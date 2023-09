L’alta cucina di nuovo protagonista a Napoli grazie a BaccalàRe

Una cena di gala di beneficenza organizzata presso la splendida Sala dei Baroni all'interno del Castel Nuovo di Napoli sarà l'occasione perfetta per dare il via alla sesta edizione di BaccalàRe, una manifestazione gastronomica che ha per assoluto protagonista il baccalà. Parte integrante della dieta mediterranea grazie al suo elevato valore nutrizionale, ricco di proteine ma con pochissime calorie, il baccalà torna nuovamente protagonista in un percorso culinario dedicato. Alta cucina, ricette imperdibili e tantissimi eventi correlati verranno infatti proposti agli amanti di questo gustosissimo prodotto ittico derivato dal merluzzo nordico e preparato attraverso la conservazione stagionata sotto sale.

L'appuntamento di giovedì 14 settembre dà ufficialmente il via alla kermesse dedicata al baccalà ed allo stoccafisso, utilizzati e valorizzati al meglio dalle ricette proposte durante una sei giorni imperdibile. La cena vedrà la partecipazione di chef stellati, pizzaioli e pastry chef internazionali che saranno chiamati ad interpretare con maestria i deliziosi ingredienti messi a disposizione per l'occasione. L'intero ricavato della serata sarà poi devoluto in beneficenza all'Istituto Nazionale Tumori "Fondazione G. Pascale".

I gustosi appuntamenti del BaccalàRe

Dopo la serata di gala inaugurale, per tutta la durata della rassegna gastronomica saranno tantissimi gli appuntamenti dedicati a tutti gli appassionati di cucina e, in particolare, del delizioso baccalà. La kermesse, infatti, durerà da giovedì 14 settembre a martedì 19 settembre, tutti i giorni dalle 18.30 alle 24.00 tranne domenica, dalle ore 12.00 alle ore 24.00. Per tutta la durata della manifestazione saranno previsti interessanti eventi collaterali, come i corsi di approccio all'enologia e al vino, gratuiti previa prenotazione all'indirizzo email baccalare@gmail.com, organizzati dall'Associazione Sommelier di Napoli. Inoltre, sarà possibile - sempre previa prenotazione - partecipare a degustazioni di formaggi promosse dall'Associazione Nazionale Assaggiatori Formaggi. E ancora, seminari tecnici, scientifici e culturali, dedicati al contrasto dello spreco alimentare, vengono proposti tutti i giorni con lo scopo di valorizzare i prodotti ittici campani e in particolare il mondo del baccalà. Non mancheranno, poi, eventi e performance artistiche che accompagneranno i partecipanti nel corso delle serate: la fantastica location del Maschio Angioino sarà infatti la casa temporanea di alcuni artisti di strada che metteranno in mostra le proprie qualità all'interno del borgo.

Degustazioni, cocktail e assaggi: cucina ed enogastronomia protagoniste assolute

Oltre ai numerosi percorsi enogastronomici, durante le serate sarà possibile partecipare all'Aperibaccalà, un aperitivo happy hour originale e gustoso. Un cocktail bar è a disposizione dei visitatori per accompagnare al meglio i tantissimi eventi proposti. Verranno quindi organizzati percorsi degustativi con pietanze a base di baccalà, accompagnati da bevande, dolci e caffè. L'evento, che cresce anno dopo anno, nell'ultima edizione ha visto la partecipazione di oltre 100mila visitatori: "Alla luce del successo ottenuto, ho pensato che non ci fosse location migliore del Maschio Angioino per lanciare il nuovo progetto" racconta Vincenzo Varriale, ideatore e organizzatore della kermesse. "Da grande appassionato di cucina e vini, ho strutturato un concetto che potesse soddisfare ogni esigenza e curiosità: in particolare, una sorta di guida itinerante nell'infinito mondo di sua maestà il baccalà. Le ricette vengono proposte in chiave gourmet da chef stellati, piatti raffinati presentati in una mise en place esclusivamente bio e nel rispetto dell'ambiente".

Incentivare la cultura gastronomica

La manifestazione si pone l'obiettivo di proporre una informazione alimentare sana, raffinata ed equilibrata, facendo cultura gastronomica all'interno dell’infinito mondo del baccalà e promuovendo il mondo della ristorazione locale: "Vogliamo contribuire alla diffusione della cultura culinaria regionale in tutte le sue forme" continua Varriale. "Bisogna assolutamente ricominciare a scoprire il gusto e i sapori nella loro essenza, partendo dalla semplicità: troppo spesso si bada soltanto all'apparire in questa società dei consumi così frenetica. Valorizzare un prodotto comune passando per la riscoperta del suo potenziale, espresso da una lavorazione fatta di passione, etica e piacere: il baccalà non è soltanto il grande protagonista della kermesse, ma anche uno strumento di socialità, cultura, tradizione e innovazione. Una vera e propria filosofia di vita".

E’ tutto pronto quindi per BaccalàRe: si comincia giovedì 14 settembre con la cena di gala di beneficienza (ore 20.00), con apertura delle porte dalle ore 18.30 alle 24.00, per proseguire poi fino a martedì 19 settembre. Domenica 17, invece, si parte alle 12.00 fino alle 24.00.

Per saperne di più sul programma o per contattare gli organizzatori si può visitare il sito internet www.baccalare.it oppure scrivere una email a info@baccalare.it. Per ulteriori informazioni: 081/5513718.