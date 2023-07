Bacoli, una località tutta da vivere in pieno relax

Suggestiva e apprezzata dagli amanti del mare e della natura, Bacoli attira ogni anno visitatori da tutto il mondo. La sua storia e la sua tradizione sono tutte da scoprire, al pari delle bellezze naturali uniche che la costa occidentale del Golfo di Napoli sa regalare. La magnifica posizione geografica, con vista sulle isole di Procida e Ischia, sul Golfo, sulla città di Napoli e su Capri, sanno ammaliare e conquistare a ogni sguardo.



Bacoli, tra storia e natura

Tra i punti di interesse, il parco archeologico di Cuma, con la splendida Grotta della Sibilla, gli scavi e l’antico anfiteatro Flavio, tra le testimonianze della romanità meglio conservate in Italia e palcoscenico perfetto per eventi, manifestazioni culturali e rappresentazioni teatrali durante i mesi estivi. Immancabile la vista al Castello di Baia, che si erge maestoso sulla costa.

E, poi, le spiagge e le acque cristalline, i due laghi, il Miseno e il Fusaro, affascinante specchio d’acqua impreziosito dall’elegante e imperdibile Casina Vanvitelliana, casino di caccia e pesca fatto progettare direttamente sulle acque a Vanvitelli dal re di Napoli, Ferdinando IV di Borbone.



Una impareggiabile esperienza sensoriale

Il lago di Fusaro è anche location perfetta per trascorrere momenti di relax e tranquillità, gustando un buon cocktail e godendosi il pieno di gusto e sapori in un paesaggio da sogno. A offrire questa impareggiabile esperienza sensoriale è l’accoglienza e la professionalità di View, event food bar & room che sorge sulle sponde del lago per regalare emozioni uniche.

Con le sue ampie e ariose sale e uno spazio all’aperto da favola, che durante l’estate permette di rilassarsi a un passo dal lago, View è pronto ad offrire piatti ricchi di gusto e cocktail perfetti. Il tutto utilizzando prodotti di alta qualità e valorizzati al massimo dalle sapienti mani del giovane e professionale personale dietro al bancone.

In sala, poi, l’atmosfera unica del lago si sposa alla perfezione con la voglia di tranquillità, gusto e relax, coccolata da personale disponibile, cordiale e preparato a soddisfare ogni esigenza. Che si tratti di una colazione, di uno spuntino di metà mattina, o ancora un pranzo, una merenda, una cena o un after dinner, View accompagna i clienti durante tutta la giornata e riesce a rivelarsi il locale perfetto per ogni occasione, anche la più speciale.

La location perfetta per ogni occasione

Sì, perché grazie all’ottima organizzazione, View è ha completa disposizione per organizzare qualsivoglia di evento, anche privato. Dalla struttura con possibilità di ospitare fino a cento persone, alla ricerca del deejay, dal cibo e il bere, ovviamente, fino al supporto su ogni aspetto. Garantendo la qualità che lo contraddistingue in ogni altra occasione, il locale e il suo personale sono a completa disposizione per costruire l’evento cucito alla perfezione sulle esigenze del cliente.

Durante l’anno non mancano, poi, le occasioni classiche, come il Natale e il Capodanno, che vedono il locale organizzare iniziative speciali e molto apprezzate. Perché View risulta suggestivo in estate, ma anche caldo ed accogliente in inverno: una cornice romantica dove trascorrere i propri momenti da ricordare.



Due camere da sogno

A tutto questo, si aggiunge la possibilità di pernottare in una delle due splendide camere messe a disposizione dalla struttura. La Blu room affaccia sul lago e regala scorci unici, la Green room, invece, rivolge lo sguardo sull’impareggiabile panorama del parco, con la sua natura e il suo verde. Dotata di un comodo parcheggio di proprietà gratuito adiacente, nella sua “anima alberghiera”, View permette ai suoi clienti di giovare di tutti i servizi offerti dal locale, come per la colazione e i pasti.

View si trova in via Fusaro, 65 a Bacoli. Per maggiori informazioni, organizzare eventi e prenotazioni camere è possibile visitare il sito internet www.viewbacoli.it o telefonare allo 081.1924 3992. Per restare aggioranti su tutte le novità e gli appuntamenti del locale, il riferimento è la pagina Facebook