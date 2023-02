Imprenditoria partenopea: quando l’innovazione incontra la semplicità

«Una terapia, un momento di condivisione capace di unire cultura gastronomica, relax e voglia di stare insieme per staccare dalla frenesia quotidiana»: così il professor Antonio Ruggiero, chef e anima dell’Osteria del baccalà, definisce la “Baccaliata terapeutica” che rivive ogni pranzo e cena nel suo ristorante di Vairano Patenora.

Una dichiarazione d’amore

L’Osteria del baccalà rappresenta una dichiarazione d’amore al baccalà. Una proposta interamente dedicata a questo straordinario prodotto per valorizzarne al meglio l’unicità e le capacità di esaltare, ed esaltarsi, in ogni piatto. Già protagonista nel bellissimo ex Ristorante La Fortezza Normanna, il professore Antonio Ruggiero celebra il baccalà dall’antipasto ai secondi, passando per primi e contorni. «Un tempo ci facevo anche il dolce, ma ho deciso quasi subito di toglierlo dal menu perché mi sembrava di mortificare il protagonista dei nostri piatti», spiega.

I piatti proposti partono da una ricerca senza sosta di gusti, prodotti e abbinamenti, con massime espressioni che rivivono nel carpaccio di baccalà, mela verde e peschiole Verticelli, negli ziti spezzati su genovese di baccalà, negli spaghetti “fil di ferro” con olio, aglio, peperoncino e baccala. Fino agli speciali, come “O’ musillo”, un pezzo pregiatissimo, selezionato e ordinato dal professore, tra i merluzzi pescati con l'amo e non con le reti, poi preparato in tre modi come il mussillo komir, il doppio mussillo komir e il triplo mussillo komir che varia in base alla grandezza e quindi al peso che parte dai 400 grammi fino ad un kg e più di mussillo. Poi il komir viene accompagnato con una caponata croccante.

Un prodotto apprezzato da sempre

Il baccalà è un prodotto che un tempo era considerato povero, ma che è oggi tra i pesci più costosi e apprezzati, «anche se non è proprio così – sottolinea Ruggiero – perché occorre distinguere tra Morselle, effettivamente più povere, e Mussillo, più pregiato e da sempre prodotto con un prezzo più alto. Noi scegliamo e selezioniamo il miglior baccalà in assoluto, da quello classico a quello faroese, prodotto di primissima qualità pescato nei mari delle isole Faroe, in Islanda, da piccole barche che pescano a lenza e sostano in mare poche ore».

La passione da premio del professor Ruggiero

Da tredici anni il professor Ruggiero lavora e studia per esaltare il baccalà e farlo risplendere in piatti della tradizione, ricchi di gusto e che lo vedono protagonista nella sua forma più classica, con un piccolo tocco di innovazione. In tutto, il menu dell’Osteria del baccalà propone circa 60 piatti a base di baccalà. Un’eccellenza, fatta di qualità e passione che nel 2022 è stata riconosciuta e impreziosita dal conferimento del prestigioso “Leone d’Oro” di Venezia, riservato alle eccellenze imprenditoriali che hanno contribuito alla crescita del Paese.

Un ambiente informale e unico

Un riconoscimento importante che, però, non ha cambiato il modo di lavorare e la visione della ristorazione del professore, che ama vivere (e far vivere) la propria osteria in pieno relax, senza formalismi e forzature nei convenevoli. Quando si varca l’uscio dell’Osteria del baccalà ci si appresta a vivere un’esperienza unica in un ambiente confortevole e alla mano. Perché, come ribadisce sempre il prof, «preferisco il concetto di imperfezione nel servizio, piuttosto che un abbassamento nella scelta dei prodotti».

Aperta a pranzo e cena tutti i giorni dalle 12,30 alle 15 e dalle 19,30 alle 23, l’Osteria del baccalà si trova in via Napoli a Vairano Scalo (frazione di Vairano Patenora) 1 km uscita A1 Caianello. Per informazioni e aggiornamenti è possibile visitare i profili social dell’osteria, mentre per le prenotazioni (caldamente consigliate) si può telefonare allo 0823/988240 o al 339/8079330.