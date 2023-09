Da Youtube alle lezioni personalizzate: imparare l'inglese non è mai stato così facile

I corsi di lingua inglese online possono variare considerevolmente in termini di struttura, contenuto e metodologia in base alla piattaforma, all'istituto o all'insegnante che li offre. Fondamentale, in quest'ottica, è identificare gli obiettivi del corso, scegliendolo anche in base ai livelli adatti alle proprie competenze, per esempio principiante, intermedio o avanzato. Un buon corso sarà sempre capace di adattarsi a ogni livello per garantire un apprendimento efficace e veloce. Attraverso tutoraggi e lezioni in diretta, ma anche corsi preregistrati e discussioni di gruppo, una varietà di metodologie diverse può rendere il corso più coinvolgente e alla portata di tutti. Questo è l'obiettivo di Brian, fondatore della Bringlese Academy, che propone lezioni personalizzate, registrate, live, community e classi di speaking per insegnare la lingua inglese a tutti i livelli.



L'avveniristica idea di Brian per corsi di inglese alla portata di tutti

Brian Miller, fondatore di Bringlese Academy, è un ragazzo nato e cresciuto negli Stati Uniti dove ha studiato italiano. Dopo aver vissuto per quattro anni nel Bel Paese, ha deciso di metterci radici. L'idea di Brian di insegnare con una metodologia giovanile e fresca la lingua inglese prende spunto dal suo trascorso come youtuber. L'insegnante gestisce due canali sul popolare social dedicato ai video: Briller, nato per raccontare la differenza tra l'Italia e gli Stati Uniti accorciando le distanze con storie ironiche e divertenti che mettono in risalto tutte le sfaccettature e le differenti tradizioni, uno stimolo ad arricchirsi come persona attraverso una contaminazione positiva tra culture diverse. L'altro canale gestito da Brian è proprio Bringlese, da cui prende il nome la sua nuova academy. I video pubblicati servono da ponte linguistico tra anglofoni e italiani, con lo scopo di insegnare proprio la lingua più utilizzata nel mondo del lavoro e del business. Con concetti facili e sintetici, Brian ha subito conquistato il cuore di tantissimi follower, dai principianti della lingua fino a chi aveva soltanto la necessità di sviluppare le proprie competenze. Dall'unione di questi due mondi è nata la Bringlese Academy che ha come obiettivo quello di creare una comunità, persone che grazie alla lingua inglese possano scoprire il mondo senza limiti, conoscere storie e culture diverse, allargare i propri orizzonti personali e anche lavorativi e creare nuove opportunità per se stessi e per la propria vita.

La lingua inglese, uno strumento fondamentale per connettersi al mondo

I corsi organizzati da Brian si propongono di regalare a chi non conosce l'inglese una grande opportunità per potersi lanciare con coraggio nella vita, nel lavoro e nel mondo. Questo ponte fra culture diverse offre stimoli volti ad arricchire ogni persona: l'insegnamento è alla portata di tutti perché la metodologia non è strutturata in compartimenti stagni, ma accorpa concetti per dare una visione dell'insieme della lingua. L'obiettivo della nuova Academy di Brian è insegnare l'inglese in maniera stimolante, giovane, interattiva e accessibile, anche economicamente, con una giusta dose di innovazione, entusiasmo e - soprattutto - tante competenze e strumenti educativi personalizzati. Una vera scuola di inglese online insomma, strutturata e capace di offrire tutti gli strumenti necessari e i professionisti per imparare davvero la lingua.



La mission della Bringlese Academy

In solo un anno Brian è riuscito a soddisfare l'ambizione di insegnare l'inglese e renderlo fruibile a tutti mettendosi in gioco e creando la Bringlese Academy, che è in continua evoluzione: grazie anche ai feedback degli studenti, la scuola si aggiorna e si ottimizza per rendere l'apprendimento e l'insegnamento ancora più performanti. I corsi sono guidati, con percorsi che vanno dal livello A1 al B2 (con il C1 in fase di realizzazione), e permettono a chi non ha tempo durante il giorno di poter comunque migliorare le proprie competenze grazie ai numerosi servizi offerti da Brian e dal suo staff. Esercitazioni, listening e flashcards per imparare i vocaboli si uniscono a un sistema innovativo per poter esercitare lo speaking in ogni momento utilizzando Whatsapp per ricevere feedback personalizzati da docenti madrelingua.

Oltre a lezioni preregistrate, per mantenere un contatto diretto con gli studenti e studiare tutti insieme vengono organizzate sessioni live. Una community con persone madrelingua è a disposizione per rispondere alle necessità e ai dubbi di tutti gli studenti, proponendo anche classi di speaking per mettersi in gioco unendo teoria e pratica per tutto quanto si è appreso durante il corso: il linguaggio è uno strumento per comunicare e il metodo più efficace e soddisfacente per imparare l'inglese non può che essere la comunicazione, usare la lingua nella vita reale per mettere in pratica tutti i concetti insegnati.

Per avere maggiori informazioni sui corsi e sui servizi offerti dalla Bringlese Academy è possibile visitare il sito internet www.bringlese.com