Pratiche auto, la burocrazia diventa digitale

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 25 agosto e in vigore dal 9 settembre, il D.P.R. 126 del 17 giugno 2022 ha apportato modifiche al DPR 358/2000, il regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento relativo all'immatricolazione, ai passaggi di proprietà e alla reimmatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi che, tra le altre cose, istituiva lo Sportello telematico dell’automobilista (STA).



Un unico centro di elaborazione dati

Collegato al CED, il Centro elaborazione dati della direzione generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per lo svolgimento contestuale di tutte le operazioni previste dalla legge, lo STA (Sportello Telematico dell’Automobilista) rilascia, contestualmente alla richiesta, la carta di circolazione quale documento unico di circolazione e di proprietà.

Attivabile anche presso le imprese di consulenza, lo STA permette di svolgere operazione relative a: immatricolazione e connesso rilascio della carta di circolazione, rinnovo o all'aggiornamento della carta di circolazione, richiesta di nuova immatricolazione, consegna delle targhe e operazioni relative allo smarrimento, sottrazione, deterioramento e distruzione di targa.



Un importante passo in avanti

«Si tratta di un importante passo in avanti per semplificare una burocrazia nel settore automotive e venire incontro alle necessità dei cittadini», spiega il titolare dell’agenzia Principe di Napoli, Cosimo Principe. Grazie a questo aggiornamento, infatti, è possibile ottenere targa e Documento Unico di Circolazione e di Proprietà del veicolo in modo semplice e in minor tempo, evitando così ai cittadini di diversi rivolgere in tempi diversi all’ACI e alla Motorizzazione. Un passo deciso anche per superare il cartaceo, grazie all’introduzione del fascicolo digitale e relativa trasmissione telematica.

Esperienza e rapidità

«Rivolgersi a un’agenzia come la nostra – spiega Principe – vuol dire entrare in contatto con una realtà con ventisette anni di esperienza, personale qualificato e sempre aggiornato». Agenzia Sportello telematico dell’automobilista, la Principe rilascia infatti in tempo reale la documentazione per ottenere subito le targhe, la carta di circolazione e il certificato di proprietà (CdP) di un veicolo, nuovi o aggiornati, senza doversi rivolgere in tempi diversi agli uffici provinciali dell'ACI - Pubblico Registro Automobilistico (PRA) e della Motorizzazione Civile (UMC).



Al servizio dei cittadini

Sita in via Santa Maria in Portico, 50, a Napoli, l’agenzia Principe si occupa quotidianamente di Immatricolazioni, Passaggi di Proprietà, Rinnovo Patente, Collaudi, Radiazioni per Esportazione, Nazionalizzazioni, Tasse di Circolazione (bollo), Perdita di Possesso, Certificati di Chiusa Inchiesta, sono solo alcune delle pratiche che trattiamo con gli uffici PRA, Mctc, ACI, Tribunale di Napoli e Camera di Commercio.

La soluzione giusta per concessionari auto e moto, imprese del settore e privati alle prese con la burocrazia dei mezzi di trasporto, compresa la gestione delle pratiche per l’immatricolazione di auto all’estero e iscrizioni al REVE (Registro dei veicoli immatricolati all’estero). «Ricordando che – spiega Principe – l’accesso allo STA è possibile anche in una provincia diversa da quella di residenza o da quella in cui è iscritto il veicolo».

Accedendo al sito www.agenziaprincipe.org è possibile anche scaricare i moduli utili per poter accedere ai diversi servizi telematici. «Grazie al processo di digitalizzazione, basta, così, contattarci anche semplicemente passando dal form presente sul sito, o telefonicamente allo 081.0608201, per riuscire a sbrigare le pratiche anche a distanza, comodamente da casa», rimarca Principe.