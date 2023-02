Salerno: Colle Bellaria rinasce dal progetto Bellevue

C’è tanta innovazione e un’enorme attenzione alla sostenibilità ambientale nel progetto del Bellevue di Salerno, avveniristica opera attraverso la quale il Gruppo IESU sta dando vita ad un nuovo concetto di abitare, riqualificando un’area abbandonata al degrado da ormai più di 50 anni. Non a caso, tra i concetti chiave che “trapelano” dal progetto c’è anche il cosiddetto “co-housing”: condivisione degli spazi comuni, attraverso la realizzazione di una serie di servizi dedicati allo sport, alla socialità e alle diverse esigenze delle famiglie. Scelte che contribuiscono a ridurre significativamente l’impatto ambientale e rilanciano l’idea di un nuovo concetto di abitare.

Il progetto

Per comprendere come il Bellevue si propone di far rinascere il Colle Bellaria è utile visitare la casa demo, che il Gruppo IESU ha realizzato per trasferire agli acquirenti un’idea (quasi del tutto reale) di ciò che sarà il nuovo residence. Grazie alle vetrate, che accompagnano il proprietario dall’ingresso dell’abitazione fino all’outdoor, la luce diventa un elemento architettonico. Ma gli appartamenti del Bellevue, che saranno oltre un centinaio, non sono immaginati per essere semplicemente “da rivista”, bensì case che guardano alla quotidianità nel segno del benessere. Il Residence Bellevue propone infatti una filosofia di intervento basata non solo sulla realizzazione di un complesso ben integrato sotto il profilo paesaggistico, ma anche una grande attenzione alla sfera personale e sociale. La formula Bellevue prevede anche una zona commerciale per soddisfare le esigenze dei residenti e visitatori.

Innovazione e sostenibilità

Design, dunque, ma anche tecnologia e soprattutto tanta attenzione alla sostenibilità. Del resto, ciò che renderà questo progetto unico nel suo genere è proprio la bellezza dei luoghi. Il Gruppo IESU, con il Bellevue, porta avanti un progetto di rigenerazione urbana e riqualificazione architettonica che non ha precedenti in quest’area. Le soluzioni scelte per il Bellevue in parte ricordano da vicino quelle che hanno guidato la nascita a Milano di “City Life”. Vale a dire un’architettura estremamente curata nei dettagli e nella scelta dei materiali, con massima attenzione al design, ma anche al benessere dell'individuo. Bellevue prevede aree attrezzate a verde, vere e proprie zone relax, con il plus di godere di un contesto esclusivo sotto il profilo paesaggistico e naturalistico. In questo caso, a differenza di City Life, con una folta vegetazione e una vista panoramica sull’intero Golfo di Salerno. Vivere al Bellevue significherà muoversi in una dimensione fluida, con la possibilità di spostarsi da uno spazio all’altro nell’ambito di un dialogo armonioso e continuo tra la vita lavorativa e quella famigliare.



In altre parole, la rinascita del Colle Bellaria si fonda - grazie al Bellevue – sull’esplicita intenzione di raccogliere il cambiamento degli ultimi anni, ad esempio per quel che concerne lo smart working. Sostanzialmente il Bellevue è tutto questo. Non un “residence di lusso”, piuttosto un’idea di abitare la casa che guarda ai nuovi bisogni, al benessere e all’armonia con il mondo e la natura che ci circonda.