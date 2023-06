Camiceria italiana, una storia di tradizione e qualità

Eccellenza tra le eccellenze, l’attività sartoriale delle camicie in Italia vanta una lunga e illustre tradizione che affonda le proprie radici nel passato di un’arte nobile, tramandata di generazione in generazione da veri e propri artigiani del tessuto. Artisti che, con la loro maestria, impreziosiscono materie prime di pregio, per confezionare capi iconici e dallo stile inconfondibile, capaci di rendere uniche le grandi occasioni così come la vita di tutti i giorni.

Un’eleganza senza pari, apprezzata e riconosciuta in tutto il mondo, che nasce e si concretizza in ogni fase del confezionamento: dalla scelta del tessuto e dei bottoni al taglio, passando ovviamente dalla cucitura e dai ricami, sempre con occhio attento e meticolosità, per arrivare a produrre capi senza tempo, di altissima qualità e dal comfort impareggiabile. A questo si aggiunge una vasta scelta di stili e design, in grado di esaltare ogni campo attraverso la creatività e l’originalità sartoriale, per classici intramontabili e camicie dallo stile unico.



La moda uomo ha un nuovo punto di riferimento

In questo contesto opera da tre generazioni la storica azienda napoletana DÉSIRÉE di Oreste Colella, marchio tra i più apprezzati a livello nazionale e internazionale, che oggi si rinnova per continuare a essere protagonista di stile e qualità sartoriale superiore grazie alla riapertura dell’atteso Factory Outlet. Un re-opening importante e fortemente voluto da Oreste Colella, che mette a disposizione della clientela oltre 700 metri quadrati di esposizione.

Uno spazio unico direttamente in azienda, con locali rinnovati interamente dedicati alla moda uomo: dalle camicie, ovviamente, passando per la maglieria, le calzature, gli abiti da cerimonia, i total look e gli accessori per ogni occasione. Il tutto, mantenendo come comune denominatore l’alta qualità dei tessuti e moltiplicando a dismisura le possibilità di scelta, con un assortimento letteralmente infinito di prodotti firmati DÉSIRÉE, e che Oreste Colella ama definire “a chilometro zero”.

Quattrocento varianti di camicie

Entrare nel rinnovato Factory Outlet permette di avere a disposizione addirittura quattrocento varianti di camicie, a partire dalla storica etichetta DÉSIRÉE Serie Oro, rilanciata sotto espressa volontà di Oreste Colella per permettere ai clienti più esigenti - o che in passato ne hanno amato la vestibilità e le qualità uniche - di riviverla oggi, riscoprendone e apprezzandone ogni dettaglio.

A rendere riconoscibile ed esaltare la proposta DÉSIRÉE di Oreste Colella è una ricerca costante dei migliori tessuti e l’impiego di lane nobili dai più apprezzati lanifici italiani, da Marzotto a Loro Piana. Una scelta che garantisce il confezionamento di prodotti di una qualità impareggiabile. Come in una boutique di lusso, al servizio di sartoria, il Factory Outlet affianca per ogni cliente un discreto, apprezzato e sempre disponibile supporto nella scelta dei capi.



Una tradizione lunga 70 anni

Tra gli spazi del Factory Outlet rivive una storia lunga settant’anni. Era infatti il 1955 quando Oreste Colella, nonno dell’omonimo e attuale proprietario di DÉSIRÉE, avviava la propria attività nel mondo della sartoria. Da allora ne sono successe di cose, con la continuità assicurata dal passaggio a papà Ugo e l’approdo al comando del “secondo” Oreste; quello che non è mai cambiato è l’enorme bagaglio valoriale, trasferito fino a oggi attraverso un gruppo di lavoro competente e permeato dalla medesima passione verso un mestiere sempre più ricercato e specializzato, da sempre fedele alle regole dell’eleganza partenopea. Per uno stile tutto italiano, l’Italian touch, che continua a segnare il passo e a fare la differenza attraverso investimenti, ricerca, sviluppo e garanzia di durevolezza, nel solco tracciato da qualità e sostenibilità.



Sito in Viale delle Industrie 3 ad Arzano (Napoli), il Factory Store DÉSIRÉE di Oreste Colella dispone di un ampio parcheggio ed è aperto tutti i giorni, dal lunedì al sabato, con orario continuato dalle 9.00 alle 19.30. Inoltre è possibile visitare, sul territorio campano, lo store presente presso il Designer Outlet La Reggia, S.P. 336 Sannitica, a Marcianise (CE) e presso il Cilento Outlet, S.S. 18 Tirrena Inferiore, a Eboli (SA). Per maggiori informazioni è possibile contattare lo 081/5732350 o inviare una mail a info@desireestore.com. Sul sito Internet www.desireestore.com è possibile, inoltre, sfogliare le collezioni e visitare lo shop online. Foto e news anche attraverso i canali social ufficiali: Facebook e Instagram