Sicurezza sul lavoro: l’importanza delle Linee vita

Contenuto a cura di Piemme Brand Lab in collaborazione con LINEA VITA BY COIMEC

“Condizione per la quale tutti coloro che lavorano possono svolgere la propria attività lavorativa in sicurezza, senza essere esposti a rischi di incidenti o malattie professionali”. Così il decreto legislativo 81/2008 definisce la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro.

La sicurezza sul lavoro

L’obiettivo primario del quadro normativo è quello di scongiurare (o ridurre al minimo) l’esposizione dei lavoratori a eventuali rischi derivanti dalla loro attività professionale. E questo è vero in ogni contesto, dalla più piccola delle aziende alla realtà più grandi, chiamate ad adeguarsi alle misure per preservare la salute dei lavoratori, ma non solo.

Oltre a garantire una maggiore sicurezza per i propri dipendenti, adeguarsi alle norme permette, infatti, di scongiurare il rischio di incorrere in sanzioni che rischiano di compromettere anni di lavoro. Al tempo stesso, prevedere pratiche di tutela della salute dei lavoratori permette all’azienda di veder crescere ricavi e produttività, con dipendenti più efficienti, presenti e tranquilli.

Le Linee vita

In questo contesto, il tema delle Linee vita è fondamentale e chiamato a rispondere ai più elevati standard disponibili. Poste sulla copertura di un edificio e sostenute da punti di collegamento a cui agganciarsi mediante dispositivi di protezione DPI (imbracature, cordini e moschettoni), le Linee vita permettono di non dover installare un ponteggio e agli operatori di lavorare in completa sicurezza in quota, evitando o rallentando la caduta in caso di incidenti, quali perdita di conoscenza o scivolamenti.

Inoltre, garantendo una maggiore libertà di movimento, le Linee vita permettono di migliorare la qualità e l’ottimizzazione del lavoro. Come sottolineato da Pasquale D’Errico, fondatore di Linea Vita Campania by Coimec: «l’installazione di un sistema di sicurezza permanente può essere completata in 72 ore dalla conferma dell’ordine e deve essere vista come un’opportunità elevare i livelli di sicurezza del proprio immobile o azienda, riducendo anche i costi di sicurezza necessari ogni volta che si ha necessità di salire in quota».

Manutenzione e formazione

Aspetto fondamentale e da non trascurare è, poi, la revisione periodica del sistema da attuare con cadenza annuale e prima dell’uso di una Linea vita inutilizzata per qualche periodo. Una revisione che Linee Vita Campania svolge rilasciando la relativa certificazione di avvenuto controllo e sicurezza. Esistono Linee vita adatte ai diversi contesti, ma sempre rispondenti alle linee guida UNI 11578:2015, RUE 305:2011 le norme che forniscono i criteri per l'individuazione, la configurazione, l'installazione, l'uso, le ispezioni e la manutenzione dei sistemi di ancoraggio in copertura.

Sempre rispondendo alle normative vigenti, Linea Vita Campania propone corsi di formazione e aggiornamento pensati per progettisti, installatori e operatori, ma anche per lavoratori in quota. Una questione che, come sottolineato da D’Errico: «rappresenta un punto nevralgico per l’attività aziendale. Oggi, infatti, un’azienda non può limitarsi alla progettazione e realizzazione dei prodotti, ma è chiamata a curare ogni aspetto relativo al loro corretto utilizzo, formando e fornendo le corrette conoscenze e competenze a tutti i suoi lavoratori, così da diffondere a tutti i livelli una cultura del lavoro in sicurezza».

Linee Vita Campania by Coimec

Con sede operativa in via Cuma Licola 191Pozzuoli (Na), Linea Vita Campania fa parte di un network Italiano di Specialisti in Soluzioni Anticaduta e per la sicurezza negli Spazi Confinati e si propone come operatore specializzato, progettisti, installatori e rivenditori di sistemi di protezione collettiva e individuale, DPI e attrezzature specifiche per il lavoro in quota e il recupero negli ambienti confinati o sospetti di inquinamento. Oltre che formatori, istruttori, operatori su fune e soccorritori.

Per informazioni, preventivi e consulenze è possibile contattare Linea Vita Campania ai numeri di telefono 347.7516024 o 081.19217273, inviare una mail a lineavitacampania@gmail.com, oppure visitare il sito internet www.lineavitacampania.net.