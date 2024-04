Napoli Racing Show: tre giorni all’insegna dei motori sul Lungomare di Mergellina

Grandi campioni, auto uniche e competizioni tutte da vivere. Questo e molto altro ancora è il primo Napoli Racing Show, manifestazione organizzata anche grazie al supporto del Banco di Credito Cooperativo di Napoli. Tre giorni di motori sul Lungomare di Mergellina, che culmineranno con l’imperdibile “Trofeo Città di Napoli-Gran Premio di Napoli”.



L’obiettivo della manifestazione è quello di riportare la scena motoristica del capoluogo campano ai fasti degli anni ’60, quando il Gran Premio di Posillipo poteva tranquillamente dirsi unica competizione al mondo in grado, per glamour e notorietà, di competere con il Gran Premio di Montecarlo.



Una tre giorni ricca di eventi

L’appuntamento è per il fine settimana del 12, 13 e 14 aprile. Una tre giorni assolutamente da non perdere, costellata di eventi pensati anche per i più piccoli nella splendida cornice del Lungomare, che si fa straordinaria vetrina in cui ammirare vetture di Formula 1, bolidi da competizione e auto d’epoca. Una vera e propria gioia per gli occhi di appassionati e non.



Inserita in un’atmosfera e in un contesto da brividi, la prima edizione del Napoli Racing Show permetterà agli appassionati di accedere direttamente ai box del circuito per assistere alla preparazione delle auto che disputeranno le gare. Sarà possibile, inoltre, visitare gli stand delle case automobilistiche, godersi le spettacolari evoluzioni dei droni e, tra una prova di drifting, una dimostrazione di kart e interessanti convegni, entrare in contatto con il mondo ACI Italia.



Appuntamento di assoluto prestigio anche il Concorso di Eleganza per vetture d'Epoca “Napoli Nobile”, organizzato da Fondazione Scudieri con la collaborazione del Casco Azzurro nella vicina Villa Pignatelli; il concorso sarà anche un’ottima occasione per fare del bene e provare a portarsi a casa un pezzo di storia con l'asta benefica di cimeli motoristici di Sotheby's.



L’importanza di riportare questi eventi a Napoli

A ciò si aggiunge la partecipazione di sponsor di prestigio legati alla città e presenti a Mergellina con il proprio stand. Tra questi, anche l’unico istituto bancario al mondo che può fregiarsi della possibilità di avere Napoli nella propria denominazione ufficiale: il Banco di Credito Cooperativo di Napoli, che con il suo presidente, il dottor Amedeo Manzo, non ha voluto assolutamente mancare a questa importante iniziativa.



Intervenuto nel corso della presentazione dell’evento, dopo essersi complimentato con gli organizzatori, a partire da Paolo Scuderi, presidente di Adler Group, l’ex europarlamentare Enzo Rivellini, il sindaco Manfredi e l’amministrazione comunale, il dottor Manzo ha sottolineato l’importanza di portare a Napoli eventi di questo tipo, occasioni che permettono alla città di “confermare la propria immagine nel mondo”.



“Le banche – ha spiegato il presidente del BCC Napoli – devono guardare sempre con maggiore attenzione, affiancando le amministrazioni, a iniziative come questa, perché dietro c’è un indotto importante: ci sono alberghi, ci sono ristoranti, ci sono artigiani, ci sono tassisti, c’è la gente normale e c’è il turismo, volano imprescindibile per la città. Credo che grazie all’impegno di Enzo Rivellini sia stato possibile mettere insieme tanti mondi, quello dello sport, della politica, dell’economia, ma soprattutto, il mondo e l’amore per la nostra città”.



Prenota il tuo posto in tribuna

Ponendo particolare attenzione alle problematiche ambientali e allo sviluppo delle energie alternative, la manifestazione sarà anche occasione per sensibilizzare su queste importanti tematiche. Si parte venerdì 12 aprile alle ore 11 da Piazza Mennato Boffa con la sfilata delle auto storiche che, alle 12, darà ufficialmente il via all’evento aprendo le porte del villaggio del primo Napoli Racing Show.



Per conoscere il programma completo della manifestazione e prenotare il proprio posto in tribuna è possibile visitare il sito internet www.napoliracingshow.it. Per ulteriori informazioni relative alle prenotazioni, contattare in orario di ufficio lo 081.5934001. Info, invece, sulle iniziative, anche in tema di solidarietà e sussidiarietà, e sull’attività di BCC Napoli all’indirizzo www.bccnapoli.it.