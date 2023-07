Da Palazzo M Capri alle dimore più chic internazionali: le nuove frontiere dell'architettura mediterranea

L'isola di Capri, con le sue insenature, le acque cristalline, la famosa Grotta Azzurra, il buon cibo e la moda, è una delle mete turistiche italiane più conosciute ed esclusive al mondo. Ed è proprio qui, in questo scenario da sogno, che il team dell'architetto Claudio Stabile mette a punto i suoi progetti più belli: lavori in cui il territorio e le sue caratteristiche si sposano alla perfezione con “le più moderne tecnologie e materiali all'avanguardia”.

È proprio questa la mission dello Studio: “Unire sapientemente tutto ciò che di nuovo offre l'edilizia e l'architettura con la storia di un luogo, senza stravolgerlo ma valorizzandolo”, spiega Claudio Stabile. La storia di Capri è fatta anche delle sue costruzioni uniche al mondo: case e palazzine luminose e dalle linee morbide, terrazze panoramiche uniche al mondo, che diventano un prolungamento delle rocce a picco sul mare, dimore che hanno preso vita agli inizi del Novecento e che hanno saputo conferire all'Isola quell'aspetto che l'ha fatta diventare celebre in tutto il mondo.

Il fiore all’occhiello di Capri

Tutto questo ispira da anni lo studio Claudio Stabile & Partners, i cui lavori di architettura e interior design sono sempre volti a ripristinare lo splendore iniziale delle strutture, così come erano nate: proprio come è successo per il Palazzo M Capri, luogo storico che si affaccia direttamente sulla famosissima Piazzetta. Lo stabile, prima dimora del pittore Karl Wilhelm Diefenbach, è di proprietà della famiglia Morgano, albergatori ed eredi diretti di Donna Lucia Morgano, pioniera dell'accoglienza e del turismo sull'Isola.

“La famiglia ci ha contattati chiedendoci di riqualificare l'immobile per riportarlo allo splendore originale, offuscato finora da vari interventi e diverse destinazioni d'uso che si erano succedute negli anni”, spiega l'architetto Stabile. Ora Palazzo M Capri, di nuovo fiore all'occhiello della Piazzetta dell'Isola, è tornato a illuminare il centro storico e a essere un punto di riferimento per il turismo, con tutti gli optional di una struttura ricettiva moderna e la bellezza di un tempo.

Un nuovo volto all’isola

Ma tante sono le opere che l'architetto e il suo team hanno realizzato: dalle luminose boutique sull'Isola partenopea, come Carthusia, Massa, Casa Mariantonia, Ferragamo, fino alle dimore destinate al turismo e alla ristorazione, quali la guest house Suite Belvedere, Villa gli Ulivi, il Grand Hotel Quisisana, il ristorante La Colombaia e tanti altri.

Stabile e colleghi non si occupano solo di immobili, ma anche di paesaggistica e opere pubbliche: dello Studio sono i lavori della piazzetta Matermania e gli Giardino degli Ulivi, sempre a Capri. Sull'Isola, particolare vanto di Stabile e del suo team, ossia l'ingegner Irene Masullo, gli architetti Edoardo Montella, Liliana Stabile e Maria Stabile, è la riqualificazione architettonica e funzionale del Porto Commerciale, realizzata in gruppo con Conti Associati e Studio Discetti, un'opera che darà nuovo lustro ad un'area importante e strategica del paese.

Uno studio dal respiro europeo

Il lavoro di Claudio Stabile, però non si ferma certo a Capri, ma ha passato i confini italiani, dando al professionista la possibilità di far suoi anche tecniche e stili dal respiro internazionale. L'architetto, infatti, ha portato la sua creatività anche in Russia, nello specifico a Mosca, dove ha lavorato e vissuto fino a poco prima del recente conflitto con l’Ucraina. Nella capitale ha lasciato il segno in diversi uffici e abitazioni private: dai luminosi open space di Midival Office, fino alle moderne e lineari Masha e Ludmilla House. In ogni progetto, la mission per Stabile è solo una: far sì che il cliente sia soddisfatto e che gli edifici rispettino la loro storia e il contesto in cui sono inseriti, seppur progettati e ristrutturati in chiave contemporanea, all'insegna dell'hi-tech e dell'edilizia green, ormai elemento imprescindibile.

Chi volesse visionare o mettersi in contatto con lo studio Claudio Stabile & Partners può consultare il sito www.claudiostabile.com, oppure mettersi in contatto via mail a info@claudiostabile.com o telefonicamente allo 081/8376583.