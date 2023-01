L’arte della pizza in tutte le sue sfumature

Cosa c’è di più buono, genuino e tradizionale della pizza, soprattutto se napoletana? Una domanda retorica che rimanda non solo a un cibo made in Italy, ma richiama una storia, una cultura, un’icona del gusto che appartiene a un immaginario universale che ha travalicato, nel tempo, sia i confini regionali che quelli del Bel Paese. Che sia consumata sul posto, fatta in casa, consegnata a domicilio, questa straordinaria e saporita prelibatezza è da sempre un assaggio di felicità, condivisione e relax. Non a caso, durante la pandemia causata dal Covid-19, si è rivelato il cibo più ordinato in assoluto: secondo l’osservatorio nazionale Just Eat, che ha fotografato (su un campione di oltre 30.000 intervistati) le abitudini, le priorità, i nuovi comportamenti e i bisogni degli italiani, per oltre il 90% il servizio di delivery è stato non solo importante ma addirittura essenziale.

Anche le pizzerie, dunque, hanno dovuto adeguarsi e rinnovarsi, inserendosi nel solco del cambiamento. A tal proposito, la pizzeria Donna Sophia di Caserta ha dimostrato di essere lungimirante e preparata, essendo affiliata già da lungo tempo alle App di consegne a domicilio: dalle più note come Just Eat, Glovo e Deliveroo, ad Alfonsino, una startup nata proprio a Caserta nel 2016 dall’intuizione di tre giovani che si erano accorti che nella città mancava il servizio di delivery. Donna Sophia, che oggi consta di tre piccoli negozi rivelatisi un’arma vincente durante la pandemia, non si è mai fermata ed è potuta andare avanti, proponendo le sue specialità a costi contenuti di gestione e confermando a pieno titolo la propria presenza ventennale sul mercato.

La pizza a portafoglio, regina dello street food partenopeo

Qual è stata, dunque, la chiave del successo di una realtà come Donna Sophia? Nata come pizzeria d’asporto, nel pieno centro di Caserta, propone una vetrina espositiva con prodotti di rosticceria, friggitoria, tranci di pizza e focacce ripiene, ma è nota soprattutto per la celebre “pizza a portafoglio”, vale a dire una pizzetta cotta nel forno a legna proprio come una classica pizza napoletana, dalle dimensioni ridotte e comoda da mangiare poiché chiusa – appunto - a portafoglio e servita calda direttamente nella carta: un emblema dello street food proveniente dai tempi antichi e tramandato nella medesima forma. Ma è il gusto a fare la differenza e lo sa bene Antonio Iuliano, titolare di Donna Sophia nonché pizzaiolo professionista, sempre alla ricerca di nuove tecniche e prodotti eccellenti, evolvendo il modello di impastare senza mai perdere di vista la tradizione. «Con la crisi e la guerra, le aziende hanno cambiato il loro modo di rifornirsi; inoltre, le esigenze del cliente sono molto diverse da quelle di un tempo, la pizza non è più considerata un cibo per sfamarsi e sentirsi sazi e quindi il ristoratore deve adeguarsi e seguire i trend del cambiamento: serve pertanto un prodotto più leggero, digeribile, con ingredienti sani».

Una tradizione al passo con i tempi

È proprio l’approccio all’impastare e alle materie prime ad essere mutato: «La lievitazione si è trasformata, l’idratazione si è fatta più alta, l’impasto più lungo e si presta maggiore attenzione alle reazioni chimiche durante il processo di lavorazione». Allo stesso tempo, anche le attrezzature hanno subito un’evoluzione, con impastatrici più performanti e quindi un prodotto finito più “raffinato” e leggero, per soddisfare il palato prima ancora dello stomaco: «I forni a legna sono stati sostituiti con quelli a gas, una valida alternativa dai molti benefici, quali la pulizia e la temperatura costante nel forno, tutti aspetti che migliorano nettamente la pizza, come abbiamo potuto notare con il punto vendita aperto a Casagiove, da subito dotato di forno a gas», conclude Iuliano. Con gli anni, Donna Sophia si è allargata e ha aperto altre due sedi, a Maddaloni in Via Appia 168 e a Casagiove in Via Sardegna 14: la formula è sempre la stessa – a esclusione della vetrina con i prodotti extra di rosticceria e friggitoria – , quella vincente proposta dal negozio principale di Caserta, con la variante dei posti a sedere, una trentina circa per ciascuno: un invito ad assaporare un prodotto caldo, fatto al momento, dal forno al tavolo.

Diventare pizzaiolo con studio e metodo

Donna Sophia non è “solo” una pizzeria, ma si distingue anche per l’apporto formativo. Il titolare Antonio Iuliano, che ha rilevato il negozio dalla precedente gestione, rinnovando lo standard di lavoro e mantenendo però il nome di sempre a cui la clientela storica era affezionata, si occupa da molti anni di educare al mestiere e formare con talento, passione e competenza le nuove generazioni. Donna Sophia, infatti, è affiliata alla Pizza Italian Academy di Napoli, l’unica scuola che organizza corsi professionali in Italia e all’estero certificati a livello internazionale ISO 9001. Nello specifico, l’istituto manda i ragazzi direttamente in pizzeria per apprendere sul campo, letteralmente con le mani in pasta, “l’arte bianca”. Antonio Iuliano è il maestro adatto, con alle spalle moltissimi anni di esperienza come pizzaiolo e docente, avendo insegnato in svariate strutture, dalla scuola alberghiera a diverse Onlus, e dunque formato persone che hanno infine trovato sbocco lavorativo in America, Svizzera, Belgio, Francia. Sì, perché questo lavoro, tanto antico quanto bisognoso di studio continuo, è uno dei profili più ricercati e apprezzati, in Italia e all’estero, dove gli stipendi sono adeguati ai costi della vita e spesso accompagnati dalla classica formula del vitto e alloggio. Come sottolinea Antonio Iuliano, «se appreso adeguatamente, è un lavoro che regala grandi soddisfazioni, ma è anche duro, pieno di sacrifici, fatto prevalentemente di sera e durante le festività. Per questo deve essere soprattutto una passione e un amore». E non a caso, il motto della Pizzeria Donna Sophia è proprio “La pizza non è un primo, non è un secondo, non è un alimento. La pizza è l'essenza della felicità”.

Per assaggiare la famosa pizzetta a portafoglio in tutte le sue declinazioni e gustare una pizza è possibile telefonare allo 338/8530490, utilizzare una delle tante App di delivery disponibili oppure recarsi ai punti vendita di Caserta (in via S. Carlo 53 e che resta aperto con orario continuato dalle 8 a mezzanotte), Maddaloni e Casagiove. Per saperne di più su Donna Sophia, la pagina Facebook @pizzeriadonnasophia è sempre aggiornata con le ultime novità.