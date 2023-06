Giornata Internazionale del Sushi: sapori orientali e combinazioni di gusto originali

Il 18 giugno si festeggia il World Sushi Day, la giornata mondiale in cui si celebra il piatto tipico della cucina nipponica che ha conquistato il palato di milioni di persone in tutto il mondo.

Da sempre una delle prelibatezze più apprezzate a livello internazionale, l’amato piatto della cucina giapponese si è integrato perfettamente nelle tradizioni gastronomiche delle città italiane, grazie alla proposta ingredienti freschi e di qualità che vengono abilmente combinati per esaltarne la consistenza e creare sapori unici.

Il Sushi Day è dunque un’occasione speciale per rendere omaggio a questo piatto iconico e per celebrare le diverse imprese locali che si dedicano alla ristorazione. Queste attività hanno voluto promuovere la propria idea di cucina, offrendo una varietà di stili e combinazioni di sapori che rendono ogni esperienza culinaria unica e indimenticabile.

Tabi

Tabi in lingua giapponese vuol dire viaggio e in questa breve parola è racchiusa una storia. Situato in via Raffaelle de Cesare 35, nel cuore del quartiere di Santa Lucia, Tabi è un viaggio attraverso i sapori del mondo. Una cucina che propone la contrapposizione di elementi tradizionali e combinazioni originali e che vanta di materie prime d’eccellenza, provenienti da oriente, occidente e dai nostri mari.

Nato dalla grande amicizia tra Stefano Parisio e lo chef Ignacio Hidemasa Ito, Tabi ha come obiettivo quello di proporre ai clienti un’esperienza unica attraverso i vari menù degustazione preparati minuziosamente, oltre alla classica scelta del menu alla carta.

Il locale è un luogo accogliente che presenta uno spazio luminoso dove ogni dettaglio ha un significato e racconta un pezzo di questa storia, fatta di incontri, di partenze e di ritorni.

La Fusion Experience di questo viaggio non è la sola fusione dei sapori, ma il desiderio di raccontare un percorso culinario a più livelli: Attraverso il cibo si visitano i luoghi dei sapori che nascono dalla ricerca di antiche intuizioni della cucina giapponese e attraversano l’oceano per toccare le coste del Sud America e del mar Mediterraneo. Ed è così che da Tabi gli elementi di terra e mare, gli odori e i colori, si uniscono in composizioni uniche.

Jorudan Sushi

Presente da oltre 13 anni a Napoli, Jorudan Sushi ha una sede principale in Via Tasso 288, ed una seconda sede in Via Posillipo 322. Nato dall’idea dell’imprenditrice Alessia Truda, è fra i primissimi ristoranti di sushi ad aver portato a Napoli la vera e classica cucina giapponese con sushimen di pura scuola nipponica, nonché aver integrato i servizi con il take away & delivery “deluxe” curando tutto nei minimi dettagli, dal packaging alla preparazione delle sushi box. Come da tradizione orientale, il locale è elegante e minimal nell’arredamento e presenta un numero limitato di sedute per dedicare ai clienti un alto livello di servizio e poter godere al meglio della calda atmosfera orientale. Tanti anni di attività in un campo sempre più competitivo come quello della ristorazione si spiegano solo con elementi come qualità, attenzione nei dettagli, alto servizio e soprattutto puntando su chef di scuola giapponese doc. Con il passare degli anni, Jorudan Sushi si è saputo adattare alle richieste di mercato per andare incontro ad una clientela sempre più esigente inserendo nella propria offerta sfumature di cucina gourmet.

Sake

Sushi&Cocktail, è questo il format innovativo ed il concept di base di Sake a Pozzuoli. Un ristorante giapponese decisamente giovane, che punta su una qualità accessibile, una materia prima locale ed un abbinamento particolare tra la gastronomia giapponese e la mixology, l’arte di fare i cocktails. L’idea di portare il sushi a Pozzuoli deriva da esperienze di viaggio e da sensazioni del passato. Una tradizione riadattata con fedeltà, compatibilmente con i gusti della clientela napoletana e non. Al Sake l’idea fondamentale è quella di non alterare e rispettare la cultura giapponese; obiettivo associato alla semplicità della composizione, rispetto della materia prima locale e drink dal sapore orientale.

Tokyo2

Il ristorante Tokyo2, un imperdibile luogo per gli amanti del sushi a Napoli, sta per festeggiare il suo decimo anniversario di attività e di successi. Gestito da una coppia madre e figlio che vanta una consolidata tradizione culinaria, il ristorante rappresenta un'icona gastronomica del territorio campano.

La famiglia gestisce con grande maestria altri ristoranti di sushi e cucina orientale presenti a Napoli sin dal 1994. Grazie a questa straordinaria esperienza l’attività ha guadagnato una solida reputazione, attirando una vasta clientela alla ricerca dell'autentica tradizione culinaria giapponese e cinese.

Il ristorante offre l'opzione "all you can eat", una formula che garantisce materie prime di altissima qualità, rendendolo così un luogo amato e accessibile per tutte le età. Ciò che lo distingue è la sua filiera controllata di prodotti locali e nipponici, nonché l'impegno nella selezione di ingredienti che si riflette nella scelta dei piatti offerti. Questa dedizione si traduce in un'esperienza culinaria straordinaria per ogni cliente.

Il personale giovane contribuisce a creare un'atmosfera accogliente e dinamica. La passione e la competenza dello staff di questo ristorante si riflettono in un attento e cordiale servizio per ogni cliente.

L’arredamento del locale, con i suoi richiami alla cultura giapponese, crea un'atmosfera suggestiva e autentica, trasportando i clienti in un viaggio culinario unico e offrendogli un’esperienza indimenticabile.