenere la suspence e, non a caso, il presidente Pier Luigi D’Angelo sottolinea orgoglioso: “In merito alla madrina, sarà una sorpresa che al momento non vogliamo svelare”.



Molti gli ospiti, infatti, la 75a edizione del GP prevede anche la presenza di un giocatore della Gevi Napoli Basket, vincitrice a sorpresa della Coppa Italia FIP, e di un calciatore del Napoli calcio campione d’Italia.



Il 75° Gran Premio Lotteria di Agnano è patrocinato dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, dalla Regione Campania e dal Comune di Napoli.



Nei prossimi giorni al via la prevendita on-line del biglietto di ingresso su etes.it, mentre si possono consultare tutte le info sui siti ufficiali: ippodromoagnano.it, granpremiolotteria.it e sulla pagina social @ippodromoagnano.