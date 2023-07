Lo shopping alle porte del Cilento raddoppia

Lo splendore del Cilento non è solo fatto di paesaggi, storia e gusti della tradizione: la moda e lo shopping trovano anche qui un terreno d’eccezione. Alle porte del territorio cilentano, infatti, lungo la Statale 18 che collega Napoli e Salerno a Paestum e alla costa, sorge il Cilento Outlet Village, una vera e propria cittadella dello shopping a soli venti minuti di auto dalle incredibili attrazioni della costiera amalfitana, così da permettere un turismo a 360° in cui lo shopping e la dimensione del viaggio si abbracciano tra loro.

I punti di forza dell’outlet? Ampi spazi e aree comuni, servizi per l’accoglienza e la cura della clientela, infopoint e tax free, aree giochi per i bambini, punti ristoro, oltre 4500 posti auto, comode aree riservate alla sosta di bus turistici e soprattutto la possibilità di acquistare a prezzi davvero vantaggiosi i marchi più in vista e alla moda, con sconti fino al 70%, presso i numerosi negozi di abbigliamento, accessori, articoli per la casa e cosmetici all’interno della struttura. Inoltre, sono previste ulteriori offerte, tramite la newsletter, per restare sempre aggiornati su tutte le attività e ricevere promo e news speciali su misura del cliente, il programma fidelity, ovvero la nuova Cilento Fashion App, che permette di accumulare punti, caricati sulla propria App personale attraverso lo smartphone, e vincere così gadget e premi.

Il nuovo Retail Park che coniuga bellezza, offerte speciali e intrattenimento

All’interno del Cilento Outlet è stato inaugurato il Retail Park e si prospetta come un’integrazione ulteriore, un plus incredibile che arricchisce la già ricchissima offerta merceologica del centro rendendo ancora più fashion, piacevole, magica la passeggiata dello shopping più amata del salernitano. Terranova Outlet, Artecasa, Iperbimbo, Calliope Outlet, Pepco e Dolce Piacere le firme che si sono aggiunte ai già presenti Ragno e Intrend, aumentando l’importanza del centro e il suo impatto sul territorio, rendendolo una struttura di spicco e charme, un polo catalizzatore mai statico, capace di crescere nel tempo, progredire e soddisfare al 100% le aspettative dei suoi ospiti, proponendo un vastissimo assortimento di capi di alta qualità, firmati dai migliori brand del panorama internazionale, sempre a prezzi vantaggiosi. Sì, perché qui risiede l’incanto, la convenienza, l’attrattiva, quando il risparmio va di pari passo con la moda, la bellezza e lo stile, dove qualità fa rima con economia intelligente e acquisti ponderati, ma solo nel prezzo del cartellino.

E per regalarsi un momento di piacere culinario, assaporando le prelibatezze della zona? La Yogurteria ArtCaffè e Dolce Piacere, accoglienti e riforniti, i nuovi punti dove rinfrancarsi e riposare, per non parlare di Verdevasinicola, un concept di cucina e pizzeria d’eccellenza “diversamente tradizionale”, in cui è possibile spaziare dallo street food napoletano alla pizza, fino a primi e secondi ricercati, in cui ogni piatto nasce dall’unione dei sapori della tradizione con l’eccellenza degli ingredienti del territorio campano. Una “shopping experience”, dunque, che vuole essere alla portata di tutti, democratica, coinvolgente ed entusiasmante, per regalare a ciascuno un giorno da favola, dover poter comprare in leggerezza e con soddisfazione. Una filosofia che pone il cliente al centro, lo valorizza, coccola, segue e consiglia, organizzando, tra l’altro, anche tanti eventi che, di volta in volta, si destreggiano tra arte, musica, spettacolo e attenzione alla salute.



Brand italiani e internazionali per grandi e piccini, proposte in continuo aggiornamento

Oltre 70 i marchi proposti da Cilento Outlet Village, per un viaggio nella moda diversificato, eterogeneo, colorato e divertente. Per l’abbigliamento bambini, spiccano nomi celebri come Original Marines, Primigi, Luxury Kids e Harmont & Blaine, mentre per incontrare tutte le sfumature sfaccettate del gusto femminile la scelta è davvero ampia e spazia da Camomilla, passando per Motivi, Sandro Ferrone, Guess, Oltre, Rinascimento, Nuvola e Antologia, solo per citarne alcuni. Per quanto concerne l’uomo, invece, tanti i punti vendita a cui rivolgersi: Harmont &Blaine, Liu Jo Uomo, Sartoria italiana di Massimiliano Sorvino, Desirée, Hermitage, Barbuti, Facis, Gutterdige oltre a Timberland e Napapijri, nel nuovo negozio General Store Outdoor che ospita anche il brand Mcs, simbolo dello stile di vita tipico del West America. Per gli amanti dello sport, i negozi giusti sono Nike, Puma Arena e News Balance, mentre gli appassionati di scarpe hanno l’imbarazzo della scelta girovagando tra i riforniti scaffali di Bata, Geox, Igi & Co, Melluso, Primadonna, Timberland e altri ancora.

E per essere sempre alla moda, anche al mare, lo shopping è consigliato da Golden Point, Yamamay e Pompea. Per arredare la propria abitazione, abbellire gli ambienti, trovare accessori e regali ad hoc, Thun, Miriade, Positano Coast, Bialetti, Kasanova, La Casa Italiana offrono moltissimi spunti con cui sbizzarrirsi, così come Toysconte permetterà di acquistare il giocattolo giusto e la libreria Giunti al Punto proporrà best seller di stagione, classici intramontabili, saggi d’attualità e via dicendo. Inoltre, Cosmetica Wycon ed Estasi Profumerie offrono tutti gli ultimi ed esclusivi trattamenti in fatto di bellezza e cura persona. E per i visitatori più raffinati ed esigenti, la Fornace Falcone produce manufatti in terracotta per molteplici impieghi di restauro filologico, recupero della tradizione e nuovi interventi: prodotti pregiatissimi, interamente realizzati a mano, per un’edilizia d’eccellenza e tale da consentire la risoluzione dei più svariati problemi architettonici ed estetici in modo funzionale ed operativo. Infine, ristorarsi e fare una pausa relax: dove? Da Gifò Coffee bakery, format che è nel contempo caffetteria, pasticceria e bistrot, con un’offerta artigianale e stagionale, presso il negozio Lindt per i più golosi e gli amanti del cioccolato per una golosa pausa tra un acquisto e l’altro.

Il Cilento Outlet Village si trova lungo la SS18 Tirrena Inferiore, a Eboli (Salerno). Per avere tutte le informazioni, è possibile scrivere all’indirizzo info@cilentooutlet.com , visitare il sito ufficiale www.cilentooutlet.com oppure dare un’occhiata ai sempre aggiornati canali social: Facebook