Palazzo M Capri: un gioiello dell'architettura mediterranea, completamente ristrutturato

Capri, con le sue scogliere, l'acqua cristallina, il profumo di macchia mediterranea e limoni, è entrata negli anni a pieno diritto tra le mete turistiche più chic ed esclusive. La sua famosa Piazzetta è stata fotografata da milioni di turisti e ripresa nelle pellicole internazionali che fanno parte della storia del cinema: divi e dive del calibro di Sophia Loren, Brigitte Bardot e Clark Gable hanno fatto il bagno all’ombra dei Faraglioni e passeggiato per le vie dell'Isola. A rendere unica e speciale Capri, però, sono anche le sue strutture architettoniche: case, ville e alberghi che con il loro stile, fatto di linee morbide e pulite, rendono inconfondibile questo luogo.

In questo scenario, e proprio sulla celebre Piazzetta, spicca il Palazzo M Capri, storica struttura nata agli inizi del Novecento, inizialmente dimora e atelier del famoso pittore e utopista Karl Wilhelm Diefenbach. Qui l'artista visse e lavorò trovando ispirazione dalla bellezza del posto, e celebre è la sua frase: “Capri mi basterà per tutta la vita con queste aspre rupi che adoro, con questo mare tremendo e bellissimo”. Lo stabile è proprietà della famiglia Morgano, albergatori di nascita ed eredi diretti di Donna Lucia Morgano, pioniera dell'accoglienze e del turismo, nonché una delle fondatrici del “mito di Capri”.

Palazzo M Capri, un restyling moderno che rispetta il passato

Ora il Palazzo, grazie al volere di Gianfranco, Manuela, Nicole e Mario Morgano, ha ritrovato il suo antico splendore e il suo posto d'onore nel centro storico di Capri. I proprietari, infatti, hanno riaperto le porte della struttura al turismo nella primavera del 2023, dopo aver fatto restaurare la dimora a 360 gradi. Per farlo la famiglia si è avvalsa della professionalità dello Studio Claudio Stabile & Partners, team di architetti e ingegneri che hanno dato nuovo lustro all'edificio con interventi mirati a preservarne la natura, ma effettuati con le più moderne tecnologie e materiali.

Claudio Stabile, principal architect, insieme all'ingegnere Irene Masullo e agli architetti Edoardo Montella, Liliana e Maria Stabile, ha iniziato a lavorare ai progetti di restauro di Palazzo M Capri nel 2016 e dopo le varie approvazioni delle autorità competenti, i lavori di riqualificazione sono partiti. L'obiettivo finale era riuscire a realizzare una struttura extralberghiera di lusso e completa di ogni moderno comfort, ma che rispettasse l'impianto originale dell'edificio e lo valorizzasse.

L’attenzione ai dettagli che fa la differenza

Così, dopo un breve stop a causa del lockdown, lo studio Stabile è ripartito più entusiasta di prima: “La pandemia non ha fermato né la proprietà, né noi. Anzi. Le prospettive sulla ripartenza nel settore turistico erano ottime e la famiglia Morgano volle apportare ancora più migliorie”, sottolinea Claudio Stabile, spiegando come lo stop sia stato solo uno stimolo a ridefinire percorsi anche a “prova Covid”, progettando un ingresso e un’uscita della struttura in maniera autonoma ed individuale: “Il tutto viene gestito da remoto e in assoluta sicurezza per il cliente, che può così accedere e lasciare il Palazzo in completa autonomia”.

Un classico esempio di “edilizia signorile” riportato letteralmente alla luce, quello di Palazzo M Capri, che negli anni ha subito diversi interventi dei fittuari che con diverse destinazioni d’uso avevano “Alterato l’immagine originaria del fabbricato, con molte superfetazioni”, spiega ancora Stabile. In primis, quindi, l'intervento dell'architetto aveva previsto una riqualificazione architettonica dell’intero edificio “con l’eliminazione di tutte le superfetazioni e l’integrazione di nuovi elementi architettonici ben riconoscibili”, come la “pensilina verde”, una struttura di copertura dell’ingresso con tetto a giardino pensile, un dettaglio green volto a riportare il “verde” nel centro storico dell'Isola.

Quando lusso e comfort fanno rima con green

Non ultime le 8 suites di dimensioni tra i 40 mq e gli 80 mq, tutte con servizi privati, che trovano posto nel fabbricato e che ora vantano i migliori comfort alberghieri. Stupende anche le volte e gli archi interni, che sono stati ripristinati con i lavori di riqualificazione strutturale e di consolidamento murario, riuscendo così a risaltare grazie a nuove delineazioni ancor più luminose. All’interno delle suites, poi, si sono adoperati i più moderni sistemi di climatizzazione e illuminazione, tutti improntati al risparmio energetico, grazie a infissi speciali in legno appositamente studiati per isolare termicamente e acusticamente le stanze e assicurare riposo sereno agli ospiti.

L’intervento, infine, non ha certo scordato l'importanza del rispetto ambientale, tema sempre più urgente e trattato dallo Studio Stabile con l'inserimento di pannelli fotovoltaici integrati alla struttura, ma non visibili all'occhio esterno. Ogni cosa a Palazzo M Capri è stata studiata nei minimi dettagli: dall'interior design raffinato, alla scelta di materiali “naturali” quali pietra di travertino per le pavimentazioni interne e maiolica decorata a mano, un elemento decorativo che riporta disegni originali propri dello studio di progettazione.

Per tutte le informazioni, le curiosità su Palazzo M Capri o per prenotare un soggiorno è possibile visitare il sito www.palazzom.com. Per mettersi invece in contatto con lo Studio Claudio Stabile & Partners (la cui sede principale è in via Longano 8, a Capri) si può consultare claudiostabile.com oppure chiamare i numeri 081/8376583.