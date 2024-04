“Interporti al centro. Una rete strategica per l’Italia”: a Nola la terza edizione del Convegno Nazionale della UIR

Dopo gli appuntamenti di Padova e Parma, il prossimo 16 aprile al The Space Cinema di Nola si terrà la terza edizione di “Interporti al centro. Una rete strategica per l’Italia”. Un evento organizzato all’Interporto di Nola, il cui focus sarà il network dei poli logistici-intermodali italiani quale asset strategico per l’Italia. Un appuntamento che rappresenta il Convegno Nazionale della UIR (Unione Interporti Riuniti) e durante il quale saranno approfondite due tematiche cruciali: “I fattori logistici e infrastrutturali attrattivi per gli investitori nazionali e internazionali” e “Logistica intermodale e trasporto ferroviario: cerniera tra nord e sud”. Tonia Cartolano, giornalista tv di SkyTG24, farà da moderatore negli approfondimenti, mentre a Margherita Salemme, giornalista di Canale 21, sarà affidata la conduzione dell’evento che prevede a fine giornata, intorno alle 12, prima le conclusioni affidate al Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, e poi un’intervista al Viceministro dei trasporti e delle infrastrutture, Edoardo Rixi.



La giornata

Tutto pronto per una manifestazione che approfondisce e analizza il ruolo degli interporti italiani partendo dai numeri per arrivare alle prospettive future con interventi di personalità di assoluto spessore.



Una giornata che partirà dalle ore 10 con i saluti istituzionali affidati ad Alfredo Gaetani, Presidente dell’Interporto Campano, Francesco Duraccio, Presidente dell’Ordine dei Consulenti del lavoro di Napoli, Felice Rainone, Presidente dell’ODCEC di Nola, Carlo Buonauro, Sindaco di Nola, e Antonio Marchiello, Assessore attività produttive, lavoro, demanio e patrimonio della Regione Campania. A seguire gli interventi introduttivi di Claudio Ricci, Amministratore Delegato del Nola Business Park, e Matteo Gasparato, Presidente UIR.



Alle ore 10:40 è previsto il via alla prima tematica da approfondire: “I fattori logistici e infrastrutturali attrattivi per gli investitori nazionali e internazionali”. Per l’occasione interverranno Andrea Annunziata, Presidente ADSP Mediterraneo Centrale; Salvatore Deidda, Presidente Commissione Trasporti Camera; Giuseppe Russo, Area Manager Corporate Unicredit; Elisabetta Pellegrini, Coordinatore Struttura tecnica di missione – MIT; Riccardo Realfonzo, Università degli Studi del Sannio; Giosy Romano, Presidente CISE; Pasquale Russo, Presidente Nazionale Conftrasporto; Gianpiero Strisciuglio, Amministratore Delegato RFI.



Dalle ore 11:20 ecco il secondo approfondimento di giornata riguardante la “Logistica intermodale e trasporto ferroviario: cerniera tra nord e sud”. Previsti gli interventi di Maurizio Amato, CSR Manager Tgroup SpA, Luca Cascone, Presidente Commissione Trasporti Regione Campania; Andrea De Bernardi, Amministratore Delegato Mercitalia Intermodal; Giacomo Di Patrizi, Amministratore Delegato CFI; Vittorio Marzano, Università degli Studi di Napoli Federico II; Alessandro Panaro, SRM/Intesa San Paolo.



Registrazione e come arrivare

Per tutti coloro che vorranno partecipare alla terza edizione di “Interporti al centro. Una rete strategica per l’Italia” è richiesta la registrazione. Ci si può registrare a questo link oppure a partire dalle 9,30 direttamente al The Space Cinema di Nola, situato presso il Centro Commerciale Vulcano Buono (Località Boscofangone – 80035 Nola).