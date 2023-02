Risparmio energetico, soluzioni affidabili per tutti

La Giornata Internazionale del Risparmio Energetico è stata istituita nel 2005 per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla necessità di ridurre i consumi energetici e di promuovere stili di vita sostenibili. Una giornata celebrata ogni anno il 18 febbraio, un'occasione per riflettere sulla nostra impronta ecologica e su come possiamo fare la differenza nella lotta contro il cambiamento climatico. Una giornata diventata sempre più importante negli ultimi anni, poiché il cambiamento del clima sta diventando una delle più grandi sfide globali del nostro tempo. Per celebrarla, molte organizzazioni promuovono iniziative volte a ridurre i consumi energetici e a promuovere fonti di energia pulita e rinnovabile. Ad esempio, molte città spegneranno le luci dei monumenti e delle piazze per un breve periodo di tempo, per sensibilizzare la popolazione sull'importanza del risparmio energetico. Non solo le istituzioni, ma anche i singoli individui possono fare la loro parte per celebrare questa giornata. È possibile iniziare a fare piccoli cambiamenti nella vita quotidiana, come spegnere le luci e gli elettrodomestici quando non sono in uso, utilizzare dispositivi di risparmio energetico e scegliere fonti di energia rinnovabile e mai come in questo tempo, diverse sono le aziende che propongono soluzioni affidabili e che vengono incontro alle esigenze delle persone.



FidaSì per rendere semplice la scelta

Questo l’obiettivo della società nata nel 2020 e che opera nel settore delle utenze luce, gas e telefonia. Una realtà giovane e dinamica che ha l’obiettivo di semplificare e guidare gli utenti nella scelta dei propri fornitori. Nata dalla mente del CEO Umberto Mauro, FidaSì si avvale di una vasta rete di collaboratori e di un portale dedicato che accompagna i clienti in modo facile e sicuro, nella scelta del fornitore ideale in base alle proprie esigenze. In un mondo in continua evoluzione è importante conoscere il mercato, comparare le offerte, capire le differenze: reperire le giuste informazioni per scegliere liberamente ed in modo corretto. Il portale è semplice ed intuitivo: con un solo click l’utente può scegliere autonomamente la soluzione più congeniale o essere guidato in maniera pratica e gratuita dai tanti consulenti della rete. L’aggiornamento costante e la tempestività nella risposta amplia le possibilità di scelta degli utenti che sono accompagnati passo dopo passo nella scelta dei tanti brand che operano sul mercato energetico.







Italiana Energia al servizio totale del cliente

Dodici anni di successi, cominciando nel settore dell’energia green quando per molti era ancora un sogno. Questa è la sintesi del lavoro di Italiana Energia , società attiva nella progettazione, sviluppo e realizzazione di impianti fotovoltaici, solari, eolici, idroelettrici, geotermici, biomassa, cogenerazione e trigenerazione con le relative opere accessorie e di connessione. Un’azienda che è una garanzia per i clienti e che gestisce specifici programmi di investimento occupandosi di ogni aspetto tecnico e professionale come la direzione lavori, coordinamento sicurezza, la programmazione informatica, le installazioni e manutenzioni, il telecontrollo a distanza ed ottimizzazione delle produzioni. Italiana Energia è protagonista nel settore dal 2011. Uno dei punti di forza è l’essere l’unico referente per il cliente. Una società che agisce dalla raccolta del bisogno, dunque del “bene” da fornire, fino al servizio post vendita e di assistenza. Una vera e propria affezione al cliente: chi sceglie Italiana Energia avrà sempre persone vere a cui poter fare osservazioni, richieste e dialogare.