Intelligenza artificiale, l'importanza della divulgazione e il ruolo della scienza

In un mondo sempre più dominato dalla tecnologia, l'intelligenza artificiale (IA) rappresenta una delle frontiere più affascinanti e, al tempo stesso, controverse. Nonostante il suo rivoluzionario potenziale, infatti, l'IA rimane argomento poco noto al grande pubblico.



In questo percorso, i divulgatori scientifici sono chiamati a giocare un ruolo di primo piano per far conoscere alla società ciò che la attende in un futuro non così lontano, tra rischi e opportunità, stimolando anche una partecipazione informata e critica sull’argomento, approccio essenziale per affrontare le sfide dell'era dell'intelligenza artificiale.



IA, il ruolo cruciale della scienza

Tra le realtà maggiormente impegnate a esplorare le potenzialità dell’IA, e le questioni scientifiche in generale, c’è certamente Città della Scienza, polo scientifico di Bagnoli che, come spiegato dal suo Presidente, il Prof. Riccardo Villari, approccia il progetto “La vita che verrà: dove ci porta l’intelligenza artificiale” con entusiasmo e coscienza.



“Oggi – sottolinea Villari – l’IA è un’opportunità, ma anche un rischio. Quello che è certo è che, come insito in tutte le tecnologie, anche l’IA può avere un impatto importante sui giovani e sulla società, migliorando la qualità della vita e supportando l’apprendimento e la diffusione scientifica”.



“Ovviamente – prosegue il Presidente – occorre utilizzare questa tecnologia in modo responsabile ed etico, aprendo un canale costante e proficuo tra scienziati, sviluppatori informatici, cittadini e policy maker. Una sfida importante che dovremo essere bravi a cogliere e che, fin da ora, vede Città della Scienza in prima linea per diffondere la cultura scientifica per rendere l’IA alla portata di tutti”.



Progetto “Quantum Nexus”

Restando in tema di tecnologie del futuro, l’ente campano sostiene “Quantum Nexus”, avveniristico progetto sull’informazione quantistica. “Si tratta – commenta Villari – di un’altra tecnologia che, devo ammetterlo, mi ha sconvolto. Oltre alla velocità di calcolo, cambierà il modo e le possibilità di analisi dei dati, portando a un impatto non solo nel modo di fare scienza, ma anche nel quotidiano, coinvolgendo l’arte, la scienza, la natura, l’economia, la società e l’ambiente. In Italia ci sono solo due computer quantistici e uno è proprio a Napoli. In collaborazione con il fisico Paolo Silvestrini, stiamo approfondendo il tema attuando un approccio multidisciplinare”.



Una storia di rinascita e resilienza

Dopo l’incendio che nel 2013 colpì il Museo, Città della Scienza è ripartita più forte di prima, portando sul territorio attività didattiche, laboratori, mostre e tanto altro, che oggi trovano in “Corporea”, il museo interattivo del corpo umano, e nel Planetario, il segreto di un grande successo scientifico e di pubblico.



“La ferita dell’incendio è ancora aperta”, ha rimarcato il Presidente Villari, “ma grazie al lavoro dei nostri professionisti siamo riusciti a non fermarci mai e a portare ogni anno oltre 200mila visitatori, rinnovando l’offerta e proponendo attività e iniziative al passo con il progresso scientifico e tecnologico. Vogliamo essere, e siamo, un punto di riferimento per Bagnoli e non solo, esempio importante di recupero e valorizzazione del territorio, che collabora con il quartiere e avvia iniziative di concerto con istituzioni e istituti scolastici”.

Un’estate in compagnia di Città della Scienza

Anche nel periodo estivo Città della Scienza propone un programma speciale di eventi, per tutta la famiglia: dal 1° agosto a domenica 15 settembre 2023 (esclusi i lunedì e la settimana dal 12 al 19 agosto) la struttura sarà aperta al pubblico dalle 10.00 alle 16.00 perché come amano ripetere “la scienza non va in vacanza”.



