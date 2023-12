Il Natale al Vulcano Buono è un sogno

Dopo aver registrato un numero eccezionale di oltre 200.000 visitatori dal Grand Opening del 18 novembre, Vulcano Buono si prepara per dare di nuovo spettacolo e offrire momenti di gioia e condivisione; infatti, al Vulcano Buono è già Natale.

Il Centro si contorna di luci ed è possibile ammirare tutta la magia di un evento che sta regalando gioia a grandi e piccini. “Christmas Dreams” anima, con le sue luci e le sue attrazioni, la struttura progettata da Renzo Piano, fino al 31 dicembre, fatta eccezione per il giorno di Natale. Dal 2 al 6 gennaio, poi, si trasformerà in un esclusivo Villaggio della Befana.

Il Vulcano Buono con oltre 100 negozi e una galleria commerciale lunga 1 km, un cinema da 9 sale a marchio The Space, 1 hotel a 4 stelle della catena internazionale Holiday Inn, è un riferimento per chiunque voglia abbinare l’esperienza dello shopping al divertimento e all’emozione.

Intrattenimento per tutte le età

Dal 1 al 24 dicembre è possibile visitare la “Casa di Babbo Natale”, in tutti i weekend e i festivi, compreso il giorno della vigilia. Invece, dal 27 al 31 dicembre, si può partecipare ai laboratori di giocattoli insieme agli elfi ed in compagnia di Mamma Natale. Per consentire l’ingresso a tutti, l’accesso al “Christmas Dreams” è libero; a pagamento saranno solo le attrazioni del Luna Park ( Pista di Pattinaggio e Carosello) ma tutti gli spettacoli on stage e l’animazione itinerante sono gratuiti.

Sta riscuotendo un grande successo il trenino, che accompagna le famiglie in un esclusivo tour all’interno della grande struttura, attraversando tutta l’area del Luna Park, tra luci d’artista, mascotte e personaggi tipici del Natale con cui si possono scattare selfie o realizzare video ricordo.

Lo spirito del Natale al Vulcano Buono

Nel periodo natalizio, il Vulcano Buono si trasforma in un autentico scrigno di festività, con all’interno luci e decorazioni che catturano l’attenzione dei residenti e turisti. Le Casette di Natale, che compongono il Mercatino tematico, offrono al visitatore la possibilità di acquistare prodotti dell’artigianato locale, del food di qualità, o anche di trascorrere qualche momento in allegria cimentandosi nella sezione play.

“Christmas Dreams” si inserisce nel grande progetto di riqualificazione che non riguarda solo l’aspetto strutturale. Nel piano messo in atto e che ha appena preso ormai il via, è declinata la volontà di realizzare un vero e proprio Smart District. Sicurezza, Shopping e Divertimento, sono le tre vocazioni del nuovo Vulcano Buono, con la creazione di una struttura con un grande potenziale e una forte capacità ricettiva. Fino al 6 gennaio, il Vulcano Buono sarà il Business Park del Natale, dove vivere un’esperienza immersiva e in cui ogni cosa è studiata per offrire alle famiglie momenti indimenticabili.

