Da Napoli verso Palermo e Cagliari e viceversa: riscoprire le meraviglie del Mezzogiorno in traghetto

Con l’arrivo della bella stagione, le vacanze estive iniziano a occupare più di un semplice pensiero e, come sempre, ritorna l’annosa questione su dove passare le ferie e come spostarsi. Il mare rappresenta l’opzione preferita dai turisti che, sempre più spesso, prediligono viaggiare sui traghetti per giungere a destinazione. Questo perché, nonostante il viaggio richieda più tempo rispetto all’aereo, lo spostamento via mare garantisce un comfort di viaggio superiore, un tragitto suggestivo e, soprattutto, la possibilità di caricare la propria vettura a bordo per essere autonomi una volta sbarcati.

Quando si parla di collegamenti marittimi e di traghetti, il punto di riferimento in Italia è Grimaldi Lines che, con i suoi 20 collegamenti marittimi regolari in tutto il Mar Mediterraneo – 7 tratte per la Sardegna, 4 per la Sicilia e per la Grecia, 3 per la Tunisia e 2 per la Spagna – copre le mete preferite dai turisti.

Il valore aggiunto della Compagnia sta nella professionalità e nella profonda conoscenza del settore che i dipendenti mettono a disposizione dei viaggiatori. Con una ricca flotta, composta esclusivamente da traghetti all’avanguardia e moderni cruise ferry, Grimaldi Lines rappresenta la soluzione migliore per chi non vuole perdere tempo e immergersi subito nel clima vacanziero, grazie all’intrattenimento offerto a bordo e alle sistemazioni confortevoli.



Tratta Napoli – Palermo: alla scoperta del sud Italia

La tratta che collega Napoli a Palermo rappresenta la soluzione ideale per tutti coloro che desiderino godersi il sud Italia, visitando due città simbolo della penisola e lo splendido territorio della Sicilia. Per venire incontro a tutte le esigenze e facilitare il più possibile l’organizzazione dei viaggi, Grimaldi Lines integra con la proposta del suo e dei principali Tour Operator quella del semplice collegamento, garantendo l’interessante formula nave + soggiorno e City Break.

Al pari delle destinazioni coperte sul Mar Mediterraneo, la compagnia propone infatti un’attenta e ricercata selezione di strutture – hotel, villaggi e residence – affacciate sul mare e che spiccano per i servizi offerti e per il rapporto qualità/prezzo. Con i City Break è invece possibile andare alla scoperta del ricchissimo patrimonio artistico e culturale di due delle città storicamente più ricche e affascinanti del Bel Paese.

Per pianificare il viaggio e consultare nel dettaglio tutti gli orari e partenze, è possibile consultare la pagina web dedicata alla tratta Napoli-Palermo e la guida alla Sicilia presente sul blog di Grimaldi Lines.



Eleganza e comfort: la Cruise Ausonia e l’Europa Palace

Raggiungere la Sicilia e la Sardegna da Napoli non è mai stato così semplice e confortevole come con Grimaldi Lines. Facili e veloci da prenotare, i traghetti della multinazionale partenopea che collegano Napoli con Palermo e Cagliari trasformano la traversata in una vacanza anticipata. A bordo delle moderne ed eleganti Cruise Ausonia, che serve la tratta Napoli-Palermo (dal 17 giugno con partenze giornaliere in entrambe le direzioni eccetto la domenica) ed Europa Palace, che unisce Napoli e Palermo a Cagliari, tutto è studiato nei minimi dettagli per garantire agli ospiti la migliore esperienza di viaggio possibile.

Le cabine hanno una dimensione superiore a quella standard dei traghetti e, oltre ai classici letti alti e bassi, sono dotate di bagno privato, scrittoio con specchiera e telefono: la soluzione ideale, insomma, per le traversate notturne, pensata per chiunque voglia godersi un po’ di relax e tranquillità nell’intimità di una stanza che non ha nulla da invidiare a quelle degli Hotel. Negli alloggi, come d’altronde in tutte le altre navi della flotta Grimaldi Lines, è possibile portare anche i propri animali domestici grazie al servizio pet in cabin, che permette ai padroni di non doversi separare dai propri amici a quattro zampe.

Le due imbarcazioni dispongono di bar e di una piscina che domina il ponte esterno, dal quale poter assistere al momento della partenza, sempre molto suggestivo, in compagnia di un buon drink. All’interno della nave è presente una zona dedicata ai più piccini, dotata di scivolo, altalena, casette e tutto il necessario per il loro divertimento; gli adulti, invece, possono dedicarsi allo shopping presso la fornitissima boutique. Sono inoltre presenti anche un salone con intrattenimento musicale dal vivo e una discoteca, in cui passare una serata in compagnia e all’insegna del divertimento.

Anche l’offerta gastronomica a bordo è varia e di ottimo livello. Il servizio bar e il ristorante self-service sono pensati per chiunque desideri sgranocchiare qualcosa al volo o gustarsi una cena informale, senza rinunciare alla qualità. Al ristorante à-la-carte si può invece assaporare la cucina dello chef, il cui menù omaggia ed esalta le tradizioni culinarie campane, siciliane e sarde, accompagnate dai tipici vini regionali.



Per ulteriori informazioni è a disposizione il sito www.grimaldi-lines.com/it/, oppure per entrare in contatto direttamente con Grimaldi Lines si può contattare la Compagnia via mail (info@grimaldi.napoli.it), telefonicamente (081/496444) oppure tramite i canali social, tra l’altro sempre aggiornati con tutte le ultime novità e promozioni.