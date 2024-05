Pesche e albicocche, tesori della natura per il nostro benessere

Le pesche e le albicocche, frutti tipici della stagione estiva, sono molto apprezzati non solo per il loro gusto delizioso ma anche per i numerosi benefici che apportano alla salute.



Ricche di antiossidanti, vitamine e minerali, sono veri e propri alleati per il nostro benessere: sia le pesche che le albicocche sono appunto fonti eccellenti di antiossidanti, come la vitamina C e il beta-carotene, composti che aiutano a combattere i radicali liberi, proteggendo le cellule dai danni ossidativi e riducendo il rischio di malattie croniche.



Grazie all'elevato contenuto di vitamine A e C favoriscono una pelle sana e luminosa: la vitamina C, in particolare, è fondamentale per la produzione di collagene, una proteina essenziale per la salute dell’epidermide, che mantiene l'elasticità e previene l'invecchiamento precoce.



Inoltre, il beta-carotene presente nelle pesche e nelle albicocche viene convertito in vitamina A nel nostro corpo, essenziale per una buona salute degli occhi.



Consumare regolarmente questi frutti può contribuire a prevenire problemi visivi legati all'età, come la degenerazione maculare e la cataratta.

Supporto alla digestione

Ma i benefici non finisco qui. Entrambi i frutti sono infatti ricchi di fibre, che favoriscono una digestione sana e aiutano a prevenire la stitichezza. Una qualità alimentare che è anche importante per mantenere il senso di sazietà e regolare i livelli di zucchero nel sangue. Dunque una manna dal cielo anche per tenere sotto controllo il diabete, naturalmente insieme ad una dieta equilibrata ed alla terapia medica prescritta.



L’impegno di OP Ager Campanus

L’impegno di OP Ager Campanus per quanto riguarda la lavorazione e il controllo delle produzioni è vivo anche per pesche ed albicocche. A spiegarlo è il presidente del Consorzio, Pasquale Silvio Caprio, che ne esalta tutte le qualità: «Ogni pesca ha la sua unicità, con la sua forma, le sue imperfezioni, i suoi colori... Ecco perché dovremmo smettere di cercare la perfezione e iniziare a celebrare la diversità e l'unicità di ogni singolo frutto. La prossima volta che vedete una pesca un po’ ammaccata o con qualche difetto estetico, non scartatela. Assaggiate».



La “Nettarina”

La pesca nettarina, con la sua buccia liscia e il sapore succoso, è uno dei frutti estivi più amati. Derivata dalla pesca tradizionale si distingue per l'assenza della caratteristica peluria sulla buccia, offrendo un'esperienza di consumo unica e piacevole. Questo frutto non è solo delizioso, ma anche ricco di nutrienti benefici per la salute. «La nettarina è una tipologia di pesca ed è il nostro core business. Siamo molto attenti alla sua maturazione, tant'è che per garantirne l'assoluta qualità, effettuiamo un attento "diradamento": proprio per dare omogeneità alla loro crescita, vengono selezionati i frutti da lasciare sulle brandine (i rami per intenderci)», spiega ancora il presidente di OP Ager Campanus, Pasquale Silvio Caprio.



Gli obiettivi di OP Ager Campanus

OP Ager Campanus nasce nel 2017 dall'iniziativa di un gruppo di 40 produttori locali, che hanno deciso di unire le forze per valorizzare la ricchezza della loro terra. Con una superficie totale di 500 ettari, gli agricoltori, eredi di una lunga tradizione familiare, sono specializzati nella coltivazione, lavorazione e commercializzazione di prodotti ortofrutticoli sia sul mercato nazionale che internazionale. Le aziende affiliate operano in una delle aree più fertili d'Italia, la Campania, conosciuta sin dall'antichità come Campania Felix per la sua straordinaria produttività agricola.



Questo territorio, benedetto da un clima favorevole e da un suolo ricco di nutrienti, è da secoli un simbolo di abbondanza e qualità. I produttori di Ager Campanus si prendono cura di questa terra con amore e dedizione, considerandola un patrimonio culturale e una risorsa economica primaria, caratterizzata da una varietà e una qualità di produzioni tipiche di pregio. L’obiettivo è duplice: da un lato, preservare la ricchezza del territorio campano e, dall'altro, innovare per garantire la massima qualità e sicurezza ai consumatori.



Per maggiori informazioni sull’impegno e le attività di OP Ager Campanus è possibile visitare il sito web dedicato.