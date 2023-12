Torna a febbraio il prestigioso appuntamento dedicato agli operatori dell’hotellerie

A Napoli, con la quinta edizione, torna HospitalitySud, il prestigioso appuntamento del Sud Italia pensato per l’hotellerie e l’extralberghiero. In programma mercoledì 21 e giovedì 22 febbraio 2024, la manifestazione dedicata alle forniture, ai servizi e alla formazione è punto d’incontro privilegiato con le aziende, che hanno la possibilità di prenotare il proprio stand.

Un’opportunità unica per ogni azienda

Due giorni scanditi anche da Incontri e Seminari con relatori provenienti da ogni area merceologica delle forniture e dei servizi per l’ospitalità. Alla Stazione Marittima, nel cuore della città di Napoli a pochi metri dagli aliscafi per Capri e Ischia e dalla nuova stazione metropolitana di Piazza Municipio, l’evento sarà l’occasione per stringere contatti e avviare collaborazioni con i potenziali clienti (titolari, manager, personale e consulenti delle più svariate strutture ricettive, dagli hotel ai resort, passando per ville, dimore storiche, relais, country house, agriturismi, villaggi, camping, glamping, bed&breakfast e, ancora, affittacamere, case vacanza, ostelli, spa&terme) al fine di soddisfare ogni esigenza: dall’abbigliamento professionale agli articoli cortesia, passando per lavanderia, biancheria e accessori da tavola, da letto, per bagno; ma anche operatori di branding, brand reputation, customer relationship management, marketing e comunicazione; altri per certificazioni, consulenza strategica, formazione, offerte di lavoro. E ancora, design e complementi d’arredo per interno ed esterno; elettrodomestici, elettronica professionale e climatizzazione; food & beverage per il breakfast; gestori telefonici, telefonia fissa e mobile, impianti audiovisivi e wifi; materiali per l’edilizia (ceramica, sanitari, vetro); OLTA – On Line Travel Agencies e Metamotori; piattaforme integrate con booking engine e CRO – Central Reservation Office, revenue management; progettazione e realizzazione interni, riqualificazioni; servizi energetici, sistemi antincendio; servizi finanziari (assicurazioni, banche, circuiti di carte di credito); social media marketing; tecnologie hardware e software di gestione; web advertising, web marketing e web design.

Prenotare la propria prestigiosa vetrina

HospitalitySud è ideato e organizzato da Leader srl, che sta investendo in una ampia campagna di comunicazione. La manifestazione è patrocinata da Comune di Napoli, Regione Campania, Unione Industriali di Napoli e Federalberghi Napoli, in collaborazione con EHMA Italia – European Hotel Managers Association e Solidus “I Professionisti dell'Ospitalità” con in prima fila l’ADA Associazione Direttori Albergo.

Per prenotare il proprio stand e/o la sala per gli Incontri in occasione di HospitalitySud visitare la pagina, da cui è possibile consultare le info logistiche, scaricare la planimetria e la scheda di prenotazione.

Per ulteriori informazioni sull’evento è possibile visitare il sito web dedicato.