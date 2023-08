Noleggio auto: una soluzione di mobilità per imprese e privati

Per un autonoleggio di qualità la scelta migliore è quella di rivolgersi a realtà consolidate, con una storia importante alle spalle, la giusta esperienza e una flotta in grado di rispondere celermente alle più disparate esigenze. Realtà capaci di mettersi al fianco dei turisti e, al contempo, proporsi come partner ideale per attività lavorative e imprese. Ecco perché informarsi con attenzione aiuta a scegliere al meglio, garantendosi un servizio attento e veloce.

Oltre trent’anni di esperienza

In Campania, realtà dalla comprovata esperienza è certamente Autonetwork Srl. Nata come costola in franchising di uno dei maggiori player dell’autonoleggio a livello mondiale, opera nel settore dal 1991 e nel 2005 si è costituita come azienda a sé. Oltre trent’anni nel settore della mobilità, mettendo al centro l’affidabilità e una delle flotte più variegate sul territorio di scooter e autoveicoli garantendo, allo stesso tempo, un servizio impeccabile alle imprese mettendo a disposizione anche mezzi speciali: dal furgone ribaltabile per l’edilizia a quello frigorifero, per un’offerta diversificata e completa.

Programmazione e importanti investimenti hanno permesso ad Autonetwork di incrementare la propria flotta: una politica portata avanti anche grazie alla capillarità sul territorio campano e napoletano, per assicurare una disponibilità costante e rispondere celermente anche a richieste last minute.

L’offerta di Autonetwork si rivolge davvero a tutti: dal noleggio di uno scooter per fare una gita al professionista che necessita di un veicolo per affrontare una settimana di lavoro, fino a alla vacanza in macchina con la famiglia oppure a chi vuole rendere ancora più indimenticabile un giorno speciale.

Partner riconosciuto per aziende

Valori come l’attenzione, la riconosciuta competenza e l’unicità di una ricca flotta di veicoli commerciali rendono Autonetwork un’eccellenza sul territorio per i servizi alle imprese. La collaborazione di lunga data con numerose realtà aziendali ha permesso ad Autonetwork di strutturarsi al meglio, così da rendersi flessibile e gestire con l’attenzione che merita ogni differente situazione.

L’autonoleggio gioca così un ruolo vincente per l’impresa, facendosi trovare sempre a disposizione e aiutandola a raggiungere i suoi obiettivi nel breve, medio e lungo periodo. Autonetwork permette poi, di volta in volta, di personalizzare e cucire alla perfezione sulle necessità del cliente la propria offerta.

Semplicità e trasparenza

Altro punto di forza che contraddistingue Autonetwork è la semplicità e velocità con cui è possibile prenotare il proprio mezzo. Bastano, infatti, pochi click e, direttamente dal sito www.autonetwork.info avere a disposizione il veicolo richiesto. Il tutto accompagnato dalla grande cordialità, chiarezza e trasparenza nei termini, garantita dalla storicità dell’azienda, dalla sua affidabilità e solidità.

Sul sito www.autonetwork.info è possibile scoprire tutte le opportunità messe a disposizione per il noleggio, scegliere il proprio veicolo e indirizzarsi verso una delle nove sedi presenti sul territorio campano e napoletano.