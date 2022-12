“Christmas is Love”, la magia del Natale dedicata ai più piccoli

L’arrivo delle festività natalizie è l’occasione ideale per stare insieme e organizzare giornate speciali all’insegna dell’allegria, del divertimento e delle tradizioni del Natale. A Napoli, la scuola dell’infanzia paritaria “Pondolo & Mellino” colora l’intero periodo delle feste con attività pensate per i più piccoli completamente gratuite nel progetto “Christmas is Love”.

Cos’è “Christmas is Love”

Scuola paritaria dell’infanzia in via Giuseppe Bonito, 22, al Vomero, la “Pondolo & Mellino” anima questo Natale e le feste dei bambini di Napoli grazie al progetto “Christmas is Love”. Un piccolo villaggio di Natale, con tanto di albero addobbato e la possibilità di incontrare Babbo Natale nella sua casetta. Uno spazio d’incanto nel cuore della Galleria Vanvitelli, pensato appositamente per i bambini della scuola dell’infanzia.

Come spiegato dalla direttrice Monica Golia, «l’appuntamento è fino al 5 gennaio 2023, con le attività e i laboratori dello spazio creativo. Il villaggio di Natale pensato dalla scuola per l’infanzia “Pondolo & Mellino” vedrà i bambini impegnati in attività di canto in lingua inglese in compagnia di Santa Claus e la travolgente carica di Alex, ma anche in laboratori interattivi, attività di gioco, racconti, cinema e deliziose ricette».

Aperto tutti i pomeriggi dalle 16.30 alle 18.30 e nel weekend anche dalle 10.30 alle 12.30, con il patrocinio del Comune di Napoli, “Christmas is Love” proseguirà tutti i giorni fino al 23 dicembre, per poi riprendere nell’anno nuovo con gli appuntamenti del 2, 3, 4 e 5 gennaio.

Giornate all’insegna del divertimento

In queste giornate cariche di emozioni e di gioia i piccoli potranno ascoltare i più bei racconti di Babbo Natale, cantare e divertirsi con i canti delle feste, giocare e dare libero sfogo al divertimento; ma anche cucinare dolcetti natalizi e scrivere e decorare la letterina per Babbo Natale. Senza dimenticare l’occasione unica di scattare una fotografia proprio con Babbo Natale. Il tutto in maniera completamente gratuita.

«In questo percorso natalizio, così come in tutte le attività proposte durante l’anno, – continua la direttrice – alla “Pondolo & Mellino” ci poniamo sempre l’obiettivo primario di promuovere un ambiente sereno, che dia a ogni bambino la possibilità di relazionarsi, formarsi e crescere rispettando i suoi tempi. Garantendo la serenità dei piccoli, li accompagniamo con professionalità, passione e metodo per l’intero ciclo della scuola dell’infanzia».

Libertà nel metodo

Particolare attenzione viene riposta sull’empatia, sostenuta e “coltivata” attraverso un percorso educativo programmato al meglio dallo staff di appassionati professionisti e pensato per come valido strumento capace di favorire il benessere psicofisico e la crescita dei bambini.

«A guidare le nostre scelte, anche nel progetto “Christmas is Love”, – prosegue la Golia – è la forte consapevolezza del concetto di libertà da applicare all’educazione dei bambini. Un’impostazione che punta a mettere la libertà al centro del metodo, così da permettere ai piccoli di esprimersi, agire, pensare e relazionarsi senza vincoli o costrizioni. Possiamo semplicemente riassumere questa visione con il concetto di “libertà nel metodo”, che è quella che ci contraddistingue».

La scuola dei legami

La “Pondolo & Mellino” è, inoltre, soprannominata “scuola dei legami”: «sì, perché crediamo fortemente nel rapporto diretto con le famiglie, i bambini e il territorio. Andando a creare dei veri e propri legami grazie alle attività che vengono proposte quotidianamente. E “Christmas is Love” è una di queste», conclude la direttrice Golia.

Pensati per promuovere ulteriormente il processo di crescita, lo sviluppo dell'autonomia, delle competenze e del saper essere dei piccoli, i progetti extracurricolari proposti durante tutto l’anno dalla scuola “Pondolo & Mellino” ne potenziano l’offerta didattica, mettendo a disposizione dei bambini opportunità ulteriori per sperimentare e crescere, acquisendo sicurezza, autostima e autonomia, con temi coinvolgenti e senza dimenticarsi dell’importanza di un percorso di sviluppo che deve essere sempre sereno.

Per maggiori informazioni sull’attività della scuola paritaria per l’infanzia “Pondolo & Mellino” è possibile visitare il sito Internet www.scuolapondoloemellino.it. Per maggiori info su “Christmas is Love”, inoltre, è possibile contattare i numeri di telefono 348.9176481 e 081.5780197 o scrivere all’indirizzo e-mail pondoloemellino@virgilio.it.