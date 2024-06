“La Primavera di Caivano”, il rilancio sociale passa dalla cultura

Personalità di spicco e artisti, teatro, danza, musica, parole e incontri, in una parola sola: cultura. Tutto questo e molto di più è “La Primavera di Caivano”, progetto che, da giugno a dicembre 2024, punta a coinvolgere i giovani e le famiglie in una serie di attività di inclusione e promozione del benessere collettivo, portando sul territorio eventi artistici gratuiti e incontri speciali con importanti artisti.



Promosso da Regione Campania – Assessorato alle Politiche Giovanili, in collaborazione con il Comune di Caivano e attuato da Scabec – Società Campana Beni Culturali, attraverso un nuovo e duraturo percorso di crescita collettiva, il progetto vuole sfruttare la forza della cultura per fornire una risposta concreta alle molteplici sfide che la comunità affronta quotidianamente.

“Face It – Ritratto della comunità di Caivano”, il progetto artistico di Franz Cerami

Tre le aree di intervento in cui si articola l’importante iniziativa; da giugno a dicembre va in scena il progetto di arte pubblica e partecipata realizzato dall’artista napoletano Franz Cerami con la colonna sonora di Michele Chiavarini: “Face It – Ritratto della comunità di Caivano”.



L’intervento punta a rafforzare lo spirito di appartenenza e a valorizzare il capitale umano del territorio coinvolgendo i residenti in un’opera d’arte pubblica e partecipata che prevede la realizzazione di circa cento ritratti video di membri della comunità, che verranno dipinti con tecniche di painting digitale e poi miscelati con riprese della città per dare vita a grandi installazioni stampate su manifesti affissi per la città e proiettate su un video wall durante i concerti di musica dal vivo.



“Caivano Start”, alla ricerca del talento con Lello Arena

La seconda area di intervento vedrà, in giugno, l’avvio di “Caivano Start”, progetto di scouting di talenti che avrà come direttore artistico Lello Arena. Attraverso gli account social dello staff dell’attore, i giovani caivanesi e dei comuni limitrofi avranno la possibilità di partecipare ad attività formativa di teatro, danza, musica e della cosiddetta arte di strada.



Un percorso di formazione di quattro settimane e un momento di profonda crescita umana e artistica che culminerà con la preparazione dell’esibizione collettiva che porterà in scena lo spettacolo degli artisti emergenti nelle quattro discipline, accompagnati, venerdì 19 luglio, da Lello Arena e Paolo Caiazzo e, sabato 20 luglio, da Lello Arena e Nino Frassica. Per partecipare è sufficiente inviare un’e-mail a caivanostart2024@lelloarena.com.



“Festival della cultura musicale”, incontri e concerti con artisti d’eccezione

La terza area di intervento porta sul territorio “Festival dalla cultura musicale”, la manifestazione che offre agli studenti la possibilità di incontrare da vicino artisti di primo piano per vivere costruttivi momenti di confronto e che mette in calendario concerti gratuiti di alcuni dei protagonisti del panorama musicale nazionale, come BigMama e i The Kolors.



Si parte venerdì 21 giugno alle 21 proprio con BigMama, rapper irpina che racconterà la propria storia di rinascita, tra eventi traumatici vissuti in prima persona e il coraggio di mettersi a nudo davanti al pubblico facendo leva sulla propria personalità, mostrando le cicatrici di cui parla nelle sue canzoni. Ad aprire il concerto di BigMama, dalle 18, sul palco si alterneranno Vale Lp, Etta e Tony RRR, che nel corso della giornata avranno anche modo di incontrare gli studenti delle scuole di Caivano.



Alle 10.30 di domenica 23 giugno sarà la volta della performance della giovanissima squadra dei Sonora Junior Sax, composizione di ottanta allievi ed ex-allievi delle scuole secondarie di primo grado a indirizzo musicale di tutta la Campania.



La manifestazione prosegue, poi, a ottobre, con lo spettacolo dal vivo dell’orchestra verticale dei Giovani della Regione Campania, formazione di giovani talenti creata dall’Assessorato regionale alle Politiche Giovanili con una call rivolta a musicisti fra i 16 e i 34 anni. La kermesse si conclude venerdì 4 ottobre con il grande spettacolo “105 in the city”, format di Radio 105 che porta sul palco live show con Dj-Set e musica dal vivo con diversi artisti, tra cui i The Kolors.



L’impegno di Scabec al fianco dei giovani di Caivano

Da luglio a dicembre, i giovani di Caivano saranno, poi, i protagonisti assoluti di un’ultima importante iniziativa promossa da Scabec, che attiverà un percorso formativo rivolto a 20 ragazzi e finalizzato al rilascio della qualifica professionale certificata con titolo di “animatore socioeducativo” secondo la normativa regionale.



Per informazioni relative agli spettacoli e per prenotare gli spettacoli gratuiti è possibile consultare il sito ufficiale di Scabec.