Mare, buona musica e cocktail di qualità sul lungomare di Pozzuoli

L’estate si è appena conclusa e c’è già chi sogna quella del 2023 per poter tornare a sentire il rumore del mare e bere un cocktail alla luce di un tramonto. Questo è proprio quello che sta succedendo alle migliaia di clienti che in questa calda stagione hanno frequentato la TerrazzAmante, il beach club sulla costa di Pozzuoli che ha saputo rubare il cuore di tutti coloro che lo hanno scelto per le loro serate. In questo locale, affacciato direttamente sulla spiaggia, si può godere del più completo relax sin dal mattino grazie all’esclusivo Beach Club, per poi godere di un brunch fino all’ora dell’aperitivo del dopo cena.

È proprio al calar del sole che la TerrazzAmante prende vita, con il suo mood inconfondibile e unico: un mix di buona musica, cocktail preparati da mani esperte e un ambiente rilassato, in cui godere di uno dei più bei panorami di Pozzuoli. “È stata una stagione oltre ogni aspettativa”, sottolinea Antonio De Gregorio, co-founder della neonata società che ha dato vita a questo locale, insieme a Dario Sequino. “Abbiamo aperto a maggio del 2022 – spiega – e il nostro nuovo format è stato un successo, come testimoniano anche le oltre 13mila persone che hanno deciso di seguirci sui social in pochissimo tempo, grazie anche al social Media manager Mariah Gennarelli Buglione”.

TerrazzAmante: il segreto del successo

Il segreto del successo della TerrazzAmante è sicuramente il format che hanno scelto De Gregorio e Sequino, molto apprezzato da tutti i clienti del locale che da ogni parte della Campania hanno deciso di celebrare l’estate proprio qui. Un Beach and Cocktail bar, che ha saputo imporsi in una sola stagione con stile e originalità, grazie anche al motto che lo contraddistingue: “Tutti Seduti”.

“Da noi non si balla ma tutti possono stare comodamente seduti e godere in compagnia di musica e cocktail”, spiega ancora Antonio De Gregorio, che aggiunge: “Anche il Dj è seduto e ha una postazione dedicata e personalizzata da dove suona la sua musica, una scelta che implicitamente dice che nel locale siamo tutti allo stesso livello”.

Ogni dettaglio della TerrazzAmante è instagrammabile: puff, divanetti, tappeti, altalene, tavoli e poltrone sono a disposizione per invogliare la clientela a rilassarsi, in un clima giovane e conviviale, perfetto per trascorrere serate tra amici o in coppia, lontani da stress e ansie.



TerrazzAmante: i Dj e gli eventi da ricordare

TerrazzAmante nasce da un sogno di Antonio De Gregorio e Dario Sequino, un sogno che nell’estate 2022 è divenuto realtà e ha fatto innamorare anche tutti i napoletani, grazie anche alla professionalità del direttore Luigi Varese che ha seguito gli aspetti più operativi partendo dalla visione di De Gregorio e Sequino.

Sul palcoscenico le serate del Cocktail bar sono state animate al ritmo dell’Organic House e dalle note di importanti DJ che provengono dal panorama musicale della Napoli notturna.

Da Gabriel Del Prete, passando per Mario Bianco, Sasà Mendone, Luigi landolfo, Marco Piccolo e Valerio Viglione, fino a Vincenzo Cipolletta, Marco Morelli, Raffaele Castaldo, Alessio Cristiano, Giuseppe Briganti e molti altri: insomma, è stata un’estate ricca di eventi e tanta buona musica, un vero e proprio salotto sul mare dove si sono svolti anche importanti eventi con la collaborazione di diversi partner, come St.Germain.



L’arrivederci alla prossima stagione di TerrazzAmante

TerrazzAmante è un locale prettamente estivo e saluterà la sua clientela il 2 ottobre 2022. Ma non è certo un addio, solo un arrivederci alla primavera 2023. Sì, perchè sicuramente per De Gregorio, Sequino e tutto il loro team l’inverno sarà occasione per sviluppare nuove idee e partorire nuovi sogni per sorprendere tutta l’affezionata clientela.



L’indirizzo della location è Via Napoli 18 a Pozzuoli e per tutte le info è possibile seguire TerrazzAmante su Instagram o telefonare al numero 348/6436792.