Sardegna e Sicilia sono più vicine che mai grazie ai collegamenti marittimi

La Sardegna e la Sicilia non sono mai state così vicine, e, se sognate di passare le vostre vacanze estive in una di queste due perle del Mediterraneo, oggi è ancora più semplice. Grazie ai traghetti Grimaldi Lines, infatti, il sud della penisola è collegato alle due isole maggiori con tratte che uniscono Napoli a Cagliari, Salerno a Palermo e Cagliari a Palermo.



Questo 2022 migliaia di italiani stanno puntando alle vacanze made in Italy, complici i due anni di pandemia appena trascorsi, e il Bel Paese offre decisamente scenari da sogno. Decidere di trascorrere le tanto agognate ferie negli splendidi mari nostrani è la scelta migliore, basta solo pianificare con cura e con anticipo il viaggio.



Se pensate di partire per la Sardegna o per la Sicilia e abitate nel sud Italia, le tratte della Grimaldi Lines fanno decisamente al caso vostro. Da Napoli, ad esempio, il traghetto Corfù offre una traversata molto piacevole con diverse tipologie di sistemazione: dal posto ponte alle comode poltrone, per finire con le ampie cabine. E i prezzi sono molto vantaggiosi.



O ancora, la tratta Salerno Palermo consente di raggiungere la Sicilia comodamente, evitando il traffico delle autostrade. Scegliere di viaggiare in nave, infatti, permette di iniziare al meglio la vacanza: il traghetto regala momenti di relax e benessere, proprio grazie a tutte le comodità che si possono trovare a bordo.



Per non parlare poi del collegamento diretto tra la Sicilia e la Sardegna, due isole sorelle che si ricongiungono grazie alla tratta Palermo-Cagliari. Insomma, per chi vive nel sud Italia è facilissimo raggiungere le due destinazioni con le navi Grimaldi Lines. Imbarcando la propria auto, si può inoltre per viaggiare in piena libertà e godersi le numerose bellezze del territorio.



Inoltre, se volete portare con voi il vostro amico a quattro zampe, nessun problema: gli animali domestici sono i benvenuti a bordo di tutte le navi della flotta Grimaldi Lines. Possono, infatti, viaggiare comodamente in tutte le cabine insieme ai loro proprietari, con l’acquisto di uno speciale kit pet che comprende uno specifico corredo da letto, una welcome bag e un servizio di pulizia extra della stanza al termine del soggiorno.



Ma non è tutto. Con Grimaldi Lines Tour Operator si può scegliere una vacanza completa di viaggio ed alloggio nelle migliori località della Sardegna e della Sicilia: grazie alla formula nave+hotel, organizzare la vostra vacanza a 360° sarà ancora più semplice. Per maggiori informazioni provate a dare uno sguardo al sito www.grimaldi-touroperator.com.









Tratta Napoli – Cagliari e viceversa

Il traghetto Napoli-Cagliari è operativo tutto l’anno con partenze il lunedì, mercoledì e venerdì alle 19.00 ed arrivo alle 10.00 e rientro dalla Sardegna il martedì e giovedì sempre alle 19 e la domenica alle 23.59 con arrivo a Napoli alle 14.30.



Tratta Salerno – Palermo e viceversa

La tratta Salerno-Palermo collega in ogni stagione il sud Italia alla Sicilia orientale con partenze ogni lunedì alle 13.15 e i sabati all’ 01.00. La tratta da Palermo, invece, viene effettuata il venerdì alle 10.30 e la domenica alle 20. La traversata dura circa 10 ore.



Tratta Palermo – Cagliari e viceversa

La tratta annuale Palermo-Cagliari viene effettuata ogni domenica con partenza alle 9 e arrivo alle 21 del giorno stesso. Il collegamento dalla Sardegna, invece, è di sabato alle 17, con arrivo al porto siciliano alle 5 della domenica.



Dove fare i biglietti

I biglietti per partire con le navi Grimaldi Lines possono essere acquistati:

- direttamente on-line sul sito www.grimaldi-lines.com

- presso la vostra agenzia di viaggio di fiducia.

E’ inoltre attivo tutti i giorni il servizio di call center e e-mail che mette direttamente in contatto i clienti con l’ufficio prenotazioni Grimaldi Lines: 081.496.444; info@grimaldi.napoli.it.



Se vi trovate a Napoli, potete recarvi direttamente all’agenzia di viaggio Grimaldi Tours di Via Marchese Campodisola, 13.



I biglietti possono infine essere acquistati sui maggiori siti che vendono collegamenti via mare e anche direttamente nei porti di imbarco.



Per prenotare è necessario tenere a portata di mano i dati di ogni passeggero e del proprio veicolo al seguito, se si decide di portarlo con sé. Inoltre, se avete un amico peloso, non dimenticate di aggiungere il kit pet!



