Quando la camiceria di famiglia diventa un brand internazionale

Dal laboratorio al commercio su larga scala fino all’ingresso nell’e-commerce, con l’apertura dello store online che consente una accessibilità ancora più diretta e consapevole da parte della clientela. È questo il percorso che si intraprende se si vuole commerciare nel terzo millennio. Ma c’è modo e modo per farlo, e l’eccellenza, oltre che la lungimiranza, alla fine premiano sempre. Dai quartieri periferici di Napoli a quelli che hanno segnato la storia della città; poi, un’espansione sempre più evidente, coincisa con l’apertura di numerosi brand-store ubicati lungo tutta la penisola. La storia del marchio di abbigliamento e accessori per uomo DÉSIRÉE è una straordinaria parabola ascendente che dura dal 1955, contribuendo a garantire riconoscibilità e autorevolezza all’incessante lavoro della famiglia Colella, il cui tratto distintivo si è fatto sempre più riconoscibile fino a diventare, con gli anni, sinonimo di alta qualità.



Una visione esclusiva di stile ed eleganza

È una storia familiare di passione e competenza, quella del brand, che abbraccia e mette a confronto tre generazioni: nonno Oreste, papà Ugo e, oggi, di nuovo Oreste a cui, nel solco della tradizione, è affidato il compito di trasferire l’enorme bagaglio valoriale ereditato dal passato a un gruppo di lavoro competente e animato dalla medesima passione verso un mestiere sempre più ricercato e specializzato. Sarti e artigiani sono la linfa vitale di un’azienda nata per restituire una chiave interpretativa nuova e una visione esclusiva all’eleganza che caratterizza ciascun uomo, rappresentata dal capo di abbigliamento che – più di tutti – ne esalta presenza e carattere: la camicia.

Quella di nonno Oreste è inizialmente una lavorazione artigianale sulla colorazione dei tessuti sartoriali, successivamente trasformatasi in sartoria vera e propria della famiglia Colella, ed apprezzata da una clientela selezionata che, grazie a un passaparola incessante, ha restituito presto notorietà a una linea di abbigliamento semplice, pulita, essenziale e di altissima qualità nella quale, il “su misura” rappresentava l’espressione più identitaria della sartoria napoletana. Fedele alle regole dell'eleganza partenopea tramandate da secoli, fin da quando, nel 1351, Napoli era la capitale dello stile nel mondo e la “Confraternita dei Sartori”, fulcro della produzione tessile del Regno delle Due Sicilie, diede origine a uno stile sartoriale elegante e mai ingessato.

La scelta d’avanguardia (e vincente) del 1979

L’ultimo lustro degli anni Cinquanta è quello in cui prende vita il sogno di DÉSIRÉE, gli anni Sessanta e Settanta coincidono con le due decadi delle grandi soddisfazioni: la clientela si consolida e si fidelizza, i Colella diventano una garanzia poiché alla qualità della camicia abbinano anche la sostenibilità economica di un prodotto di alto valore, accessibile a tutte le tasche.

È la filosofia che, nel passaggio generazionale, non è venuta mai a mancare e alla quale si deve, senza alcun dubbio, parte del successo dell’azienda. Nel 1979 nasce il primo negozio monomarca DÉSIRÉE, nel cuore di Napoli, a piazza Trieste e Trento: è una scelta d’avanguardia e in controtendenza ma serve a tracciare la via poi battuta dalle principali aziende di settore.



Il tocco italiano di un marchio riconoscibile

È con coraggio, lungimiranza e grande unità di intenti che il marchio DÉSIRÉE è riuscito a conservare stabilità e presenza, a superare i momenti difficili legati a congiunture economiche non sempre favorevoli per il Paese, a resistere nonostante la posizione dominante rivestita dal mercato asiatico e dalla insostenibile concorrenza in termini di prezzi alla vendita.

Anche in questi casi, la famiglia Colella ha sostenuto con coerenza un ideale: quello di investire nello stile tutto italiano che continua a fare la differenza. È l’Italian touch, un modo “di fare azienda” esclusivo e riconoscibile, uno stile identitario che si traduce nella ricercatezza dei materiali, nella qualità dei prodotti, negli investimenti in sviluppo e ricerca, nella cura dei processi di produzione e nella garanzia di durevolezza negli anni.



Gli elementi valoriali di una famiglia unita

Il 2000 è un altro anno da segnare sul taccuino delle date da non scordare: DÉSIRÉE inizia uno sviluppo aziendale improntato sull'apertura dei punti vendita nei più importanti villaggi dello shopping italiano. Si parte dal basso, dalla periferia e senza troppi mezzi per arrivare a realizzare un sogno. La chiave di volta sono i valori di una famiglia che ha trasferito negli spazi laboratoriali il medesimo approccio della vita domestica. Unione, collaborazione, solidarietà, impegno, studio: i Colella sono eclettici e ben disposti al cambiamento.

Il concept di DÉSIRÉE si coniuga alla perfezione con i valori identitari che, da sempre, sono elementi irrinunciabili del marchio: un brand a vocazione internazionale che conserva con orgoglio una spiccata identità territoriale e familiare, in un connubio equilibrato tra valorizzazione della tradizione e una spiccata propensione all’innovazione.



Qualità formale e materica, vasta gamma di cromatismi

I capi griffati DÉSIRÉE restituiscono superfici dalle finiture uniformi, al tatto incredibilmente delicate che, nell’esaltare l’unicità dei pezzi, richiamano le straordinarie sensazioni di manufatti esclusivi e irripetibili. Design elegante e ricercato, impulso creativo in assonanza con le linee più innovative e di tendenza contemporanea: dalla camiceria da uomo di altissimo pregio si è arrivati a un’azienda con una linea articolata di prodotti che spaziano dall’abbigliamento agli accessori e arrivano fino alla calzatura. Comune denominatore: qualità formale e materica, alta gamma di cromatismi a restituire opzioni di scelta incredibilmente numerose.

Alla qualità e alla sostenibilità si abbina una proposta di abbigliamento elegante, ricercata e sartoriale: lo stile inconfondibile risponde ai desideri di ogni tipologia di uomo e si concilia con le necessità di caratteri distinti e differenti. Dallo sportivo al business man, i capi DÉSIRÉE sono studiati nei minimi dettagli e garantiscono una esaltazione di tratti e caratteri definiti.



Guardare al futuro, ricordando il passato

Gli obiettivi futuri di Oreste Colella, ora a capo dell’azienda, come il nonno, guardano in maniera ambivalente alle opportunità garantite dall’e-commerce e dalla nuova policy aziendale di riaperture nei centri cittadini. Il sogno nel cassetto, e diventerà presto realtà, è quello di trasferire l’intera filiera produttiva in Italia per tornare alla tradizione e riportare il ciclo vitale di DÉSIRÉE esattamente al 1955, quando tutto ha avuto inizio.

“L’emozione più grande, quella che restituisce il senso di tanti sacrifici e di altrettanti investimenti – sussurra con trasporto Oreste Colella – è quella di incontrare molte persone che mi raccontano di quando andavano ad acquistare una camicia da mio nonno o da mio padre. Per fortuna, sono episodi che si ripetono spesso e che, oltre a riempirmi di gioia, restituiscono la bontà di un lavoro nato e alimentato ogni giorno da una grandissima passione”.



