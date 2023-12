I Dinosauri e la preistoria, prosegue la nuova stagione Dino Park

Per chi se lo fosse perso, è tempo di recuperare. Parte infatti la nuova stagione del Dino Park “World Of Dinosaurs”, la grande esposizione a cielo aperto e in un contesto di vegetazione naturale allestita presso il Parco Urbano “La Collinetta” di Capaccio Paestum, con oltre 50 fedeli riproduzioni dei dinosauri più famosi e dei grandi mammiferi preistorici realizzati a grandezza naturale.

Tutte le ricostruzioni presenti, sorprendentemente realistiche e curate nei dettagli, sono state realizzate da una delle più importanti aziende di progettazione e allestimento di parchi dinosauri d’Europa. Ubicata nel cuore del centro abitato di Capaccio Scalo e di uno straordinario territorio ricco di storia, arte, cultura, bellezze paesaggistiche ed eccellenze enogastronomiche, la mostra è ideata dall’azienda austriaca Wonderworld Entertainment e organizzata da Start Innova nell’ambito del progetto di promozione del territorio “Parcoscenico” in collaborazione con il Comune di Capaccio Paestum, Discovering Paestum e il prezioso supporto dell’Associazione Hermes.

Il viaggio dei dinosauri non si ferma

Dopo il successo della stagione precedente che ha registrato una grande partecipazione di famiglie con bambini, scuole, turisti e appassionati provenienti da tutta la Campania e dalle regioni confinanti, con grande entusiasmo si riconferma la stagione del Dino Park “World Of Dinosaurs” a Capaccio Paestum per l’anno 2024 continuando a offrire un'esperienza straordinaria nel mondo dei giganti vissuti nell’era mesozoica.

Oltre alle aperture straordinarie di dicembre e gennaio, il parco sta già lavorando alla nuova programmazione. La mostra World Of Dinosaurs sarà infatti presente a Capaccio Paestum fino al prossimo settembre con apertura “tutti i weekend e giorni festivi” e con nuovi appuntamenti, esperienze immersive e ulteriori iniziative per rendere la visita ancora più indimenticabile.

Aperture straordinarie nel periodo natalizio

Il Dino Park per il periodo natalizio offrirà tante aperture straordinarie consentendo ai visitatori di tutte le età di immergersi nel fantastico mondo dei dinosauri durante uno dei periodi più magici dell'anno. Il parco infatti aprirà le porte nei weekend e “tutti i giorni” delle vacanze scolastiche compresi i giorni di Natale, Capodanno e Epifania a partire dal 23 dicembre 2023 fino a domenica 7 gennaio 2024, con apertura a orario continuato dalle 9:30 alle 16:30. I biglietti saranno acquistabili in loco con ingresso a qualsiasi ora senza necessità di prenotazione.

Area fun

I bambini potranno divertirsi a scavare con paletta e pennello nel grande perimetro di sabbia dell'area scavo, alla scoperta del fossile nascosto sotto. All’interno, è possibile trovare Dino Shop, il punto vendita gadget con un ricco assortimento di modellini di dinosauri da collezionare, uova di dinosauro, peluche e accessori sul fantastico mondo dei dinosauri. Il parco si sviluppa in diverse aree, come per esempio: Dino Cars e Dino Ride, gli spazi dedicata ai bambini che vogliono cimentarsi in pista con le prime esperienze di guida a bordo di morbidi dinosauri cavalcabili. Non poteva mancare Trenino Dino Express, il simpatico trenino su rotaia chiusa, con le carrozze a forma di uovo di dinosauro, ideale per i bambini di tutte le età, anche accompagnati dai genitori. Per vivere un’emozionante esperienza multisensoriale nel mondo giurassico, è presente e disponibile il Cinema multidimensionale 10D. Alla visione i 3D si aggiungono una serie di altri effetti sensoriali e di movimentazione che rendono iperrealistica l'esperienza visiva.

Proposte didattiche dedicate alle scuole e non solo

Vista la grande partecipazione delle scolaresche da tutta la regione che nel 2023 hanno scelto il Parco dei Dinosauri di Capaccio Paestum come meta per le proprie uscite didattiche e le numerose richieste per l’anno scolastico in corso, l’Associazione Hermes, che cura all’interno dell’evento le visite guidate e le attività laboratoriali, ha ampliato l’offerta didattica con l’inserimento di ulteriori laboratori tematici adatti agli alunni di ogni età. È possibile richiedere informazioni nella sezione scuole del sito dino-park.it, all’interno della quale sono presenti tutte le informazioni e gli annessi dettagli sulle proposte didattiche, sui costi e sulle modalità di prenotazione. Per le prenotazioni scuole, scrivere a: dinoparkscuole@gmail.com.

Per tutti i visitatori, possono acquisire le informazioni sulle modalità di accesso, giorni e orari, tariffe e riduzioni chiamando al numero 3288611852 o consultando il sito ufficiale dino-park.it. Per ulteriori dettagli e/o curiosità, scrivere a: info@dino-park.it

Il Dino Park “World Of Dinosaurs” si trova a c/o Parco Urbano La Collinetta, Via Italia ’61 84047 Capaccio Paestum (SA).