Pizza Fiocco: vent’anni di gusto, qualità e innovazione

Non esiste al mondo nessun altro Paese che celebri ogni giorno il cibo come l’Italia. E non si tratta solo di gusto, ricette e passione nel preparare e condividere pietanze in grado di scaldare il cuore, ma anche di grandi storie, intrise di cultura e fondate su qualità, ingredienti unici e innovazione. Prodotti e specialità capaci di restare fedeli a se stessi, nonostante il passare del tempo e di riscoprirsi componente insostituibile di un patrimonio impareggiabile come quello del made in Italy.

Di questo sono ben consci i fratelli Roberto e Salvatore Susta che, negli anni alla guida della pizzeria bistrot Sustable di Volla, ai piedi del Vesuvio, hanno imparato ad ascoltare i propri clienti, interpretarne necessità e aspettative, valutando anche i feedback ricevuti e i bisogni più disparati, proponendo menu e iniziative al passo con i tempi, ma sempre rispettosi di una tradizione culinaria senza pari come quella partenopea. La regina del menu di Sustable? La vera pizza Fiocco, che lo scorso 8 marzo ha festeggiato i suoi vent’anni di storia.

La vera pizza Fiocco festeggia i suoi 20 anni

Nata da una grande intuizione dei fratelli Susta, la pizza Fiocco ha letteralmente conquistato il mondo, vantando infiniti tentativi di imitazione e convincendo per gusto e l’esperienza che regala a ogni assaggio. Divenuta cavallo di battaglia della pizzeria di via Filichito, che ne detiene il brevetto, la pizza Fiocco è nata da un’attenta analisi e diversi tentativi per raggiungere la perfezione.

Un prodotto unico e originale che ha tagliato il traguardo dei 20 anni e che, dal lontano 2003, è in grado di rivelare un’esplosione di gusto e rappresentare la tradizione culinaria napoletana nel mondo. Abbinando ingredienti semplici, i fratelli Susta hanno ricreato un mix esplosivo e dall’anima partenopea: panna, prosciutto cotto, mozzarella, pepe e granella di patate, quasi a voler simulare un piatto tipico della tradizione culinaria napoletana come il gateau di patate. Il tutto accompagnato da un impasto ad alta idratazione e digeribilità.

Una delizia apprezzata in tutto il mondo

Resa celebre anche dalle menzioni di importanti youtuber pizzaioli come Vito Iacopelli, ogni anno la pizza Fiocco porta nelle sale di Sustable persone da tutto il mondo. Sono sempre di più i turisti provenienti da Stati Uniti, Polonia, Germania, Olanda, Finlandia, Cile e Russia che, durante il loro soggiorno a Napoli, si recano a Volla in taxi appositamente per gustare la vera pizza Fiocco.

Così come Sustable, anche la piazza Fiocco negli anni ha abbracciato il cambiamento, evolvendo e aggiornandosi per sposare la causa dell’inclusione portata avanti dal progetto “nessuno escluso”. In questo modo, anche un prodotto straordinario è riuscito ad abbattere quelle barriere erette da problemi di intolleranze e allergie al glutine o al lattosio, ma anche riuscire a rispondere al meglio ai clienti che hanno scelto di adottare regimi alimentari differenti, come veganismo.

Da qui, esattamente come la variante classica e ogni altro piatto in menu, la possibilità di ordinare sempre e senza preavviso una pizza Fiocco senza glutine, lattosio e vegan. Il tutto senza dimenticare i concetti alla base di un’alimentazione sostenibile, che trova nella qualità degli ingredienti e nella collaborazione con presidi Slow food la propria massima espressione. Inoltre, molti piatti nascono dalla collaborazione con la Scuola di alta cucina Dolce & Salato, di Caserta, presso cui i fratelli Susta sono anche docenti del corso “La pizza a lunga lievitazione e maturazione ed il cornicione alveolato con metodo biga”.

Per maggiori informazioni, entrare in contatto la pizzeria/bistrot Sustable di via Filichito 102 a Volla (Napoli) e conoscere i diversi menu è possibile consultare il sito internet www.sustable.it oppure visitare i profili social ufficiali su Facebook, Instagram e Youtube. Per prenotazioni è possibile cliccare su www.sustable.it/prenota-un-tavolo oppure, dalle 17.30, contattare lo 081/7791613 o il 328/2885696.