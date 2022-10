Delivery, non più solo una consegna a domicilio

Contenuto a cura di Piemme Brand Lab in collaborazione con B.I.C. ITALY

Letteralmente esploso negli ultimi anni, con una crescita di ben il 55% dal 2019 a oggi, il mondo del delivery è ormai una realtà consolidata e sempre più apprezzata. Una realtà che muove oltre 1,4 miliardi di euro all’anno e che non è più un semplice ordinare una pizza, ma si presta a servizi esclusivi e realtà che fanno dell’eccellenza in cucina e della qualità nei piatti e nelle materie prime priorità assolute.



Esperienza, professionalità e qualità

Tra i pionieri in questo campo c’è senza dubbio Patrizio Bonelli, founder di Bonelli International Catering che, con oltre trent’anni di esperienza nel settore del food con il servizio di delivery, Cucina D'asporto B.I.C. Italy, porta in tavola piatti di qualità superiore, cucinati con maestria da chef professionisti.

Nata in Olanda nel 2012, la Bonelli International Catering riscuote un successo immediato e, nel giro di pochi mesi, porta Patrizio Bonelli a espandere la propria attività oltre confine, andando a fornire servizi di catering e cuochi a domicilio, ma anche vendita di prodotti, cucina d’asporto e lezioni in diverse città europee.

La grande cucina a casa

L’esperienza e la professionalità del servizio di Cucina d’asporto proposto da B.I.C. Italy permettono di soddisfare le esigenze del privato e servire i pasti durante ogni tipo di evento, convegno, vernissage, rinfresco, cerimonia e festa privata. La prenotazione, anche passando semplicemente da un WhatsApp allo 3358194056, permette di conoscere subito il totale della spesa e garantisce un servizio di consegna o ritiro con la massima rapidità.

Sul sito internet www.asportocucinamediterranea.it, oltre alla possibilità di consultare il menù del giorno, che si rinnova ogni settimana ed è concepito per essere vario e incontrare le preferenze di tutti, è possibile farsi tentare dalle specialità dello chef, per una cucina che affonda le proprie radici nella centenaria storia culinaria del nostro Paese e della tradizione mediterranea. Con un piccolo preavviso è possibile, inoltre, concordare un menù interamente personalizzato, anche vegano, vegetariano o per celiaci.



Rendere speciale ogni occasione

Flessibile e pronto ad affrontare le sfide di un mercato in costante evoluzione, grazie alla grande esperienza maturata negli anni dallo chef e dai suoi collaboratori a livello internazionale, il servizio riesce ad adattarsi alle più specifiche richieste ed esigenze.

Ogni pasto merita di essere un momento piacevole da gustare in relax, che si tratti di un semplice pranzo in famiglia, di un evento speciale o di un meeting di lavoro. Ed è per questo che B.I.C. Italy assicura un risultato d’eccellenza in qualsiasi circostanza, con pietanze cucinate al momento e un’attenzione senza eguali dalla preparazione alla consegna, condotta con grande cura per una sempre ottimale conservazione dei piatti.



Una proposta completa

L’utilizzo di materie prime di altissima qualità è impreziosito da un confezionamento con contenitori di ultima generazione, creati per mantenere intatti temperatura e sapori. Inoltre, grazie al packaging, il contenuto preserva la piacevolezza della composizione e dei colori. Perché, prima che con il palato, ogni piatto si gusta con gli occhi. Tra i servizi di delivery, B.I.C. Italy mette a disposizione anche la possibilità di acquistare prodotti biologici di alta qualità per le preparazioni di tutti i giorni.

Inoltre, è possibile richiedere che uno chef cucini direttamente a domicilio e, anche, avere una lezione privata di cucina e un piccolo servizio di degustazione vini. Proposte uniche per personalizzare maggiormente ogni menù ed eventi, ma anche per apprendere le migliori tecniche di cucina mettendo le mani in pasta.



Per maggiori informazioni e chiarimenti sui servizi è possibile contattare direttamente Bonelli International Catering compilando il form sul sito www.asportocucinamediterranea.it, visitare il profilo Instagram oppure via WhatsApp al 335.8194056. Dal sito è anche possibile consultare i menù e le specialità, scegliere i piatti che si vuole realizzare con gli chef e la fascia oraria più comoda.