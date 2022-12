Pizza e intolleranze, a Volla si punta sull’inclusività con menù interamente dedicati al senza glutine, lattosio e vegano

Trascorrere una serata in compagnia, gustando deliziose pietanze, è un piacere impagabile. Gli italiani, alfieri del buon cibo nel mondo, lo sanno bene. Ma il cibo, a volte, può regalare tanto piacere quanto disturbo. Dal momento che non tutti i palati sono uguali, anche l’offerta gastronomica è giusto che segua le inclinazioni personali di ciascuno e ne soddisfi le esigenze. C’è chi ha difficoltà di digestione, chi è intollerante al lattosio, chi è vegetariano, chi è vegano o celiaco. Come può quindi la ristorazione ampliare il proprio bacino di proposte e andare incontro ai bisogni di ciascuno, salvaguardando sempre il medesimo standard qualitativo?

La domanda sorge spontanea, poiché vi sono ancora delle barriere e dei limiti che pongono in una situazione di difficoltà le persone che seguono un regime alimentare diverso dall’ordinario, con il risultato di creare un contesto di separazione piuttosto che di aggregazione. Lo sanno bene i fratelli Roberto e Salvatore Susta della pizzeria Sustable, i quali – partendo dall’ascolto dei loro clienti e dai feedback raccolti in molti anni di esperienza – hanno deciso di proporre un tipo di ristorazione accessibile a tutti e altamente digeribile, così da allargare la propria utenza e abbracciando anche coloro che accusano delle complicazioni legate al mondo del cibo. In due parole: “nessuno escluso”, una filosofia all’insegna dell’inclusività.

Sustable è la patria della vera pizza Fiocco

“Sustable” nasce dalla sincrasi tra il cognome dei proprietari Susta e il termine “table”, indicando quindi “La Tavola di Susta”, una nota pizzeria/bistrot situata a Volla, in provincia di Napoli e vicina all’area del Vesuvio. Una tavola dedicata a tutti, con l’intento di rappresentare la tipicità culinaria partenopea e fiera ambasciatrice della vera pizza Fiocco – imitata in tutto il mondo –, un prodotto unico, speciale, che nasce negli anni 2000 tra le sapienti mani di Roberto e Salvatore Susta, con lo scopo di realizzare una pizza dal sapore conviviale, intimo, familiare, realizzata per essere gustata in compagnia, in qualunque momento e da tutti i palati, anche i più delicati. La pizza Fiocco, pertanto, diventa un’ottima alternativa a quella tradizionale: ma in cosa si differenzia e perché?

L’eccellenza inizia dalle materie prime

Il punto di partenza sono le materie prime, ovvero patate, prosciutto, formaggio, la cui fusione si trasforma in un impasto incredibilmente digeribile, vellutato, morbido all’assaggio e soprattutto adatto al cliente intollerante, al vegano, a chi può mangiare solo senza glutine o senza lattosio.

Un servizio di ristoro completo, in cui la parola “ristoro” assume un significato a 360°: una pausa di puro piacere per il corpo, per l’anima e per il cuore, dove il benessere del cibo si combina al diletto per la condivisione con amici e familiari. Non a caso la pizza Fiocco, negli ultimi anni, è stata imitata e desiderata ovunque: il maestro lievitista Roberto Susta, infatti, utilizza ingredienti a basso impatto ambientale e nella piena sicurezza alimentare, garantendo quindi un impasto molto idratato. I fratelli Susta si sono rivelati non solo maestri nell’arte della pizza, ma anche innovatori e precursori nel concetto di formazione: è del 2013 il master presso la Scuola di alta cucina Dolce & Salato, dove Roberto e Salvatore hanno potuto approfondire la conoscenza della chimica e dei processi degli alimenti, così da apprendere nuove modalità di combinazione dei cibi e offrire ai clienti un’esperienza culinaria non solo gradevole ma anche sicura, tranquilla, variegata, senza pagare il prezzo – spesso troppo salato – dell’indigestione. Un’idea di qualità ed eccellenza che influisce su tutti i menù e si dimostra perfettamente in linea con la mission alla base del locale e del progetto “nessuno escluso”, che prevede piatti interamente dedicati alle intolleranze (senza lattosio e senza glutine) e vegani, dall’antipasto al dolce (anch’esso declinato nelle diverse versioni), per una cena comfort food al 100%.

