BIOVIIIx vince la Up2You PlaNet Green Cup: un’eccellenza green nel settore biotech

BIOVIIIx, azienda campana, leader nel settore delle emocoagulopatie, si aggiudica la vittoria nella Up2You PlaNet Green Cup. La competizione globale, creata dalla nota B-Corp Up2You, si compone di numerose challenge a tema green per incentivare le persone, e le aziende, ad adottare uno stile di vita più sano per l’ambiente. Grazie all’impegno di BIOVIIIx e delle altre aziende che vi hanno partecipato, sono stati risparmiati ben 44.116 Kg di emissioni di anidride carbonica.

“Siamo davvero orgogliosi di questo grande traguardo, frutto di grande impegno e dedizione da parte di tutti i componenti del nostro team. BIOVIIIx ha intrapreso, già da diversi anni, un percorso green e questa vittoria è un segnale che siamo sulla strada giusta. Continueremo in questa direzione per salvaguardare quanto più possibile il nostro pianeta ed essere un esempio green per tutti. Oggi c’è solo un vincitore: l’ambiente!” ha dichiarato ai nostri microfoni Fernando Rosiello, Social Media Manager di BIOVIIIx.

BIOVIIIx aggiunge dunque un ulteriore tassello fondamentale nel cammino verso una completa e continua green transition, affermando l’azienda come una grande eccellenza non solo nel settore biotech, ma anche nella tutela dell’ambiente.

