Dalla griglia alla tavola: il 28 maggio si festeggia il panino più famoso al mondo

Il 28 maggio si celebra il “World Hamburger Day”, uno dei piatti più popolari e diffusi in tutto il mondo. Da sempre emblema dello streetfood, questa succulenta tipologia di carne è divenuta, con il passare del tempo, protagonista anche nelle cucine nostrane grazie ad una serie di rivisitazioni che combinano la tradizione culinaria locale con una vasta scelta di materie prime di qualità.

Diverse sono, infatti, le aziende e le imprese hanno voluto dare la propria interpretazione del concetto di hamburger e, più in generale, di ristorazione e attenzione al cliente, sposando le specialità locali e promuovendo così concetti virtuosi come la filiera controllata e la valorizzazione del territorio.

Beef Saloon

Situato in via Gabriele Jannelli 650, il Beef Saloon si presenta subito come un locale con un concept d’alto livello. Capitanato da tre giovani imprenditori campani - Simona Oliva, Vincenzo Riccio e Michele Imbriani, l’attività pone al centro del progetto aziendale la brace. L’ambizioso obiettivo è quello di rendere Beef Saloon un punto di riferimento per il settore BBQ a Napoli. Una mission nata nel 2020 e che ha portato l’azienda a investire nella materia prima e nei nuovi food trend, preservando la tradizione culinaria partenopea.

Le carni, selezionate personalmente da Michele Imbriani, vengono poi trattate in maniera minuziosa per rendere l’esperienza culinaria indimenticabile. Nel locale spiccano i dettagli dell’arredo: in un ambiente esclusivo e contemporaneo si può godere della vetrata che espone ottime etichette di vini pregiati e che anticipa le quasi 100 sedute di velluto blu, doghe di legno al pavimento e cucina a vista. A Completare il progetto architettonico, lo spazio per il dehor e il giardino, perfetto per le cene estive, e il cocktail bar all’ingresso che alterna l’eleganza del nero alle calde atmosfere dell’oro degli scaffali e dei parati dal design contemporaneo.

Nevermind

Nevermind nasce dall'idea di creare un concetto di Pub diverso. I proprietari Antonio e Rosaria Petrellese hanno fatto la coraggiosa ed impegnativa scelta di lavorare senza l'utilizzo di congelatori per presentare una linea di prodotti esclusivamente freschi, certificati e a filiera controllata, selezionandoli esclusivamente dai paesi di origine. La linea di prodotti freschi combina la tradizione campana dando spazio anche ad altre specialità esistenti nel resto dell'Italia e nel mondo.

“Di industriale... Abbiamo solo l'arredamento” dice scherzosamente Antonio che dal 2018 ha aperto in Via Monte Grappa 38 a Frattamaggiore (Na). Oltre alla possibilità di gustare carne e panini, da Nevermind i clienti hanno anche la possibilità di poter gustare un’ottima pizza napoletana. La selezione di birre artigianali italiane ed estere dà la possibilità ai clienti di poter assaporare le diverse tipologie di birre.

Fabfud

FabFud, la fabbrica del cibo, dove si costruiscono sapori ed esperienze del gusto attraverso le sapienti mani di chi ama il proprio lavoro, il buon cibo e l’accoglienza ristorativa. Nato nel 2017 dall’idea appassionata di Enrico Assante di Cupillo, ristoratore con importanti esperienze lavorative maturate sia in Italia che negli Stati Uniti e che ha saputo fondere, in un mix perfetto, la qualità della tradizione culinaria italiana e l’innovazione e modernità tipiche degli American Pub, il Fabfud è oggi diventato un punto di riferimento della ristorazione a Napoli. Ha sede nei Campi Flegrei, ma è entrato presto nel cuore dell’intera città e della provincia, accontentando tutti i gusti, nella spaziosa e calda location interna ed esterna. È possibile scegliere di gustare panini, pizze e carni prelibate, succulenti e strabilianti… e mentre i grandi si deliziano, i bambini si divertono giocando nel fantastico Playground!

Fabfud è un progetto di famiglia, un abbraccio in cui si stringono due mondi indissolubilmente, e se ci entri, lo senti e ci ritorni!

Capo Horn

Presente da oltre 20 anni in Via Campi Flegrei 16 a Pozzuoli, Capo Horn offre ai propri clienti un menù vario e ricercato. Nato dall'idea dell'imprenditore Francesco Di Falco, la cucina è gestita dallo Chef AngelInnocente e dalla sua brigata. Forte della preparazione handmade e della materia prima, Capo Horn offre ai propri clienti una vasta scelta di menu: antipasti, primi, carni e panini.

"La qualità e la lavorazione della carne è di fondamentale importanza" spiega Francesco, che ha maturato un'esperienza ventennale nel settore del food & beverage. Nel corso degli anni il concept del locale si è saputo adattare ai cambiamenti del settore proponendo innovazioni e trasformandosi da classico pub ad un ristorante-steak house di successo. “Il cambio di marcia è avvenuto nel 2007, quando ho deciso di abbandonare il concetto di pub classico e creando un locale più ricercato sia dal punto di vista culinario che nel design riscontrando un ottimo gradimento da parte dei clienti.

Beneventum Public House

La magia nel cuore di Benevento al Beneventum Public House. Da un’idea di Danilo e Francesco Campolattano il 4 Marzo 2019 nasce Beneventum Public House. Un Pub a tema Harry Potter per gli amanti della magia e del buon cibo. La location offre un’esperienza immersiva e piena di spunti dal fantastico mondo incantato della Rowling. Un’ampia selezione di birre con un menu ricco di prodotti di altissima qualità, attenderà il palato e gli occhi curiosi di grandi e bambini per una cena ricca di sorprese. Oltre alla raffinatezza ed abbondanza del gusto, presso il locale è possibile acquistare gadget ufficiali inerenti alla saga, o venire ai tavoli vestiti a tema per rendere l’esperienza ancora più sentita.

La terra che ospita questa location è ricca di leggende e misteri legati alla magia, non a caso Benevento è chiamata la città delle streghe, il che ha fatto diventare questa Public House una tappa fissa da non perdere per chi viene a visitarla. I panini inoltre presentano all’interno dei prodotti di alta qualità provenienti da un filiera corta e controllata. Ampia scelta anche per le persone vegetariane con dei Burger Veg di tutto rispetto, e per terminare la cena è possibile ordinare dei dolci a tema, potendo assaggiare pesino la “Burrobirra!”. L’attività è aperta sette giorni su sette dalle ore 19:30 con unica sede a Benevento presso Viale dei Rettori, 34. Lo staff giovane, preparato e gentile accoglierà al meglio i fortunati affamati che varcheranno la soglia di questa porta magica.