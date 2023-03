Una proposta gastronomica gourmet, sostenibile e sociale

Mai come in Campania la pizza è una vera e propria istituzione, il must assoluto della cucina italiana dalla risonanza mondiale. Tradizione, bontà, artigianalità, questi alcuni dei concetti portanti che stanno alla base del fenomeno food made in Italy per antonomasia, capace di travalicare con successo tutte le epoche e i luoghi. Ma oggigiorno anche un alimento assurto a simbolo può evolversi, rinnovarsi, reinventarsi e diventare portatore di nuovi valori e ideali, utilizzando la propria forza mediatica per diffondere un messaggio positivo: è il caso del progetto “Pizza Pride”, promosso dalla Pizzeria Varnelli di Pompei, il cui logo – non a caso – è composto dai colori dell’arcobaleno che rimandano alla pace, all’amicizia, all’inclusione sociale e alla scelta di adottare, nella ristorazione, prodotti biologici, sostenibili e sani, come spiega Marco Contursi, portavoce di Slow Food, quando afferma che il gusto del cibo “dev’essere buono, pulito e giusto”.



Una location esclusiva



Varnelli Pizza Bistrot & Restaurant è un locale ubicato in una posizione davvero privilegiata, incorniciato dalla storia e dalla bellezza archeologica del santuario di Pompei (che dista circa 250 metri) e dall’ingresso della splendida Piazza Anfiteatro. Situata sotto l’Hotel del Sole - un quattro stelle che inizia la propria avventura già alla fine dell’Ottocento - la pizzeria Varnelli è dotata di una terrazza panoramica con vista mozzafiato sugli scavi e di un ampio parcheggio riservato; la capienza è di 150 posti e i clienti possono immergersi in un’atmosfera incredibilmente suggestiva in cui l’antichità si sposa con l’eleganza. Il locale è attrezzato, inoltre, di un’area giardino e ha una struttura tutta al coperto che ne permette la fruizioni 365 giorni all’anno. Il menù propone aperitivi, cocktail e una cucina prestigiosa di mare e di terra per assaporare tutte le specialità napoletane, come il celebre fritto, i gustosi primi piatti, i secondi di pesce e di carne preparati con materie prime di altissima qualità, nonché dolci artigianali: il tutto rivisitato, però, in chiave contemporanea.



Pizza a 360 gradi, fra tradizione e innovazione



E naturalmente non può mancare la pizza, declinata in una grande varietà di sapori e ingredienti: il fiore all’occhiello di Vernelli è infatti la pizza napoletana gourmet, in abbinamento a cocktail e vini del territorio, per un’esperienza sensoriale davvero unica. Il barman e manager Francesco Varnelli, titolare dell’omonima pizzeria, propone sempre accostamenti personalizzati. Il prodotto proposto è soffice, dal cornicione alveolato, fragrante, e leggero – caratteristica molto importante per i clienti, che non vogliono sentirsi appesantiti –, grazie all’impasto aromatico e intenso costituito da farine con germe di grano. Nonostante la propensione verso il futuro e la sperimentazione, gli amanti della tradizione e dei gusti semplici possono assaporare l’inimitabile e deliziosa Regina Margherita, condita con pomodoro fresco e mozzarella di bufala, mentre coloro che ricercano gusti originali e diversi dal solito possono optare, ad esempio, per la don Luigi 2.0 con lardo di colonnata, crema di zucca home made, provola di Aversa e formaggio marzolino, o per la Varnelli, con fior di latte di Agerola, straccetti di Bufala Campana DOP, patata viola, polvere di caffè 100% Arabica e olio evo del Cilento. Sprazzi inusuale e inaspettati, dunque, come il caffè, ma sempre bilanciati dalle prelibatezze del territorio a chilometro zero, garantiti dalle cooperative sociali impegnate nel terzo settore e afferenti alla Banca Etica, per un menù sofisticato ma anche etico e responsabile, come sottolinea Francesco Varnelli: «sono rimasto entusiasmato da un prodotto naturale, senza marchio importante, e per questo ho deciso di inserire tra i prodotti che utilizziamo per le nostre pizze alcuni proposti da una serie di cooperative sociali impegnate sul territorio della Campania».