Come ogni anno dal 17 giugno al 26 luglio, tornano i Campi Estivi per i bambini dai 5 agli 11 anni, con laboratori interattivi, giochi di movimento, giochi didattici, visite guidate per imparare divertendosi e fare nuove amicizie.



Per i più piccoli (dai 5 agli 11 anni) Città della Scienza propone il 28 giugno e il 26 luglio “Una Notte al Museo”, una esperienza emozionante che permetterà ai bambini di vivere il museo di notte attraverso laboratori e caccia al tesoro notturne e dormire in sacco a pelo sotto la cupola stellata del Planetario.



La sera del 20 luglio, “Appuntamento in via Lattea” permetterà, invece, ad appassionati di astronomia e non di visitare il Planetario e vivere un’esperienza immersiva fatta di musica, momenti di condivisione e, in collaborazione con Passione Astronomia, di osservare il cielo stellato con i telescopi.



Appuntamenti per il futuro della scuola, della scienza e del territorio

I programmi della prossima stagione. Dal 18 al 20 ottobre, andrà in scena la 38ª edizione di “Futuro Remoto”, il Festival della Scienza che quest’anno avrà come tema “Co-scienze”. Proposta in collaborazione con la Regione, con le sette Università della Campania, con il CNR e con altri importanti centri di ricerca, la manifestazione si presenta non solo a Napoli, a Città della Scienza, ma anche in forma itinerante, toccando le provincie di Salerno (8 novembre), Benevento (22 novembre), Caserta (29 novembre) e Avellino (6 dicembre), per stimolare il confronto attraverso convegni ed eventi sul tema della coscienza e della consapevolezza etica che coinvolgeranno personalità di spicco del panorama scientifico.



A novembre, dal 13 al 15, Città della Scienza sarà teatro della 23ª edizione di “3 Giorni per la Scuola”, convention nazionale organizzata in collaborazione con la Regione Campania e l’ufficio scolastico che permette di confrontarsi e interrogarsi sulle novità relative al mondo della didattica e sulle modalità di insegnamento delle materie scientifiche.



Un punto riferimento per il territorio e la cooperazione internazionale

Città della Scienza gioca un ruolo importante anche nelle relazioni internazionali collaborando dal 2007 con la Regione e con il MUR per avvicinare sempre di più l’Italia alla Cina.



In questo scenario avrà luogo il 26-27-28 novembre tra Napoli, Venezia e Roma, la XIII edizione della Settimana Italia-Cina: un'occasione importante per rafforzare ulteriormente la nostra partnership e per individuare nuovi ambiti di cooperazione con la possibilità di attirare investitori per start-up ed eccellenze del territorio campano.



Una grande opportunità di collaborazione, che vede la scienza svolgere un cruciale ruolo diplomatico e che, come rivelato dal Presidente Villari “negli ultimi anni ha destato l’attenzione di delegazioni del Mozambico e del Qatar intenzionate ad esportare questo ‘modello’ che pone la scienza come ponte ideale e strategico tra l’Italia e questi Paesi”.



Per concludere, Città della Scienza è da anni al fianco delle imprese del territorio. Grazie al Business Innovation Centre (BIC) e all’Incubatore d’Impresa, infatti, sostiene lo sviluppo di start-up e aziende dell’ecosistema imprenditoriale campano e nazionale. Partecipato con l’Università Federico II di Napoli, al momento, l’Incubatore ospita 47 aziende di cui 35 start-up innovative stimolandone la crescita, mettendo a disposizione spazi e strutture e agevolando l’incontro con possibili investitori e player nazionali e internazionali. Insieme al BIC si crea, così, una importante rete che coinvolge Università e Centri di Ricerca.



Per maggiori informazioni sull’attività e le iniziative proposte da Città della Scienza di Bagnoli è possibile visitare il sito internet www.cittadellascienza.it.