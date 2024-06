Traghetti da Napoli: direzione Sicilia e Sardegna

Tutta l’esperienza di Grimaldi Lines sulle rotte dei grandi traghetti che attraversano il Tirreno: è l’impresa in cui s’è gettata la Compagnia con le nuove linee che partono da Napoli per la Sicilia e la Sardegna.

Napoli-Palermo: una speciale esperienza firmata Grimaldi Lines

Grimaldi Lines non solo rende Napoli e Palermo più vicine, ma trasforma il viaggio in traghetto tra le due capitali del Sud in un’esperienza speciale. Durante l’anno la rotta Napoli-Palermo è coperta da 4 viaggi settimanali (lunedì, martedì, mercoledì e venerdì, con partenza alle ore 22:30 e arrivo alle ore 7 del giorno seguente), mentre i traghetti dal capoluogo siciliano a quello campano sono programmati il martedì, il mercoledì (entrambi con partenza alle ore 11), il giovedì (partenza alle 20:30) e il sabato (partenza alle 22:15). In alta stagione, dal 22 luglio al 15 settembre, la frequenza sale però fino a 6 partenze settimanali: è possibile dunque viaggiare da Napoli a Palermo tutti i giorni eccetto la domenica, con partenza dalle 23:59, mentre la rotta inversa “riposa” esclusivamente il lunedì, con traghetti disponibili tutti gli altri giorni alle ore 12.

Napoli-Palermo: il comfort della Cruise Ausonia

A garantire un soggiorno speciale è il comfort garantito dalla Cruise Ausonia, nave che, oltre alle sistemazioni su poltrone e passaggio ponte, dispone di tre diverse tipologie di cabine: alle interne/esterne da 4 posti letto (dotate di servizi propri) e a quelle progettate per rendere confortevole il viaggio alle persone con disabilità, si aggiungono le Superior, dotate di una metratura più ampia, oltre a tv e minibar.

Il ponte esterno e quello interno sono dotati di caffetterie aperte con servizio bar 24h, ma l’intrattenimento offerto dalla Cruise Ausonia non si ferma semplicemente a caffè e cocktail: la nave è, infatti, dotata di piscina sul ponte esterno, mentre di sera è possibile divertirsi nella discoteca presente sul ponte interno. Non mancano, naturalmente, le possibilità di svago per i più piccoli, con l’area attrezzata per il divertimento dei bambini, fornite di scivolo, casette e giochi.

Per gli adulti, invece, la possibilità di fare acquisti, grazie all’area shopping a bordo. Infine, Grimaldi Lines apre le porte delle sue navi anche ai passeggeri a quattro zampe: gli animali possono essere alloggiati nell’area esterna a loro dedicata, oppure nelle cabine acquistando il servizio Pet in Cabin.

Napoli-Cagliari con Grimaldi Lines: zero stress per arrivare in Sardegna

Grimaldi Lines assicura un servizio di pari livello anche sulla rotta per Cagliari, una soluzione che rende molto più confortevole il viaggio verso la Sardegna: negli anni passati chi partiva dal Sud verso l’isola doveva risalire in auto o con altri mezzi fino a Civitavecchia, per poi imbarcarsi per Olbia. La rotta Napoli-Cagliari di Grimaldi Lines riduce lo stress e facilita il viaggio facendo risparmiare 400 km in auto o in treno: un vantaggio non da poco.

La tratta Napoli-Cagliari è coperta 3 volte a settimana, con partenze il lunedì, il mercoledì e il venerdì alle ore 19, con arrivo alle ore 10 del giorno seguente. Tre i viaggi settimanali anche sulla rotta inversa, dal capoluogo sardo a quello campano, con partenze il martedì, il giovedì (entrambe alle ore 19, arrivo alle ore 10 del giorno seguente) e la domenica, con partenza alle ore 23:59 e arrivo alle ore 14:30 del lunedì.

Viaggiare in tranquillità con i bambini sull’Europa Palace

La tratta Napoli-Cagliari della Grimaldi Lines è coperta dalla Europa Palace, nave che presenta tre diverse sistemazioni in cabina: le interne/esterne sono dotate di 4 posti letto a castello e servizi; le Superior hanno invece una metratura più ampia e sono dotate di letto matrimoniale, oltre che di tv e minibar; non mancano, infine, le cabine disabili per i passeggeri con mobilità ridotta.

A bordo dell’Europa Palace è attiva la sala self-service, ma i palati più esigenti possono trovare soddisfazione nel ristorante à la carte presente a bordo. Ma l’intrattenimento offerto dalla nave di Grimaldi Lines va oltre il momento del pranzo o della cena: i viaggiatori possono infatti rilassarsi nella piscina sul ponte esterno, trascorrere il proprio tempo nella sala videogame o divertirsi nella discoteca che accende le serate dell’Europa Palace. Per i più piccoli, invece, è ovviamente disponibile la sala attrezzata con i giochi a loro dedicati. Per maggiori informazioni sui traghetti Grimaldi Lines per la Sicilia e la Sardegna è possibile visitare il sito ufficiale della compagnia www.grimaldi-lines.com , contattare il Call Center al numero 081.496444 o scrivere una e-mail all’indirizzo info@grimaldi.napoli.it