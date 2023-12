Da negozio di quartiere a leader del settore: quando i legami e l'esperienza fanno la differenza

Ambizione ed esperienza e passione, ma anche connessione e amore con il tessuto sociale e la comunità del territorio per un negozio di quartiere che si trasforma in un punto di riferimento nel settore in cui opera, restando strettamente legato alla propria comunità e rifiutando di delocalizzare l'azienda. Questa è la storia vincente de La stella delle carni, punto vendita a gestione familiare nato nel 1983 a Santa Maria la Carità grazie alla passione e all'intraprendenza del suo fondatore Carlo Abagnale. La passione per il buon cibo e l'esperienza hanno permesso a questa realtà locale di affermarsi e qualificare il proprio lavoro su tutto il territorio campano grazie a uno standard qualitativo di assoluto livello.

Un’evoluzione nel segno dell'appartenenza

Nel giro di pochi anni La stella delle carni è passata da essere un piccolo negozio a azienda leader nel settore delle carni. Nel 2007 con il cambio generazionale e l’ingresso di Andrea Giovanni Abagnale, infatti, l'impresa, che fino ad allora operava nel settore della macelleria, si è ingrandita e ha allargato i suoi orizzonti creando una nuova sede produttiva oltre al punto vendita di famiglia. La nuova sede produttiva, infatti, offre ai suoi clienti un servizio di selezione e sezionamento della carne e produzione dei salumi. La stella delle carni, oltre al proprio laboratorio di produzione di salumi a 100% filiera italiana, propone una vasta gamma di pregiati tagli provenienti da tutto il mondo, selezionati con abile maestria tra i migliori produttori grazie a partnership internazionali con allevatori della Galizia, della Finlandia, del Giappone e di molti altri Paesi.

Carlino Superior Marbled Beef, il tempio dei carnivori

Il rapporto con molti produttori nazionali e internazionali e la vasta selezione di carni a disposizione hanno spinto la famiglia Abagnale a realizzare il sogno nel cassetto di ogni macellaio: nel 2020, infatti, è nata l’idea di realizzare il Carlino Superior Marbled Beef ®, la braceria e tempio dei carnivori dove vengono cucinati i migliori tagli freschi provenienti dalle più pregiate e gustose selezioni dell'azienda e preparati i taglieri con i salumi tipici con carne 100% nazionale prodotti dall’azienda. Nella stessa strada in cui sorgono lo storico punto vendita e il laboratorio, ora c'è anche la possibilità di ammirare e degustare le preziose carni nella braceria che in soli due anni è diventata un punto di riferimento nel panorama carnivoro italiano, attraendo ospiti anche internazionali grazie a un menu suggestivo e ad una grande e variegata selezione di carni provenienti da tutto il mondo, in grado di accontentare anche i palati più esigenti.

La cucina a vista l’autentico braciere costruito su misura da artigiani spagnoli sono diventati il palcoscenico dove la maestria e la passione del team si esprime: il ristorante propone bistecche provenienti da tutto il mondo ed è subito diventato un brand molto attrattivo per gli amanti della carne e per gli esperti del settore.

Il successo del Carlino Superior Marbled Beef ® non sarebbe stato possibile senza il contributo prezioso di un team dedicato e appassionato. Il direttore e co-fondatore, Gabriele Sorrentino, e tutti i ragazzi che lavorano instancabilmente presso la braceria dimostrano passione amore straordinari per l'arte della carne. La loro dedizione e professionalità si riflette non solo nella qualità dei piatti proposti, ma anche nell'atmosfera accogliente e nell'esperienza culinaria complessiva offerta ai clienti.

Anche per questo motivo l'azienda ha deciso di offrire in parallelo un servizio di selezione, offrendo i propri prodotti ad altri ristoranti: il marchio Carlino Superior Marbled Beef – che identifica anche il marchio di carni selezionate dalla Stella Della Carni e che prende il nome proprio dalla braceria, è infatti impresso sulle carni pregiate, accomunate da marezzatura, frollatura e qualità di razze provenienti da tutto il mondo. Un team esperto e accomunato dall’amore per la carne seleziona in base a diverse caratteristiche come la qualità del prodotto e la frollatura le carni che rispecchiano l'idea di Eating Quality per poter proporre il meglio a chi sa apprezzare il gusto e il buon cibo.

Orgoglio campano alla World Steak Challenge 2023

Lo scorso settembre si è tenuta ad Amsterdam una delle competizioni più importanti del panorama mondiale per produttori e selezionatori di carne, la World Steak Challenge e La stella delle carni ha partecipato presentando la propria selezione “Carlino Superior Marbled Beef”.

Il 13 novembre, a Londra, si è tenuta la premiazione: l'azienda campana ha ottenuto la medaglia di bronzo, facendosi valere contro tantissime big e multinazionali del settore carni presenti all’interno della manifestazione. L'ennesima medaglia per quarant'anni di crescita, esperienza e servizi di qualità.

"Portare un'azienda locale del nostro territorio fino a Londra rappresenta per noi un incredibile valore aggiunto e un motivo di grande soddisfazione. Un grazie ed un plauso vanno a tutti i ragazzi della stella delle carni e del Carlino Superior Marbled Beef che con la propria dedizione, il proprio impegno ed accomunati per l’amore per la carne ogni giorno sono il nostro vero ed autentico valore aggiunto. – Commenta il CEO Andrea Giovanni Abagnale - Essere riconosciuti tra i protagonisti del mondo della carne è per noi un orgoglio che testimonia il successo e l'abilità della nostra impresa. Questo successo ci sprona a continuare a portare avanti la nostra vision e mission aziendale e a promuovere l'eccellenza del nostro territorio anche a livello internazionale.”

Per conoscere meglio l'azienda e i suoi prodotti è possibile visitare il sito internet www.lastelladellecarni.it. e il profilo Facebook www.facebook.com/carlinosuperiorbeef

Il punto vendita si trova in via Petraro, 153 a Santa Maria la Carità, in provincia di Napoli. La braceria Carlino’s Superior Marbled Beef è sempre in via Petraro, ma al civico 36/40. Il laboratorio di produzione La stella delle carni si trova in via Petraro 171.