Christmas Village: illuminando il Natale con solidarietà

Il 28 novembre a Napoli è stato presentato il Christmas Village 2023, un'esperienza incantata in programma alla Mostra d'Oltremare dal 7 al 30 dicembre, realizzato dalla società Eventitalia presieduta dalla giovane imprenditrice Martina Ferrara. Il villaggio, con i suoi 300 abeti natalizi e altrettanti led, si propone come il fulcro degli eventi natalizi di Napoli, promettendo atmosfera, divertimento e consapevolezza. Ma soprattutto un’opportunità d’intrattenimento da proporre, durante le festività natalizie, agli oltre 2 milioni e mezzo di turisti previsti in città

Luci e solidarietà

La realizzazione del progetto esecutivo, curato dalla event creator Cira Lombardo, ha richiesto l'impiego di 300mila led per creare scenografie mozzafiato e, oltre a celebrare il Natale, il Christmas Village porrà l'attenzione su importanti temi sociali, in particolare sulla lotta alla violenza sulle donne. Un tendone di oltre 1.000 metri quadrati, realizzato in colore fucsia proprio per rilanciare un messaggio di sostegno al mondo femminile, sarà il cuore di eventi significativi, trasmettendo un messaggio forte di solidarietà per dare la giusta importanza a questa causa anche nei momenti di gioia collettiva.

“Importante aver voluto sottolineare, anche in questo evento. il ruolo delle donne pensando ad una tensostruttura di colore fucsia – ha sottolineato l’assessore al Turismo e Attività produttive del comune di Napoli Teresa Armato - che sicuramente consentirà in maniera leggera, ma costante, di tenere accesi i riflettori sulla lotta alla violenza contro le donne”.

Un viaggio tra boschi incantati e mercatini

Il Christmas Village, distribuito su più aree, avrà il suo ingresso da piazzale Tecchio e accoglierà i visitatori con un bosco magico composto da 300 abeti veri, illuminati da 20mila led. Al centro del bosco, un albero di Natale di 15 metri, decorato con oltre 40mila led luminosi, diventerà il punto focale e un cerchio di luci rappresenterà un cielo magico con scie luminose che scenderanno per 9 metri.

L’evento inoltre ospiterà due aree market: la prima, allestita nell’area centrale del villaggio, con casette in legno bianche e rosse, e la seconda si estenderà per 300 metri nel suggestivo Viale delle 28 Fontane, con istallazioni in 3D alte fino a 8 metri.

Babbo Natale aprirà le porte della sua casa e del suo magico mondo, accogliendo con entusiasmo bambini e adulti. L'ufficio postale, gestito dagli elfi, accoglierà letterine dei desideri, mentre Babbo Natale aspetterà i più piccoli sul suo trono.

Completano l'esperienza una pista di pattinaggio sul ghiaccio, laboratori didattici pensati per la creatività dei bambini attraverso attività ricreative, incontri con le mascotte del mondo delle favole, la baby dance che li coinvolgerà in un’atmosfera divertente e colorata e un trucca bimbi che trasformerà i più piccoli in piccoli elfi o renne.

Eventi e attrazioni: spettacoli, musica e ospiti speciali

Il palco antistante il Teatro Mediterraneo ospiterà special guest amati dai social media, come La Cavaleri Family in “A caccia del Grinch” giorno 8 dicembre, Alyssa il 10 dicembre, Salvo e Giorgia il 17 dicembre, Stefano e Ilary il 23 dicembre. Ogni giorno, spettacoli artistici e musicali coinvolgeranno il pubblico, con "Chi ha incastrato Santa Claus" e "Pulce Circus Bubble Show", uno spettacolo di bolle di sapone che si terrà nella tensostruttura dedicata alla lotta contro la violenza sulle donne e ideato per il Christmas Village di Napoli e che promette di incantare il pubblico. Il musical delle principesse, una delle attrazioni più amate della scorsa edizione e che quest’anno conterà due spettacoli al giorno, torna a far rivivere i personaggi delle fiabe.

Un'area straordinaria di 2.000 metri quadrati è dedicata alle specialità ed eccellenze campane, protagoniste delle tavole durante le festività natalizie. Dalla sfogliatella alla pizza, dai gelati ai dolci locali, l'area food vanta la presenza dei migliori brand campani conosciuti in tutto il mondo. Quest'anno, strutture tipiche tirolesi provenienti da Trento aggiungono un tocco internazionale.

Il villaggio incantato e le sfide sociali

Martina Ferrara, l’organizzatrice dell’evento, ha condiviso la visione ambiziosa di rendere il Christmas Village il punto di riferimento per gli eventi natalizi a Napoli. Il sostegno dell'assessorato al Turismo del Comune di Napoli e il patrocinio della Regione Campania, del Comune e della Camera di Commercio ne attestano l'importanza e il valore che l’evento porta ai milioni di turisti e ai cittadini campani, offrendo un’atmosfera natalizia di serenità e spensieratezza. Commenta: “In questa seconda edizione vedremo un villaggio molto più grande e molto luminoso, con oltre 300mila luci, ricco di novità per bambini ma anche per tutta la famiglia volendo rilanciare il successo dell’edizione dello scorso anno auspicando, quindi, una presenza di circa 200mila visitatori.”

Orari e contatti

L'edizione 2023 si distingue non solo per l'estensione a 24 giorni di apertura ma anche per le nuove partnership di respiro nazionale. Grazie agli accordi con Federalberghi e i tour operator, il Christmas Village è ora parte integrante dei pacchetti viaggio per chi visita Napoli a dicembre.

Il Christmas Village sarà aperto dal 7 al 22 dicembre, nei giorni feriali dalle 16 alle 21.30, nei festivi e prefestivi dalle 11 alle 22:30, con un'apertura speciale il 25 dicembre dalle 17 alle 23. Gli orari e i giorni di apertura dedicati alle scuole sono dal 4 al 22 dicembre dalle ore 9:30 alle ore 13:00. Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli organizzatori all’indirizzo info@christmas-village.it o visitare il sito web.