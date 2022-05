Parco mezzi aziendali, i vantaggi del noleggio

Contenuto a cura di Piemme Brand Lab in collaborazione con MY.CA.RENT

Quello del noleggio furgoni è un settore in continua espansione, con sempre più privati, aziende, liberi professionisti e lavoratori autonomi con partita IVA a preferirlo all’acquisto, o al leasing. Il perché è presto detto e deriva da tutta una serie di motivazioni, pratiche ed economiche.



Gestione flessibile del lavoro

Il primo vantaggio di noleggiare un furgone è la flessibilità, con la possibilità di cambiare mezzo regolarmente e a seconda delle necessità del momento. Si può, infatti, optare per un modello con noleggio a breve termine e poi cambiarlo per uno capace di rispondere al meglio ad eventuali nuove esigenze, o opportunità di business. In caso di situazioni particolari, inoltre, l’azienda ha la possibilità di ridurre o ampliare il parco mezzi a piacimento.

Per esempio, per quelle realtà con lavoratori a tempo determinato, stagionali o circostanze temporanee, come eventi o manifestazioni, l’acquisto di un veicolo o un furgone è, oggettivamente e chiaramente, una scelta da scartare. E lo stesso vale per i privati, con situazioni in divenire come, per esempio, viaggi di lavoro, o spostamenti provvisori e improvvisi di sede, ma anche per i professionisti che, solitamente, pianificano di mese in mese la propria attività.

Minori preoccupazioni

Al tempo stesso, noleggiare un furgone, o un intero parco mezzi, vuol dire non doversi preoccupare minimamente della svalutazione di mercato, così come della gestione dei costi, con nessuna immobilizzazione del capitale, tutte le spese legate ai mezzi incluse in un unico canone e la possibilità, a differenza di un leasing, di detrarre anche i costi per contratti di durata inferiore ai 48 mesi.

In questo contesto, una società specializzata come My.Ca.Rent mette a disposizione delle aziende e dei privati soluzioni dedicate. Realtà giovane, ma già affermata, come rivelato dalla crescita costante fatta registrare dal 2016 a oggi, e dall’elevato livello di soddisfazione di partner e clienti, la My.Ca.Rent dispone di veicoli di serie, ma anche soluzioni allestite, isotermiche e automobili.



Perché scegliere il noleggio a breve termine

Il noleggio a breve termine, grazie alla sua grande flessibilità, garantisce alle aziende la possibilità di godere dei benefici di un noleggio a lungo termine, ma senza alcuna restrizione in termini di durata del contratto. Grazie alla gestione delegata del veicolo, le aziende possono utilizzarlo in piena tranquillità. Inoltre, il canone fisso mensile permette di pianificare le spese in tempo ed evitare sorprese.

Inclusi nel canone, i servizi di manutenzione, assicurazione RCA, polizza furto e incendio, bollo e assistenza stradale. In questo modo, l’unico vero costo a carico dell’azienda sarà quello del rifornimento e, anche in questo caso, l’ampia possibilità di scelta di mezzi di My.Ca.Rent permette di dotarsi del veicolo più adatto al proprio contesto e alle proprie necessità, generalmente in pronta consegna e senza necessità di attesa.



Una proposta cucita sulle necessità dell’azienda

La flessibilità del contratto permette, inoltre, noleggi di un giorno come di un mese, con la possibilità di rinnovo a ogni scadenza, fino al massimo prestabilito. È, poi, possibile optare per una polizza a chilometraggio incluso o per una a chilometraggio illimitato, pagando il canone comodamente tramite addebito automatico sul conto corrente, oppure con carta di credito. E quando si desidera riconsegnare un veicolo, è sufficiente avvisare, cessando il contratto senza penali o costi aggiuntivi.

I vantaggi del noleggio sono evidenti e tangibili. Soprattutto in questo periodo, con le aziende chiamate a scelte sempre più attente e consapevoli, conoscere meglio le possibilità in gioco e richiedere un preventivo sul sito mycarent.it, può aiutare a comprendere ancora meglio perché noleggiare sia la mossa vincente.