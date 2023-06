Cucina giapponese, il segreto dietro il successo

Considerata tra le più raffinate al mondo, la cucina giapponese fa dell’attenzione ai dettagli e all’equilibrio dei sapori i suoi punti di forza. Un’eccellenza che ha conquistato anche i palati più raffinati ed esigenti e che, negli ultimi anni, ha visto una propria espansione ed esplosione di consensi anche da noi in Italia.



Arte e qualità per un’esperienza impareggiabile

I piatti giapponesi permettono di godere di un’esperienza unica, fatta di gusto e sapori inattesi e impreziosita da una presentazione che tende all’arte, capace di onorare e perseguire una tradizione e una filosofia che fanno dell’armonia e dell’equilibrio in tutte le forme il loro ulteriore tratto distintivo.

Il primo fondamentale tassello per poter vivere al meglio questa vera e propria esperienza sensoriale è, però, necessariamente legato alla qualità della materia prima. Con il pesce crudo come ingrediente principe, è fondamentale assicurare una impareggiabile freschezza degli ingredienti. Per questo motivo, affidarsi a un ristorante dalla riconosciuta qualità è non solo importante, ma un obbligo.

Esperienza, originalità, gusto e professionalità

Ristoranti come il Tatami Japanese Restaurant che, con le sue due sedi di Napoli e Caserta, ha saputo conquistare consensi trasversali e offre una cucina giapponese e cinese d’eccellenza, con i migliori piatti della tradizione, prodotti freschissimi, lavorati e cucinati sul momento dalle mani esperte di oltre 20 Sushimen professionisti.

Il menu prevede, sia a pranzo che a cena, la formula “All you can eat” con possibilità anche di scegliere piatti alla carta. Le deliziose pietanze e una cucina variegata, capace di offrire una proposta differente dal solito con circa 200 piatti, offre anche piatti della cucina cinese preparati con la medesima attenzione e qualità. Nel menu sono presenti anche una interessante selezione di vini locali e nazionali, che il cordiale e sempre presente personale di sala saprà consigliare negli abbinamenti con il cibo. Le ordinazioni sono semplici e veloci. Ogni cliente può effettuare in completa autonomia il suo ordine scegliendo dal tablet presente sul proprio tavolo ciò che preferisce ed annotare eventualmente anche intolleranze o esigenze diverse per ogni piatto da lui selezionato.

Location uniche e servizio impeccabile

Il Tatami Japanese Restaurant si distingue per la bellezza delle sue location e per aver ricreato un ristorante dall’atmosfera unica, con un bellissimo spazio all’aperto in pieno centro dove godere una bella giornata di sole o una piacevole serata estiva. Lo stesso vale per le sale interne, con ambiente intimo, di classe e climatizzato, adatto a ogni stagione, con oltre 120 posti a sedere per ogni locale e un servizio impeccabile assicurato da un personale di sala che conta ben 50 collaboratori tra le 2 sedi.

I due ristoranti, gestiti con passione, presenza e lungimiranza dai proprietari Mu e Massimo, sono inoltre comodamente accessibili a chiunque, vista l’assenza di barriere architettoniche. Sono i benvenuti anche gli animali domestici.



Informazioni e servizi

Aperto nel 2018, il Tatami Japanese Restaurant di Napoli si trova al civico 20-21 nella centralissima via Santa Brigida, appena fuori la bellissima Galleria Umberto I. A Caserta, invece, l’attività è stata aperta nel 2022 in Piazza Luigi Vanvitelli n°45. L’azienda, divenuta un punto di riferimento per gli amanti della cucina giapponese e cinese, sta vivendo un momento di forte crescita ed ha avviato anche altri grandi progetti.

I due ristornati sono aperti tutti i giorni a pranzo dalle 12:30 alle 15:30 ed a cena con orario 19:30-23:30. È disponibile anche la possibilità di servizio di consegna a domicilio con le varie piattaforme di delivery e l’asporto, così da poter gustare la buona cucina giapponese anche a casa.

Oltre alla possibilità di organizzare feste ed eventi privati con tutta la qualità del cibo che ne contraddistingue l’offerta. Per le prenotazioni è possibile chiamare negli orari lavorativi al numero 0812134229 per la sede di Napoli e 0823377096 per quella di Caserta. Per ulteriori informazioni e per essere aggiornati su tutte le novità è possibile seguire le pagine social ufficiali Facebook