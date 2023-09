Consolidamento sismico e strutturale, l’importanza della prevenzione

Tema di vitale importanza nell’ambito dell’ingegneria civile, il consolidamento sismico e strutturale di edifici e monumenti gioca un ruolo di primo piano non solo nelle regioni particolarmente interessate da fenomeni sismici. Attraverso interventi mirati, infatti, gli specialisti del settore operano per ridurre i fattori di rischio, consolidare, rendere più resistente e salvaguardare l’integrità delle strutture esistenti. Interventi che, di conseguenza, risultano vincenti per rispondere agli standard di sicurezza, incrementando le prestazioni statiche e sismiche degli edifici.

La prevenzione come mission

Vista la sua funzione pubblica e di sicurezza condivisa, il tema del consolidamento sismico e strutturale degli edifici richiede una importante campagna di sensibilizzazione su autorità competenti e popolazioni così da permettere di tenere alta l’attenzione e poter agire in modo mirato e tempestivo, andando a operare preventivamente sul consolidamento del patrimonio immobiliare esistente. Su questi principi muove la propria attività una realtà come Olympus, azienda che opera da 20 anni nel settore per realizzare soluzioni ingegnerizzate, certificate e brevettate, ponendo particolare attenzione ai beni di interesse storico e artistico.

Leader in Europa e prima azienda italiana a essere certificata per la produzione e la commercializzazione di innovativi sistemi di consolidamento strutturale con fibre di carbonio, aramide, vetro e basalto, Olympus si occupa attivamente e con cospicui investimenti nell’attività di ricerca e sviluppo partecipando anche a numerosi dottorati di ricerca con l’Università Federico II e UniParthenope. Questo approccio si concretizza nella realizzazione di soluzioni tecnologicamente innovative atte a migliorare la sicurezza degli edifici, facilitare la posa in opera per le maestranze e contenere i costi. Nel 2021 con il suo brevetto “OLYMPUS Sisma Joint” ha rivoluzionato gli interventi di miglioramento sismico di edifici in calcestruzzo armato.

Un punto di riferimento nel settore

Fondata dall’ingegner Domenico Brigante, professore a contratto con cattedra in Materiali Innovativi presso l’Università UniMercatorum e presidente del Centro Compositi in Edilizia CCE, l’azienda si contraddistingue per l’utilizzo di materiali sempre innovativi e sostenibili ed i suoi sistemi sono certificati CVT dal 2017 dal Servizio Tecnico Centrale del CSLLPP. Per tutti questi motivi, nel corso della sua storia Olympus si è fatta punto di riferimento del settore edile, concretizzando la propria attività anche attraverso il conseguimento di numerosi brevetti e pubblicazioni. Un approccio che ha permesso di collaborare su grandi progetti, non solo sul territorio nazionale, ma anche oltre confine, in Europa e Centro America.

Oltre alle soluzioni di rinforzo sismico e strutturale di alta qualità, Olympus con il suo team di professionisti, offre numerosi servizi dal valore aggiunto, cuciti alla perfezione sulle dimensioni e le necessità dei cantieri in cui si trova a operare: dall’assistenza tecnica ai progettisti al sempre eccezionale supporto tecnico in cantiere, anche per interventi su beni di interesse culturale. Il tutto garantito dalle certificazioni ottenute, prova riconosciuta di affidabilità e qualità delle soluzioni proposte, sempre allineate alle più recenti normative vigenti nel settore e in grado di toccare elevati standard di qualità.

Una rete qualificata di oltre 100 aziende specializzate, qualificate dal Centro Compositi in Edilizia CCE ed Istituto Giordano spa, sull’intero territorio nazionale permette a Olympus di mettere a disposizione dei propri clienti maestranze di straordinaria competenza per tutti i lavori, in qualsiasi regione: dalla fornitura dei materiali alla posa in opera, dalle indagini diagnostiche sulle strutture al controllo puntuale dei materiali, fino alle prove di collaudo degli stessi in collaborazione con importanti laboratori convenzionati.

Gli ultimi interventi

Tra gli ultimi interventi, Olympus è impegnata al fianco della SSC Napoli, di cui è business partner ufficiale per la stagione 2023-2024 e proprio in questi giorni i sistemi antisfondellamento OLYMPUS SAFE vengono utilizzati per messa in sicurezza della Curva A dello stadio Diego Armando Maradona.

Olympus ha, inoltre, operato per il Parco archeologico di Pompei, per la Città delle Arti e della Scienza progettata dall’architetto Santiago Calatrava a Valencia in Spagna, per la Iglesia de San Blas, en Nicoya Costa Rica, per il centro storico di Beirut a seguito dell’esplosione del 2020 e per le principali città dei paesi Europei colpiti negli ultimi anni da importanti fenomeni sismici, con particolare attenzione alla Croazia e alla zona dei Balcani.

Formare e informare

OIympus è al fianco di imprese e professionisti anche mettendo al loro servizio l’alto livello di competenza e specializzazione attraverso l’organizzazione di eventi di formazione professionale, anche con il rilascio di crediti per la formazione continua, pensati per i progettisti sul territorio nazionale ponendo particolare attenzione agli interventi di rinforzo sismico con sistemi FRP, FRCM e CRM e di consolidamento strutturale per massimizzare la sicurezza degli edifici.

Per conoscere i sistemi offerti da Olympus, richiedere un sopralluogo gratuito, un contatto commerciale o anche solo richiedere informazioni sulle diverse soluzioni proposte è possibile vistare il sito internet www.olympus-italia.com. Info anche al numero verde 800.910272.