Campania Express: un modo unico per immergersi nelle bellezze di una regione straordinaria

Capace di emozionare a ogni sguardo, la Campania incanta i visitatori con la sua ricca storia, un patrimonio culturale senza pari e paesaggi mozzafiato. Dai gioielli archeologici alle coste spettacolari, sarà un viaggio attraverso il tempo e la bellezza. Da Pompei ad Ercolano al Vesuvio, passando per Sorrento e la costiera amalfitana, Positano, Amalfi e Ravello, senza trascurare Napoli, i suoi sapori, il golfo, le sue vie, l’architettura e la sua vivace tradizione.

Lasciarsi cullare nella bellezza

Uno dei modi per godersi al meglio tutto questo è certamente quello di sfruttare le opportunità offerte dal territorio. Opportunità uniche per regalarsi un punto di vista esclusivo che solo un servizio d’eccellenza come il treno veloce e confortevole Campania Express riesce a proporre. Compreso tra i servizi turistici offerti da Ente Autonomo Volturno srl (EAV), il treno collega il centro di Napoli con Sorrento, Pompei, Ercolano e con la spettacolare Funivia del Faito gestita dalla medesima azienda.

Il treno Campania Express, con otto corse giornaliere, 365 giorni l’anno, è un viaggio tra i paesaggi senza pari del golfo di Napoli, la natura incontaminata del Faito. La sensazione unica di attraversare la storia passeggiando tra le antiche rovine di Pompei ed Ercolano, il mare e i profumi di Sorrento.

Una straordinaria vista d’insieme

A completare e rendere ancora più emozionate l’esperienza si unisce la Funivia del Faito, che dall’azzurro del mare della penisola sorrentina conduce al verde del Parco dei Monti Lattari in una risalita dal panorama unico al mondo. Un’esperienza imperdibile da vivere tutti i giorni sulla storica “panarella”, che in otto minuti da Castellammare sale ai 1100 metri della cima del Monte Faito, punto più alto della catena dei Monti Lattari e principio della penisola sorrentina, meta tra le più amate, specie in estate, quando si fa fresco rifugio dalle calde giornate sorrentine.

Il panorama che accoglie dalla sommità del monte è straordinario, puntellato da faggi e avvolto nella caratteristica atmosfera di montagna, ma con lo sguardo sull’intero golfo di Napoli. Da un lato Capri con i Faraglioni ben visibili, dall'altro tutta l'area vesuviana con Napoli, il Vesuvio e l'arco del Golfo: una vista tutta da godere sia direttamente dalla strada carrozzabile, sia avventurandosi per i sentieri che si perdono tra i boschi.

Professionalità riconosciuta

Tutta questa bellezza è accompagnata dalla qualità e dalla professionalità dei servizi offerti da EAV, che mette a disposizione treni climatizzati e completi dei servizi di assistenza a bordo e nelle stazioni (hostess/steward) utili ad arricchire ed a migliorare la fruizione del viaggio e del patrimonio turistico. Una qualità che nel 2023 è stata premiata e riconosciuta dai numeri.

Il Campania Express è tornato, infatti, finalmente a toccare i numeri pre-pandemici, con oltre 200.000 viaggiatori. Risultati e un riconoscimento importante anche per la Funivia del Faito che nel suo periodo di attività, dalla primavera a fine ottobre, ha saputo attirare oltre 100.000 turisti.

Per maggiori informazioni sui servizi offerti EAV è possibile vistare il sito internet www.eavsrl.it. Titoli di viaggio acquistabili e prenotabili tramite piattaforma online ots.eavsrl.it