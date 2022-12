I migliori marchi a prezzi ridotti in Campania

Rilassarsi nella splendida cornice della costiera amalfitana può essere un buon modo per trascorrere le vacanze natalizie. Ma visto che è periodo di regali e, a breve, anche di saldi, perché non sfruttare l’occasione per fare un po’ di shopping? Lungo l’autostrada A1 che collega Napoli a Roma, a soli venti chilometri dall’Aeroporto Capodichino e a trenta dal centro del capoluogo campano, si trova il più grande outlet del Mezzogiorno in cui è possibile acquistare le firme più prestigiose a prezzi ridotti (fino al 70% in meno tutto l’anno): il McArthurGlen La Reggia Designer Outlet.

Uno shopping conveniente e divertente

Con i suoi 160 negozi, 8 ristoranti e l’attrezzata area giochi per i bambini, La Reggia Designer Outlet è in grado di offrire qualcosa di speciale a tutti i suoi visitatori, un’esperienza di shopping e socialità, leisure e convivialità, resa ancor più magica dall’atmosfera incantata del Natale. Un periodo di festa, in cui il centro si è vestito di luci rendendo l’esperienza degli acquisti affascinante, ricca di novità e possibilità di scelta, grazie agli oltre venti nuovi punti vendita recentemente inaugurati dai brand più iconici e di rilievo della moda e del lusso Made in Italy e dalle più prestigiose griffe internazionali, nonché dai marchi maggiormente riconosciuti a livello mondiale nell’abbigliamento casual e sportivo.

Tra le novità, gli ultimi must-have della stagione autunno-inverno, con la prerogativa del comfort che si affianca a quella dello stile: dalla maglieria agli imperdibili capi in denim, dalle camicie da lavoro oversize agli abiti lunghi in maglia, passando per i caldi cappotti con cintura, dai teporosi quanto vistosi maglioni dai colori vivaci, alle fantasie a quadri dal sapore grunge in stile Nineties, decorati con borchie e dettagli in pizzo, sino alle sciarpe di lana per combattere il freddo e alle borse. Tutti questi immancabili capi per un guardaroba perfetto si potranno trovare a prezzi ridotti fino al 70% a McArthurGlen La Reggia Designer Outlet.

Consigli utili per sfruttare i saldi invernali

Certamente da non perdere sarà, inoltre, la stagione dei saldi invernali, che in Campania inizierà il 5 gennaio 2023, in cui le migliori marche nazionali e internazionali di abbigliamento e accessori verranno offerte a prezzi ulteriormente scontati rispetto alla tradizionale promozionalità che caratterizza, tutto l’anno, La Reggia Designer Outlet.. La collezione Autunno/Inverno 2022 offre il lusso a prezzi accessibili: è in tale circostanza che il concetto di saldo assume tutta la sua importanza, poiché si concretizza quel segmento di possibilità annuale dove puntare in alto ma senza rinunce e sensi di colpa. La caccia all’affare diventa, così, un gioco spassoso e lieto, da cui trarre piacere e soddisfazione.

Un motivo (green) in più per fare acquisti

Fino al 6 gennaio 2023, fare shopping sarà ancora più conveniente: oltre a trovare le migliori firme scontate, si potranno vincere fantastici premi green grazie al grande concorso di Natale che mette in palio una Fiat 500 Hybrid, cinque biciclette e dieci monopattini Nilox. Partecipare è semplicissimo: basterà iscriversi o accedere al McArthurGlen Club, fare shopping in uno dei negozi del centro, scansionare il QR code in cassa prima di effettuare il pagamento. Più si acquista, più si scansiona e più aumentano le possibilità di vincere uno dei premi in palio.

I migliori marchi a prezzi imbattibili

Concedersi l’incontro tra la semplicità e la classe delle cinture in pelle marrone di Bottega del Sarto, o i pregiati portafogli di Calvin Klein, indossare una sciarpa color cammello di Coach insieme a un berretto beige di Levi’s e a guanti in pelle di Guess, o ancora godersi il risultato di un outfit di alto livello ma a un prezzo ben più che concorrenziale, sarà facile e possibile. E perché non permettersi anche una raffinata borsa nell’intramontabile nero by Karl Lagerfeld e Michael Kors, un accessorio che acquisisce fascino con il passare del tempo? Il migliore consiglio da dare, quindi, nel periodo caldo dei saldi, è quello di seguire, per una volta, l’impulso del piacere con la consapevolezza di poterselo permettere. Presso La Reggia Designer Outlet sono numerosi i marchi su cui soffermarsi, dove trovare capi e accessori passepartout, versatili e duttili, da portare ogni giorno o nelle occasioni importanti, per rivestirsi di bellezza e charme.

McArthurGlen La Reggia Designer Outlet si trova sulla S.P. 336 Sannitica, a Marcianise. Nel periodo dei saldi, dal 5 all’8 gennaio, sarà aperto dalle 10.00 alle 21.00, per riprendere col tradizionale orario da lunedì 9 gennaio 2023: 10.00-20.00 dal lunedì al venerdì e 10.00-21.00 il sabato, la domenica e i festivi. Per ulteriori informazioni è possibile telefonare allo 0823/510244, scrivere a info.lareggia@mcarthurglen.com e andare sui social Facebook e Instagram.