Il progetto“Pizza Pride”



«L’idea e il progetto “Pizza Pride” – spiega Francesco Varnelli – nascono dall’orgoglio e dalla volontà di legare sempre di più le nostre attività a quelle del mondo del sociale, con lo scopo di valorizzare e divulgare prodotti di alta qualità e le relative straordinarie storie, contribuendo a sostenere le associazioni che si impegnano quotidianamente per aiutare gli altri». Solidarietà, inclusività e sostenibilità quindi, senza mai alterare il sapore inconfondibile dalla ricercatezza gourmet: una sfida raccolta e vinta dal locale Vernelli di via Plinio, che ha sposato con entusiasmo il progetto “Pizza Pride”. L’idea – semplice e progressista allo stesso tempo – è quella di supportare concretamente le associazioni impegnate nel sociale (che impiegano giovani provenienti da realtà difficili) acquistando, utilizzando e promuovendo i loro prodotti in locali top del circuito del food & beverage campano. «Le pizze e i cocktail abbinati, inseriti nei nostri menù – racconta Varnelli – sono realizzati con prodotti provenienti dalle cooperative sociali che da anni sono funzionali al terzo settore, che operano spesso anche in zone complesse, in luoghi recuperati o all’interno di beni confiscati alla criminalità organizzata. Io e la mia famiglia abbracciamo con convinzione questo progetto e speriamo, con l’aiuto di tutti i nostri clienti, di allargare l’offerta e arricchire sempre di più il menù».



Condividere, Amare, Credere



Nello specifico, il “menù Pizza Pride” – presentato al convegno del 16 novembre 2021 presso la pizzeria Varnelli –, propone tre specialità di pizza dall’alto valore etico e sociale, condite con materie prime biologiche e saporite, come fior di latte, pomodorino giallo, datterino rosso, cipolla di Montoro, salsiccia di maiale “nero” casertano, olio allo Zafferano, basilico fresco, trancio di tonno fresco, pesto di pomodori secchi, olive nere, Basilico, di Rotondella Campagna, provenienti dalla Cooperativa sociale R-Accogliamo di Campagna (olio allo zafferano e spezie varie), dalla Stalker di Eboli (pesto di pomodori secchi, cipolla di Montoro, pomodorino giallo e datterino), dalla Vitematta (produttrice di vino Asprinio) e dell’Azienda Terre di don Peppe Diana mozzarella di bufala Dop. Il trittico comprende la pizza “Condividere” (fior di latte di Agerola, datterino giallo, datterino rosso, cipolla di Montoro, salsiccia di suino nero, olio allo zafferano, basilico fresco), la pizza “Amare” (fior di latte di Agerola, tonno di Cetara, pesto di pomodori secchi, olive nere, basilico fresco, olio da Rotondella) e la pizza “Credere” (mozzarella di bufala dop Terre di don Peppe Diana, pomodoro San Marzano, basilico fresco, olio da Rotondella) accompagnate da vino Asprinio e cocktail. Nomi evocativi che non sono frutto del caso, ma rispecchiano gli ideali di genuinità, territorialità, bontà e aiuto tangibile, mano nella mano, portati avanti dalla pizzeria Varnelli e le cooperative sociali in un clima sinergico di reciproco supporto e promozione.



Per scoprire il mondo di Varnelli Pizza&Cocktail e assaggiare la “Pizza Pride”, nonché tutte le altre specialità con relativi cocktail, è possibile prenotare un tavolo presso il locale in via Plinio 15 (a Pompei) tramite il sito www.varnellipompei.it o il numero 081/18087876. Per ulteriori informazioni è possibile scrivere all’indirizzo mail varnellipompei@gmail.com e visitare le pagine social (Facebook e Instagram) @varnellibistrotpompei.