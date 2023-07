Didattica innovativa e contatti con le imprese: un percorso universitario con lo sguardo al futuro

L'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli conta sedici dipartimenti e sedi dislocate tra Napoli e Caserta. Nel cuore di Napoli si trova la rinomata Scuola di Medicina, che offre una formazione di alto livello nel campo della medicina e delle scienze della salute. A Caserta, invece, sono collocati i dipartimenti di Matematica e Fisica, Psicologia, Scienze Politiche e Scienze e Tecnologie Ambientali, Biologiche e Farmaceutiche. Aversa ospita i Dipartimenti di Ingegneria e Architettura e Disegno Industriale, fornendo una formazione di eccellenza per gli aspiranti ingegneri e architetti. Santa Maria Capua Vetere è sede dei Dipartimenti di Giurisprudenza e Lettere e Beni Culturali. Infine, a Capua si trova il Dipartimento di Economia, che offre programmi di studio e corsi incentrati sull'economia e la gestione aziendale.



Tre nuovi corsi di laurea alla Vanvitelli

Sono tre i nuovi corsi di laurea pensati per gli studenti della Vanvitelli: il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza erogato a distanza, il corso di laurea magistrale in Diritto della Sicurezza e delle Innovazioni Tecnologiche e il corso di laurea triennale in Assistenza Sanitaria.

Una grande novità è la nuova modalità di offerta del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza: infatti, oltre alla modalità mista, nel prossimo anno accademico, verrà introdotto il Corso in modalità C, che sarà principalmente erogato a distanza (più del 66% delle lezioni saranno online). Grazie al potenziamento del canale telematico, sarà più semplice includere gli studenti che hanno difficoltà a spostarsi a causa dell'età, delle diverse abilità, degli impegni personali e familiari o degli impegni di lavoro. Questo nuovo approccio consentirà a un numero ancora maggiore di studenti di accedere al corso di laurea in Giurisprudenza, aprendo nuove opportunità e ampliando le prospettive professionali; il corso prepara gli studenti per una vasta gamma di carriere, tra cui: l'avvocatura, la magistratura, il notariato, l'insegnamento nelle scuole superiori, la carriera diplomatica, le posizioni dirigenziali nella pubblica amministrazione, le aziende private, le forze dell'ordine e le organizzazioni europee e internazionali.

Sempre nel dipartimento di Giurisprudenza prende il via il primo corso di laurea magistrale in Diritto della Sicurezza e delle Innovazioni Tecnologiche. Il corso, rivolto agli studenti che hanno già conseguito una laurea triennale, ha una durata di due anni ed è progettato per formare giuristi esperti nel campo delle nuove tecnologie, in grado di comprendere ed applicare le loro implicazioni nel contesto legale.

Le opportunità professionali offerte dal corso di studi sono numerose e diversificate: i laureati potranno lavorare come risk manager, security manager, compliance officer, privacy data protection officer, esperti nell’anticorruzione e nell’antiriciclaggio, nonché come specialisti nella gestione delle nuove tecnologie all’interno di aziende private o nelle strutture della pubblica amministrazione. Altrettanto interessanti sono le posizioni di Internal Auditor e di consulente legale specializzato in privacy e intelligenza artificiale – diverse opportunità lavorative in settori legati alle nuove tecnologie e alla sicurezza, per poter crescere in un contesto sempre più tecnologicamente avanzato.

Non solo Giurisprudenza, anche la Scuola di Medicina ha pensato ad una novità per i propri studenti: a settembre partirà il primo corso di laurea triennale in Assistenza Sanitaria, un percorso di studi della durata di tre anni per un totale di 180 crediti formativi universitari. Un corso abilitante alla professione di Assistente Sanitario che si svolgerà in modo tradizionale, in lingua italiana, con un numero di studenti programmato a livello nazionale, che prevede una selezione iniziale.

L'Assistente Sanitario è un operatore sanitario dedicato alla prevenzione, promozione e educazione alla salute in ogni fase della vita. Svolge il proprio lavoro rivolto a individui, famiglie, scuole e comunità, identificando le necessità di salute delle persone e delle diverse comunità, i principali fattori che influenzano la salute e i rischi biologici e sociali, nonché le priorità per interventi preventivi, educativi e di recupero.

Servizi agli studenti e borse di studio

Per garantire ai suoi studenti un’esperienza ottimale, l’Università Vanvitelli mette a loro disposizione Laboratori, possibilità di stage e tirocini, tecnologie all'avanguardia, una libreria online gratuita, aule aperte anche il sabato. Menzione d’onore per il progetto “Verysoon – università connessa” il progetto di mobilità dell’Università: un sistema integrato di trasporti per venire sempre più incontro alle esigenze dei suoi studenti e per aiutarli a muoversi sul territorio tra le sedi dell’Ateneo nel modo più semplice ed economico.

Inoltre, ogni anno l'Ateneo mette a disposizione per i suoi studenti incentivi e borse di studio per gli studenti: riduzione dei costi previsti dalla no tax area, incentivi per gli immatricolati ai Master, per gli studenti stranieri, per gli studenti lavoratori, borse di studio per i nuclei familiari con più di un membro iscritto e borse di studio per gli studenti meritevoli e agevolazioni per il percorso MD/PhD.

Tante possibilità di studi internazionali

Da sempre impegnati nello sviluppo di relazioni internazionali, l’università Vanvitelli offre ai suoi studenti la possibilità di essere ospitati da Atenei prestigiosi di ben 25 Paesi Erasmus, per un totale di 106 accordi internazionali, per sostenere iniziative di istruzione e formazione in collaborazione con atenei e aziende straniere, in modo da ottenere una preparazione più completa e specialistica ed un’esposizione internazionale. Partecipa infatti al Programma Erasmus+, un programma di mobilità promosso dalla UE che consente di trascorrere da tre a dodici mesi presso un’università europea e permette di frequentare i corsi, di sostenere gli esami e di ottenerne il riconoscimento.

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito web www.unicampania.it