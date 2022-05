Camiciamoci, stile e qualità partenopei per tutti

Contenuto a cura di Piemme Brand Lab in collaborazione con CAMICIAMOCI

Rinnovare la grande tradizione della camiceria napoletana e renderla alla portata di tutte le tasche. È questa la filosofia alla base di Camiciamoci, azienda che rappresenta un simbolo di eccellenza tutta partenopea nella produzione di camicie di alta qualità, a prezzi però accessibili a tutti.

Parliamo di una gamma molto varia, che va da camicie dallo stile più classico ad altre più giocose e di tendenza, personalizzabili in base ai gusti dei clienti e accompagnate anche da accessori pensati per rendere l’outfit originale e personalizzato.



Camiciamoci: tradizione e innovazione

Il lavoro di Camiciamoci si basa sulla grande tradizione camiciaia napoletana, rivista però e aggiornata per rendere le camicie più vestibili, comode e anche durevoli nel tempo. Un esempio? Le camicie sono realizzate con cotoni “facile stiro” che eliminano le difficoltà della stiratura: basterà stare attenti al modo in cui la camicia viene stesa ad asciugare dopo il lavaggio per avere poi una stiratura molto facile.

Quanto allo stile invece, si predilige un look pratico e leggero ma sempre alla moda. Il collegamento con la tradizione sta nella cura con cui viene realizzata ogni camicia. Ogni prodotto Camiciamoci, infatti, viene cucito con estrema cura dei particolari, dal giromanica impunturato a mano, alla particolarità della cucitura del bottone a giglio. Si tratta di piccole e grandi attenzioni che rendono ogni camicia davvero unica e che mirano a soddisfare pienamente quelle che sono le esigenze del cliente.

L’ampia gamma di modelli Camiciamoci

Entrando in un negozio Camiciamoci, si può scegliere tra un ampio assortimento di camicie di vario tipo. Si va dal collo semifrancese - il più elegante, adatto a occasioni formali - al classico collo all’italiana fino alle camicie con collo alla coreana, più giovanili e divertenti, indicate per appuntamenti più casual. Ma la varietà di scelta sta anche nelle trame e nelle fantasie. Si va da una vasta gamma di camicie monocromatiche, adatte per le occasioni ufficiali o per il lavoro, a un gran numero di fantasie destinate ad arricchire capi pensati per lo svago e il tempo libero: tipiche quelle a tema marino, con cavallucci e ancore.



I ricami “fortunelli”

A proposito delle fantasie più ricercate e dei ricami, Camiciamoci è un brand molto orgoglioso del suo legame con Napoli al punto da permettere al cliente di inserire, oltre alle proprie iniziali, ricami di vario tipo sulla camicia, alcuni dei quali legati proprio alla città partenopea, ai suoi simboli e alla sua storia. Ecco allora i “fortunelli”, piccoli simboli portafortuna da aggiungere alla propria camicia: tra questi si trovano il tipico cornetto napoletano, portafortuna per eccellenza a Napoli. Ma Camiciamoci guarda anche fuori dal capoluogo campano, e allora è possibile ricamare sulle camicie altri simboli portafortuna più universali, come il quadrifoglio o la coccinella. Tali simboli possono andare ad arricchire diversi punti della camicia, dal colletto al polso fino al quinto bottone. Il cliente può decidere la customizzazione al momento dell’acquisto: il tutto avviene in soli cinque minuti, grazie alle macchine brandizzate di Camiciamoci che in presenza del cliente sono in grado di personalizzare la camicia in base alle sue indicazioni.



La personalizzazione della camicia

Come si può facilmente intendere, la personalizzazione rappresenta un plus importante dei prodotti Camiciamoci il cliente che visita uno dei quattro punti vendita del brand presenti nella città di Napoli (due in via Chiaia e due in via Toledo) vivrà un’ esperienza di stile esclusiva e personalizzata: Lo staff accompagna infatti il cliente in ogni passaggio all’interno del negozio, proponendo di volta in volta le opzioni a sua disposizione per rendere unica la propria camicia e dandogli la possibilità di assistere dal vivo alla fase di realizzazione del capo d’abbigliamento. Naturalmente Camiciamoci ha voluto dare la possibilità di acquistare i propri prodotti anche a coloro che non abitano nel capoluogo partenopeo: sul web è quindi attivo il sito e-commerce di Camiciamoci.it - dall’interfaccia molto intuitiva - grazie al quale scegliere e customizzare la propria camicia all’interno di un vastissimo assortimento.