Le intolleranze non devono rappresentare una barriera

«Da diverso tempo abbiamo deciso di proporre ai nostri clienti una ristorazione di qualità accessibile a tutti al di là delle intolleranze o scelte alimentari differenti – raccontano i fratelli Susta –. Crediamo fortemente nell’aggregazione, nel fatto che la ristorazione debba unire tutti a prescindere. Le nostre pizze, i nostri fritti, i dolci sono tutti preparati sia in versione classica, che senza glutine, lattosio o vegani. Oggi abbiamo deciso di fondare il progetto “nessuno escluso” in modo da certificare ulteriormente il nostro modo di intendere la ristorazione. Un progetto che auspichiamo possa essere adottato anche da tanti nostri colleghi». Il tema delle intolleranze non va messo in secondo piano: «Viviamo in un’era dove celiaci e intolleranti al lattosio stanno crescendo a dismisura. Per questo è importante adeguare la proposta ristorativa anche a loro e farlo con le dovute accortezze senza perdere la qualità. Molto spesso chi inserisce piatti senza glutine o vegani lo fa in modo confusionario senza adottare le stesse attenzioni dei normopiatti. Noi usiamo le migliori materie prime per tutti e ci onora essere considerati una delle migliori realtà in Campania per questo tipo di ristorazione». Punto di riferimento dell’intera regione e fautori di un’alimentazione sostenibile, i fratelli Susta hanno inserito nei loro menù diversificati − ma tutti guidati dallo stesso standard di gusto e salute − vari prodotti dei presidi Slow Food e molti piatti realizzati in collaborazione con la Scuola di alta cucina Dolce & Salato, di cui sono anche docenti del corso intitolato “La pizza a lunga lievitazione e maturazione ed il cornicione alveolato con metodo biga”.

Parole d’ordine: educazione e formazione

La formazione, quindi, è proprio di casa, soprattutto per quanto concerne la pizza, poiché si tratta di un mestiere antico che viene tramandato ma spesso non studiato: ma come cambiano i tempi, così mutano le ricette e le esigenze, e mentre in passato l’aspetto rilevante era mangiare una buona pizza e sentirsi sazi, oggi il cliente desidera incontrare il sapore senza la pesantezza. Nella pizzeria/bistrot Sustable tutto lo staff possiede un’educazione alimentare che viene valorizzata ogni giorno, dal cameriere che raccoglie le comande e offre spiegazioni e suggerimenti, alla cuoca e ai pizzaioli che mettono letteralmente le mani in pasta e creano il prodotto. La filosofia “win to win” si rispecchia sia fuori che dentro la cucina, per uno scambio di buone pratiche virtuose in cui tutti vincono, poiché tutti a tavola devono sentirsi felici e guardare il locale con occhi nuovi, riconoscendosi nel brand e nel format proposto, sentendolo familiare, come una comfort zone del gusto. E se vince il cliente, vince anche lo staff, in una sorta di fidelizzazione reciproca che genera energia, felicità ed equilibrio. Finalmente chiunque può scegliere e assaporare il proprio gusto unico e impareggiabile… “nessuno escluso”.

Per consultare i menù è possibile visitare www.sustable.it e consultare i social Facebook e Instagram e YouTube. Sustable si trova in via Filichito, 102, a Volla (Na), per info e prenotazioni è possibile chiamare i numeri 081/7731618, 328/2885696 o prenotare direttamente su www.sustable.it/prenota-un-tavolo/.